Мы сравнили популярные прически разных лет и узнали, что даже 100 лет назад у модниц были свои заморочки

Уследить за трендами невозможно: они меняются каждый год, а иногда и каждый сезон. В первую очередь тон задают, конечно, звезды: актеры, певцы и модели, на которых ориентируются простые люди. Но подождите сетовать на современную моду, ведь и около 100 лет назад все сходили с ума по актрисе-блондинке, а дамы нещадно осветляли волосы, чтобы быть похожими на нее. И пока кутюрье и знаменитости держат руку на пульсе, нам остается наблюдать, сравнивать и поражаться тому, как сильно и как стремительно меняются актуальные тенденции.

В сегодняшней статье редакция AdMe.ru решила сравнить популярные прически разных годов. Вы, например, знаете, какая стрижка вызывала ажиотаж в 1950-е? А мы уже знаем.

Цвет волос

Джентльмены, оказывается, предпочитали блондинок задолго до Мэрилин Монро. Начало всему положила актриса Джин Харлоу, снявшись в фильме «Взрывоопасная красотка». Образ томной блондинки долго не выходил из умов поклонников, всем хотелось иметь волосы как в кино. И даже если отойти немного от стандартов Голливуда — у хрупкой модели Твигги, чей пик славы пришелся в 60-е, тоже были светлые волосы. Популярность блонда стала слегка утихать только в 80-е. На экранах появились и другие звезды, которые уже не были блондинками. Пожалуй, наибольшее влияние на индустрию красоты в 90-е оказала, сама того не осознавая, актриса Дженнифер Энистон. После того как она появилась на экране в ситкоме «Друзья», поклонники валом повалили в салоны красоты, требуя прическу «как у Рэйчел»: волосы натурального темного оттенка с несколькими светлыми прядями и, конечно, фирменная стрижка.

Наступили нулевые — настоящее безумие цветов, стрижек и текстур. Особенно полюбились девушкам в это время светлые волосы с различными акцентами — кто-то, не стесняясь, делал себе разноцветные пряди, как Аврил Лавин, кто-то предпочел остановиться на мелировании — выбеленные пряди на более темных волосах смотрелись весьма эффектно. Но яркие и пестрые нулевые закончились так же стремительно, как и начались: уже в начале 2010-х в моду вошли более спокойные окрашивания, например омбре: затемненные корни натурального оттенка и контрастного цвета длина. Этот вид окрашивания уже долго сохраняет свою популярность — в основном потому, что за ним легко ухаживать. А сейчас, похоже, модной индустрии захотелось хотя бы ненадолго вернуться в 1990-е, ведь популярность набирает окрашивание двух прядей у лица в яркий цвет, в то время как остальные волосы остаются нетронутыми. Именно так красила волосы одна из участниц Spice Girls. А теперь это новый тренд в TikTok. Эффектнее всего такая прическа смотрится, если волосы темные, как у модели Беллы Хадид.

Укладка и стрижка

В 1910–1920 годы женщины полюбили элегантную стрижку под названием боб. Волосы прикрывали уши и были уложены волосок к волоску, а завершала образ аккуратная челка. Не в последнюю очередь на эту моду повлияли актрисы и танцовщицы, например Луиза Брукс — стрижка боб стала неотъемлемой частью ее образа. Несколько позже модницы начали позволять себе более романтичные, женственные образы. На смену идеально прямым волосам пришли кудри с начесом. Звезды того времени предпочитали объемные, завитые волосы, обязательно с прикорневым объемом — как у Элизабет Тейлор. А спустя еще пару десятков лет, в 1970-е и 1980-е, популярность обрела стрижка как у неподражаемой Фэрры Фосетт — с завитками у лица и легкой челкой.

Конец 1990-х и начало 2000-х были яркими, и на прическах это тоже отразилось. Явным фаворитом оказались прямые волосы до плеч с несколькими завитыми или гофрированными прядями. Выглядело игриво и немного хаотично. Еще один вариант похожей укладки — прямые волосы у корней и слегка завитые кончики. Одной из обожаемых стрижек того времени был каскад, или попросту «лесенка», когда концы волос были разной длины: покороче — у лица, а на затылке оставляли длину. В середине 2010-х всеобщее внимание привлекает Ким Кардашьян и ее ухоженные, гладкие, бесконечно длинные волосы, вдохновившие не одну модницу на похожий образ. Но, кажется, прически в духе Рапунцель всем быстро приелись, потому что в 2020 году на сцену вновь вышла модная и противоречивая стрижка из 80-х — маллет. И юная звезда Билли Айлиш тут же продемонстрировала, что маллет может быть современным и эффектным.

Длина

В 1920-х и 1930-х популярностью пользовались ультракороткие стрижки, не прикрывавшие шею. В то время женщины повсеместно стриглись коротко, набравшись смелости после монументальных причесок начала 1900-х. 1970-е и 1980-е, в противовес минималистичным 1920-м, стали эпохой длинных волос и объемных причесок. Чем больше была копна волос, тем круче выглядела ее обладательница. Этой моде, кстати, следовали не только женщины, но и мужчины. Рок-музыканты, например, отращивали такие роскошные гривы, что им позавидовала бы любая модница тех времен.

В начале и середине 2000-х все те, кто хотя бы краем глаза следил за модой, поделились на два лагеря: одни сохранили любовь к длинным волосам, а другие снова подстриглись коротко. Но короткие стрижки нулевых, в отличие от причесок прошлого века, аккуратностью не отличались. Наоборот, популярными были рваные асимметричные челки и взлохмаченные затылки, как у Рианны. На смену нулевым пришли 2010-е, и в середине десятилетия в моду вошли стрижки каре — от аккуратного до небрежного, и большинство знаменитостей предпочитали длину до плеч. А сейчас мы, похоже, снова переживаем волну популярности длинных волос во всех возможных вариациях — это и упомянутый уже маллет, и волнистые волосы, и стрижка слоями.

Челка

Одна из популярных причесок 1920-х — боб — предусматривала аккуратную челку, не доходящую до бровей и не закрывающую их. Многие актрисы немого кино носили именно такую челку. В 1950-х появилась так называемая «челка Бетти», названная в честь актрисы Бетти Пейдж. Популярность ее не угасает и до сих пор: многие знаменитости, избравшие для себя образ в стиле пин-ап, носят «челку Бетти» спустя годы. В 1960-е нередко обходились совсем без челки, аккуратно зачесывая волосы набок, но те, кто челку все же носил, делали ее длинной и густой, немного разделенной посередине, а по бокам доходящей почти до глаз — прямо как у Брижит Бардо.

В 1990-х появилась мода на гранж, которая тут же нашла отражение в прическах: неровные, рваные челки «перьями» стали однозначными фаворитами рок-звезд, таких как Джоан Джетт, и всех, кто хотел на них походить. В 2000-х челка стала атрибутом любой уважающей себя модницы. Чтобы соответствовать духу эпохи, одни девушки носили небрежную косую челку, порой закрывающую один глаз, а то и половину лица, а другие делали укороченную, на половину лба, и слегка неровную, как у Наталии Орейро. В наше время стилисты советуют: если уж носить челку, то удлиненную, без прямых линий, этакую вариацию стрижки шегги. Такая челка не слишком закрывает лоб, она как бы обрамляет лицо, спадая по бокам, как у Риты Оры.

Свадебная прическа

Невеста 1920 года непременно уложила бы волосы в элегантный завитый боб, чтобы они не выбивались, а фату прикрепила с помощью изящной тканевой ленты, обернув ее вокруг головы и закрыв ею волосы. С 1945-го по 1950-е, следуя канонам стиля пин-ап, невесты завивали волосы, чтобы получились игривые кудри, и могли даже обойтись без фаты. Но Элизабет Тейлор, выходившая замуж в 1950-м, все же оставила этот аксессуар, просто убрала его немного назад, чтобы не отвлекать внимание от прически. В 1980-е и 1990-е девушки практически прекратили делать на свадьбу лаконичные укладки и дали волю волосам. Распущенные, длинные, объемные кудри сбрызгивались лаком для волос, а в качестве украшения использовали цветок — вот прямо как на развороте свадебного журнала того времени.

В нулевые мода на идеально прямые волосы не обошла стороной и невест. Брачующиеся девушки предпочитали не заморачиваться над сложной прической, а просто распустить волосы и украсить их фатой. В начале и середине 2010-х любовь к распущенным волосам еще сохранилась, но теперь они больше не были прямыми: в моду вошла прическа в стиле «пляжные волны» — когда волосы словно слегка завились от морской воды и солнца. Прическа актрисы Эмили Ванкэмп в сериале «Месть» прекрасно отражает моду того времени. 2020-е — это время экспериментов. На подиумах появляются свадебные образы с живыми цветами в волосах, с искусно украшенными ободками — смелых аксессуаров современные невесты не стесняются. Что касается прически, то девушки все чаще отдают предпочтение элегантным легким волнам. В профилях дизайнеров свадебных нарядов можно увидеть, что естественные волны и небрежный объемный пучок — это наиболее популярные сейчас у невест прически. И хоть на подиумах торжествует буйство красок, сами девушки чаще выбирают естественные и нежные образы.

Аксессуары для волос

Идеальные прически 1920-х как будто и не нуждались в дополнительных аксессуарах, но девушки все равно добавляли небольшие детали. Тогдашним модницам очень нравились заколки, которые выполняли сразу две функции: не давали волосам выбиваться и делали стильный акцент. Такой аксессуар носит главная героиня фильма «Великий Гэтсби», действие которого как раз происходит в 1920-е. В 1950-х дамы полюбили миниатюрные шляпки. Они могли немного различаться по форме, например в моде были изящные кепки-«половинки», как у героини Одри Хепберн в «Римских каникулах». В 1990-е стали невероятно популярны пластиковые заколки в виде бабочек — ими закалывали волосы у лица таким образом, как если бы их придерживал ободок. Даже мир кино эта мода не миновала — в фильме «Дневники принцессы» можно увидеть героиню с такой прической.

В конце 1990-х — начале нулевых все девушки, у которых были достаточно длинные волосы, закалывали их крабиком на затылке. Крабик — один из самых популярных аксессуаров для волос того времени, и тут, нам кажется, снова немного помогла Рэйчел Грин из «Друзей» — ее мы частенько видели на экране с такой прической. 2010-е возродили популярность стиля бохо — в это время многие девушки стали носить в волосах перышки и фенечки. Украсила себя подобным образом и певица Селена Гомес. А вот мода 2020-х словно говорит, что все новое — это хорошо забытое старое. Среди современных аксессуаров для волос можно заметить и крабики — их любит Белла Хадид, и старые добрые объемные резинки, и ободки — чем больше и заметней он будет, тем лучше.