Как Меган Маркл превратилась из малоизвестной актрисы в самую стильную женщину планеты

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Глобальная поисковая платформа моды Lyst подвела итоги прошлого года и назвала главных законодателей мира моды — 2019. На самой вершине рейтинга оказалась Меган Маркл, образы и наряды которой вызывали у модниц всего мира самый горячий интерес. По своей популярности герцогиня Сассекская обошла свою родственницу Кейт Миддлтон, актрису Зендаю, певицу Билли Айлиш и модель Кайли Дженнер.

AdMe.ru вдохновился образами главного трендсеттера планеты и решил в деталях узнать, чем стиль Меган Маркл так привлекателен.

До того как стала иконой стиля, Меган была малоизвестной актрисой и выбирала более простые, менее продуманные наряды. Но новый статус и хороший стилист помогли девушке раскрыться и усвоить несколько важных уроков.

1. Меган не стесняется играть с пропорциями

Вертикальная полоска как принт визуально вытягивает силуэт герцогини. А горизонтальные полосы создают эффект корсета, подчеркивая ее формы.

Несмотря на стройность, герцогиня Сассекская имеет неидеальную фигуру. У нее довольно широкие плечи, узкие бедра и слабо выраженная талия. Но при взгляде на нее сразу этого и не заметишь. Меган и ее стилист грамотно используют акценты в одежде, чтобы подчеркнуть одни места и скрыть, сгладить другие. В нарядах принцессы всегда четко обозначена талия — цветом, принтом или ремнем. Часто длиной юбки (Меган обычно выбирает миди) подчеркнуты тонкие и изящные щиколотки. А ширина плеч нередко уравновешена более объемным низом. Хотя, кажется, широкие плечи саму Меган мало беспокоят. Она, вопреки королевскому дресс-коду, то и дело выбирает наряды, открывающие эту часть тела.

2. Она предпочитает богатые цвета и современные или классические принты

Если королева любит старомодный цветочек, а Кейт Миддлтон — горох, то Меган предпочитает однотонные вещи глубоких или пастельных оттенков. Винный, марсала, изумрудный или чернично-синий смотрятся статусно и дорого. А черный, белый или бежевый в сочетании с простым кроем и интересными аксессуарами звучат как современная классика. Однако нельзя сказать, что герцогиня отказывается от принтов совсем. В ее гардеробе есть вещи с полоской, геометрическим, этническим орнаментом и более современными принтами.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл на Уимблдоне в 2018 году. Наряд Меган после этого выхода долго обсуждался: герцогиня Сассекская не только предпочла брюки традиционному платью, но и взяла шляпу в качестве аксессуара к образу. А потом весь турнир держала ее в руках, потому что для зрителей Уимблдона шляпы запрещены: они могут заслонить обзор кому-то еще.

3. Меган Маркл выбирает подчеркнуто женственные образы

Для женщин королевским дресс-кодом рекомендуются платья-футляры и наряды из жестких тканей, чтобы ветер не смог обнажить какие-либо части тела королевских особ. Однако такая одежда зачастую добавляет образу излишней жесткости, отстраненности и даже высокомерия (вспомните Елизавету II в ее футлярных нарядах). Герцогиня Меган тем и выделяется среди других представителей семейства, что пытается смягчить свои образы, добавить в них женственности и легкости. Летящие, струящиеся ткани, простые, но не строгие фасоны — на людях Меган Маркл не боится показаться хрупкой. И даже на официальные выходы она выбирает платья, в которых есть место утонченности.

Полупрозрачная вставка на платье-футляре делает его менее официальным и более элегантным.

4. Меган аккуратно обходит запреты

Платье с полупрозрачным топом на официальной монаршей фотосессии? С герцогиней Сассекской это стало возможно. Уже на первом официальном выходе в качестве невесты принца Меган сделала тонкий намек на то, что готова усовершенствовать некоторые устаревшие гардеробные правила. И сделать это в угоду стилю, не оставив и намека на пошлость. Позднее жена принца Гарри аккуратно обошла и некоторые другие запреты. Маркл отказалась от обязательного ношения колготок, стала приоткрывать плечи и использовать легкие намеки на декольте вместо наглухо закрытых воротничков.

Герцогиня в черном платье Club Monaco на свадьбе Чарли ван Штраубензи и Дейзи Дженкс. В сети до сих пор обсуждают случайно расстегнувшуюся пуговку на платье и красивое нижнее белье Меган. А еще предполагают, что это было продуманной случайностью.

5. Она внедряет элементы современного базового гардероба в свой стиль

В свободное от официальных встреч время Меган остается верна стилю кэжуал. На фото она до свадьбы с Гарри и после.

Если для модниц всего мира белая рубашка свободного кроя и рваные джинсы — классика и must-have, то для королевской семьи это скорее вещи из запретного списка. Они слишком вольные и неофициальные, отчего королевская особа перестает выделяться среди простого народа. Елизавета II никогда не была в восторге от вещей из денима, чего также требовала и от своих родственников при дворе. Но, кажется, Меган считает иначе. Ей нравится быть ближе к моде и к народу, добавлять вещи из современного базового гардероба в гардероб королевский. Платья-рубашки, сарафаны, юбки-плиссе и даже вещи оверсайз на принцессе смотрятся стильно и уместно. А одежда с ее выходов разлетается из магазинов за считанные часы, потому что в ней можно чувствовать себя не только красиво, но и удобно.

6. Она уделяет особое внимание деталям

Меган внимательно относится ко всем деталям своего образа, пусть это будет даже цвет лака для ногтей. В 2018 году принцесса нарушила королевский дресс-код на нюдовые оттенки и появилась на церемонии Fashion Awards с темно-бордовым маникюром, чем вызвала немалое удивление у знатоков этикета.

Также, вопреки требованиям королевского двора носить незаметные туфли, Меган нередко специально акцентирует внимание на своей обуви. Она не боится экспериментировать с цветом, формой, размером каблука и дополнительными элементами, добавляя стильные нотки в строгий официальный наряд.

После появления Меган Маркл на благотворительной ярмарке в Ноттингеме цветная сумка Strathberry исчезла из магазинов в считанные часы и теперь доступна только по предзаказу.

Сумки Меган — тема, заслуживающая отдельного внимания. Эти аксессуары герцогини в Европе стали настолько популярны, что как только Меган выгуливает новую сумочку, та сразу же навечно исчезает из магазинов.

7. Меган использует современную неброскую бижутерию

Меган умело сочетает стильные драгоценности из прошлого с современной бижутерией. Здесь на ее руке можно увидеть фамильный браслет принцессы Дианы и несколько других, более простых браслетов.

Величественные массивные украшения из драгоценных камней и нитки жемчуга теперь считаются пережитками прошлого. Ни один модный дом больше не использует в показах бусики, и только придворные дамы упорно продолжают щеголять в сложносочиненных драгоценностях. Весь остальной мир уже давно поклоняется простоте и минималистичному дизайну. И здесь Меган Маркл старается от него не отставать. Она с легкостью вплетает в свои образы утонченные украшения и крайне редко использует фамильные драгоценности.

8. Она следит за модой и адаптирует тренды под себя

Меган Маркл нельзя назвать модницей в полном смысле этого слова. Она не гонится за трендами и, как правило, не носит остромодные вещи, но все же выглядит идущей в ногу со временем. Ее секрет в умении отличать современные базовые вещи от одежды из прошлого и адаптировать модные тенденции под свои нужды. Никаких устаревших фасонов, диких расцветок и пафосных декоративных элементов. При создании образов герцогиня дозированно добавляет к долгоиграющей базе более модные, трендовые вещи и выглядит так, что на нее хочется равняться. Например, на Уимблдоне Меган была замечена с трендовой в 2019 году микросумкой в руках.

В сравнении с другой принцессой, Кейт Миддлтон, Меган часто выглядит свежее. И отчасти из-за того, что одевается она современнее. Кейт чтит традиции, но часто использует вышедшие из моды вещи (вышедшие из моды во всем остальном мире). А Меган свободно интерпретирует правила, соединяя королевский стиль и стиль настоящей эпохи. Для примера можно сравнить пальто Меган классического простого кроя с английским лацканом и пальто Кейт в стиле нью-лук. Первая выглядит не только изысканно, но и современно. А вторую сделанный выбор только взрослит.

Пальто Кейт в стиле нью-лук, который был популярен в XX веке и принят при королевском дворе. Пальто Меган — современная классика: простой крой и минимум деталей.

Хотя основу гардероба Меган Маркл составляют простые вещи, принцесса и ее стилист следят за тем, что происходит на модных показах. А затем подгоняют вещи от-кутюр к нормам, допустимым в королевской семье.

9. Герцогиня Сассекская не боится повторять удачные образы и появляться дважды в одном платье

Жена принца Гарри на каждом выходе в свет наглядно демонстрирует мастерство сочетания вещей друг с другом. А самые удачные образы не стесняется повторить. Как не стесняется надевать одну и ту же вещь дважды. Стилист помогает Меган подобрать к таким выходам интересную верхнюю одежду и аксессуары, чтобы наряд герцогини заиграл по-новому.

10. Она не стесняется выражать чувства

Королевским этикетом строго запрещается проявлять свои чувства к кому-либо на публике. Целовать мужа, ребенка, держаться за руки или каким-то другим образом показывать свою симпатию считается неприемлемым. И Меган уже успела нарушить все подпункты этого правила. Они с мужем частенько появляются на публике, взявшись за руки, садятся рядом на званых ужинах, вопреки предусмотренной рассадке, будто бы невзначай касаются друг друга. И выглядят абсолютно счастливыми людьми.

Герцогиня Сассекская также всегда с готовностью общается с поклонниками. И делает это в более свободной манере, чем предписано правилами. Она не отказывает просящим в автографе, совместных фото, открыто беседует с детьми и даже обнимает незнакомцев. Открытость и готовность Меган к общению буквально делает ее ближе к народу. Ведь своим поведением она наглядно доказывает, что короли тоже люди.

11. Меган позволяет себе допускать ошибки

На красном платье, которое Меган надела во время визита в Тонгу, папарацци заметили оставленную на нем магазинную бирку. И сразу же раструбили об этом в сети.

Модные провалы случались, наверное, у всех известных личностей. И герцогиня Сассекская не исключение. Папарацци не раз замечали бирки, торчащие на одежде принцессы, и не отклеенные пленочки на металлических элементах сумок. Как будто Меган только что вышла из магазина и забыла убрать все лишнее с новых вещей. Противники критиковали ее за неряшливость, а поклонники подчеркивали, что даже с этими недочетами наряды принцессы выглядят утонченно и элегантно. Меган в свою очередь спокойно переносила критику в свой адрес. В конце концов от ошибок никто не застрахован, даже стилисты королевских особ могут упускать что-то важное. Главное — в любом случае чувствовать себя принцессой и держаться соответствующим образом.

Во время визита в Новую Зеландию Меган в некоторых местах буквально было видно насквозь. Плиссированная юбка от Givenchy подвела принцессу.

12. Меган не боится выделяться и быть счастливой

Злопыхатели неоднократно осуждали Меган Маркл за каблуки и обтягивающие платья во время беременности, обвиняли в излишнем привлечении внимания к собственной персоне, когда на каждом фото она гладила свой круглый живот. И говорили много других малоприятных вещей в адрес этой принцессы из народа. Но от этого Меган не стала меньше улыбаться, реже выражать любовь к своему ребенку и не изменила своему выбору в одежде. Она, как когда-то принцесса Диана, дала королевскому дресс-коду шанс интегрироваться в современность. И, будем надеяться, теперь этот шанс не будет упущен.