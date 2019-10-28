Как McDonald’s завоевал мир и почему вы наверняка выберете его среди прочих ресторанов быстрого питания

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Первые в мире рестораны быстрого питания под названием White Castle открылись в 1921 году в американском штате Канзас. В них посетителям предлагали необычное блюдо — гамбургер, низкая стоимость которого одновременно и привлекала, и настораживала. Чтобы развеять сомнения в пользе булочки с котлетой, владелец пошел на хитрый ход: он нанял людей, которые, надев белые халаты, стали ходить в заведение, создавая впечатление, что даже врачи едят бургеры. В 1940-х годах у White Castle появился конкурент — McDonald’s, практически мгновенно захвативший рынок фастфуда и ставший одной из самых известных торговых марок на планете.

AdMe.ru неоднократно писал о различных фишках McDonald’s, однако в этот раз решил копнуть глубже и узнать, в чем же заключается причина головокружительного успеха этой компании.

Немного истории

McDonald’s был основан братьями Диком и Маком Макдоналдами в 1940 году. Спустя 14 лет предприниматель Рэй Крок выкупил у них эксклюзивное право на продажу франшизы, по которой сегодня работает 80 % кафе этого бренда. В 1959 году количество заведений фастфуда достигло сотни, а еще пару лет спустя Крок, заплатив основателям $ 2,7 млн, стал единоличным владельцем торговой марки. В начале 1960-х годов фирма Крока обзавелась логотипом, который впоследствии стал узнаваем во всем мире, — это желтая буква M. Также компания представила публике своего официального маскота — клоуна Рональда. Кроме того, в 1963 году был продан юбилейный миллиардный гамбургер. На сегодняшний момент на планете насчитывается более 38 тыс. ресторанов McDonald’s.

Сосредоточенность на себе

Несмотря на то, что конкурирующие фирмы часто пытаются так или иначе поддеть McDonald’s, компания редко отвечает на подобные выпады. Самая популярная сеть фастфуда в мире никогда не начинает рекламные войны первой, подчеркивая тем самым, что им не нужно доказывать свое превосходство: оно и так очевидно.

Полюбит ребенок — полюбит и мать

Благодаря детским наборам Happy Meal компания стала одним из крупнейших в мире продавцов игрушек. Согласно статистике, ежегодно в наборах с едой продается свыше 1,5 млрд игрушек — это больше, чем у таких гигантов, как Mattel и Hasbro. Несколько лет назад компания провела исследования и выяснила, что свыше 80 % детей в возрасте 6–7 лет из всех прочих заведений фастфуда выберут именно McDonald’s: и все потому, что им нравится получать игрушку вместе с едой. В 2014 году компания потратила более $ 3 млрд на ремонт в ресторанах, в ходе которого, помимо прочего, увеличила детские зоны, чтобы привлечь еще больше маленьких посетителей и их родителей.

Никаких скидок

Несмотря на то, что иногда McDonald’s снижает стоимость того или иного блюда, в их рекламе вы никогда не увидите слова «скидка». Все потому, что скидка может ассоциироваться у людей с некачественным товаром, а значит, вызывать сомнение в свежести тех же гамбургеров или наггетсов.

Они превратили фастфуд в науку

В 1961 году корпорация открыла Университет гамбургерологии, чьи отделения сегодня работают по всему миру. Университет готовит директоров и управляющих, которые, вне зависимости от того, где именно получали образование, могут работать в любом ресторане сети в любой точке планеты. Это помогает не только добиться высокой квалификации руководящего состава, но и соблюдать единые стандарты во всех заведениях, будь то рестораны в США, России, или, к примеру, на Филиппинах.

Ценовая политика

Стоимость блюд в McDonald’s вряд ли можно назвать низкой, однако она и не слишком высока. Найдя золотую середину, корпорация убивает сразу двух зайцев: слишком низкая цена вызывала бы подозрения в качестве используемых ингредиентов, а излишне высокая стоимость отпугивала бы значительную часть потенциальных потребителей.

Удобство и комфорт

Если раньше основной «задачей» посетителя было поесть как можно быстрее и освободить место для нового едока, то сейчас стратегия поменялась: в ресторанах есть бесплатный Wi-Fi, кое-где появились розетки для зарядки гаджетов, а неудобные пластиковые стулья все чаще заменяют мягкими и уютными диванчиками.

Те самые вкус и аромат

Наверное, каждому знаком запах, который можно почувствовать за десятки метров от ресторана сети. Сама компания никогда не подтверждала и не опровергала информацию о распылении ароматизатора возле своих заведений, однако факт остается фактом: в какой бы стране мира вы ни оказались, запах будет тем же. Кроме того, аналогичный аромат, пусть даже и не очень яркий, но все равно узнаваемый, вы ощутите практически в каждом блюде. И если вы закажете картофель фри в любом ресторане, будь он в Италии или Китае, вкус будет одинаковым. Так компания дает возможность путешественнику почувствовать себя как дома везде, где бы он ни находился.

Вы узнаете его из тысячи

Две желтые арки, известные каждому, кто хотя бы раз бывал в McDonald’s, являются самым узнаваемым символом в мире. Так, в ходе одного из опросов, только 54 % опрошенных узнали католический крест, тогда как доля тех, кто безошибочно определил эмблему компании, составила 90 %. Всем знакомый лозунг I’m lovin’ it, появившийся в 2003 году, стал настолько популярным, что используется теперь и в повседневной речи — даже несмотря на то, что с точки зрения грамматики он написан неверно. Более того, именно эта нарочитая «неправильность» придает слогану еще большую эмоциональность и привлекательность. Еще один символ компании, клоун Рональд Макдональд, является вторым по узнаваемости вымышленным персонажем среди американских школьников, уступая только Санта-Клаусу.

Идти в ногу со временем

Компания очень быстро реагирует на все изменения рынка, и McDonald’s не стесняется заимствовать некоторые приемы у конкурентов: так, к примеру, после того как в 2016 году объемы продаж резко упали, компания ввела доставку на дом, которую ранее внедрили другие сети. Впрочем, McDonald’s не боится также задействовать приемы, которые считаются устаревшими. Во многих ресторанах уже появились официанты (до конца 2019 года они появятся во всех заведениях сети в России), хотя во всем мире есть тенденция к отказу от живого обслуживания в пользу автоматизации. Стратегия McDonald’s заключается в стремлении обеспечить как можно больший комфорт посетителей, и, по мнению компании, прибыль от подобного новшества будет значительно превышать затраты на заработную плату официантов.

Умение адаптироваться

Рестораны McDonald’s работают в более чем 100 странах мира. Несмотря на то, что базовое меню везде одинаковое и в любой точке мира вы сможете заказать «Биг Мак», гамбургер и картофель фри, в меню всегда есть блюда, адаптированные под местные традиции. Например, в Израиле подают кошерные блюда, а в Китае в бургерах с куриным мясом используется не традиционная грудка, а мякоть с бедер, поскольку именно ей отдают предпочтение китайцы. А вот в японских ресторанах размер бургеров и порций не так велик, как мы привыкли — просто потому, что японцы традиционно потребляют меньшее количество пищи, чем жители Запада.

Они знают, что мы закажем

В марте 2019 года компания приобрела израильский стартап, который позволит искусственному интеллекту предугадывать желания гостей в зависимости от погоды, времени суток, очередей и даже желаний посетителей соседних заведений общепита. Кроме того, в ближайшем будущем McDonald’s планирует внедрить технологию распознавания номеров машин, которая позволит запоминать выбор того или иного клиента «МакАвто».

В нужном месте в нужное время

Несмотря на то, что 90 % ресторанов McDonald’s работают по франшизе, местоположение будущего заведения определяют сотрудники корпорации — более того, зачастую они берут на себя и его постройку. Для своих ресторанов компания выбирает места с высокой проходимостью — на углу улиц, а также на пересечении больших транспортных и пешеходных потоков. Дорожит компания и своим положительным образом: согласно ее условиям, стать обладателем франшизы может только человек с безупречной деловой репутацией. К тому же сразу после открытия ресторана владелец будет обязан принимать участие во всех благотворительных программах McDonald’s в городе, а их немало, поскольку корпорация уделяет большое внимание оказанию помощи тем, кто в ней нуждается.

А какой из ресторанов быстрого питания предпочитаете вы? Или, возможно, вы вообще обходите их стороной?