Как маркетологи навязывают женщинам абсурдные тренды красоты

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Реклама показывает нам образ идеальной женщины, который зачастую не имеет ничего общего с реальностью. Маркетинг направлен на то, чтобы потенциальный потребитель подумал: «Если у меня будет эта вещь, я стану похож на эту девушку с обложки». За счет того, что образец совершенства недосягаем, возникает желание вкладывать все больше и больше сил и средств, чтобы хотя бы на шаг приблизиться к нему.

По данным исследования, 80 % женщин считают, что во внешности каждой представительницы прекрасного пола есть что-то необыкновенное. Но в себе они этого не видят. AdMe.ru разобрался, как рекламщики навязывают нам стандарты красоты и почему не стоит идти у них на поводу.

Идеализируют молодость

Первый крем с липосомами появился в 1983 году. Тогда антивозрастного эффекта достичь не удалось, но толчок к созданию более действенных формул был дан. В 2019 году компанией Neutrogena была представлена 3D-маска, которая печатается по индивидуальному заказу, учитывая все особенности лица. В питании, увлажнении и омоложении не уступает тканевым аналогам. Сейчас отретушированные фото звезд, которым уже далеко за 30—40—50 лет, на обложках глянцевых журналов только распаляют желание выглядеть не хуже, а может, даже лучше голливудской дивы. Из рекламных роликов повсюду разносятся призывы бороться с морщинами. Хотя есть немало примеров известных женщин, которые стареют, сохраняя свою естественную красоту, как, например, актриса Хелен Миррен или модель Ясмина Росси. Нам надо лишь повернуть вектор внимания с недостижимой неувядающей юности на благородное взросление с милыми лучиками морщинок в уголках глаз.

Вызывают желание обращаться к эстетической хирургии

Все больше женщин обращается к хирургам, чтобы устранить изъяны во внешности, которые по сути таковыми и не являются. Подтягивают все, что можно и нельзя. А тем, кто боится скальпелей и прочих острых предметов, предлагаются новинки косметологии. Как, например, вибрирующий массажный станок Gold Sculpting Bar. Актер Патрик Демпси уже успел оценить его эффективность и выложил видео в свой инстаграм. Кроме того, растет популярность ринопластики, даже несмотря на то, что зачастую операция имеет негативные последствия. Но что не сделаешь ради аккуратного тонкого носика, так ведь? Поддержание внешности после вмешательства врачей требует постоянных денежных вложений. А в это время где-то владельцы косметических компаний шуршат купюрами и ехидно потирают руки.

Навязывают потребность в инъекциях

С каждым годом женщин с пухлыми губами и острыми скулами становится все больше. И здесь уже играет роль не столько активная реклама, сколько пассивная. Мы листаем ленту инстаграма или проверяем другие соцсети, видим девушек с внешностью Джессики Рэббит и хотим выглядеть не менее привлекательно. В Южной Корее пользуется спросом новая процедура коррекции губ. Она заключается в том, чтобы приподнять уголки рта для создания иллюзии улыбающегося выражения лица. В скором времени у нее есть все шансы стать новым трендом. Грамотное введение филлеров позволяет слегка подкорректировать то, что уже есть, или создать совершенно новую себя. Правда, риск появления осложнений и побочных эффектов довольно высок, да и обновлять такую красоту придется часто, но на что только не пойдешь ради идеала.

Заставляют постоянно совершенствовать брови и ресницы

Нельзя просто так взять и остаться с естественными бровями и ресницами, дарованными генетикой. Сейчас достаточно какой-нибудь знаменитости или звезде инстаблога обнародовать новый бьюти-тренд, как он тут же разлетается по сети и начинает пользоваться спросом у женщин. Ресницы можно заламинировать, покрасить, завить, нарастить. Брови — подвергнуть коррекции, окрашиванию, микроблейдингу, татуажу. Все это требует денежных средств и постоянного обновления. А еще надо постараться найти хорошего специалиста, даже несмотря на то, что предлагающих свои услуги мастеров сейчас предостаточно. Этой осенью в тренде блестящие брови. На показе Valentino модели дефилировали по подиуму с разноцветными мерцающими дугами над глазами. Другой модный дом, Dior, предлагает вернуться на несколько десятилетий назад и вспомнить о драматичных нижних ресницах времен популярности Твигги.

Обязывают всегда иметь идеальный маникюр

Сейчас уже все меньше тех, кто делает себе маникюр дома. Очереди к мастерам на наращивание и покрытие гелем-лаком расписаны на месяцы вперед. Производители сопутствующих товаров расширяют свои линейки, предлагая всевозможные лаки, стразы, наклейки, ленты, кисти и многое другое. Здесь уже главное — не переборщить и не уйти в отрыв, отдавшись шальному креативу с головой. Хотя можно сделать свой маникюр не только красивым, но и полезным. Компания La Roche-Posay разработала небольшой датчик, который можно использовать для контроля воздействия УФ-излучения на кожу. Надо только приклеить его на ногти и периодически проверять показатели в приложении на смартфоне.

Говорят о том, что зубы должны быть идеально ровными и ослепительно белыми

По данным компании Technavio, глобальный рынок отбеливания зубной эмали вырастет в среднем почти на 4 % с 2017-го по 2021 год. Несмотря на это, некоторые бренды предлагают немного разнообразить эту тенденцию и воспользоваться лаком для зубов. Это совершенно безвредно и одобрено стоматологами. Мало отбелить (или покрасить), надо еще и выровнять. Существует несколько способов, но самым оптимальным до сих пор остается ношение брекетов. Процедура недешевая и довольно длительная. Можно воспользоваться и другими методами, но их стоимость растет в геометрической прогрессии. Если нет серьезных проблем с прикусом, которые доставляли бы физический дискомфорт, то необязательно его исправлять. Да, это может выглядеть не слишком эстетично, но посмотрите на некоторых голливудских звезд: их зубы тоже не всегда идеальны. Например, у Кэти Перри кривой нижний ряд, она даже сама его сравнивает со Скалистыми горами. Но тем не менее устранять эту особенность певица не собирается.

Принуждают быть худыми

Учеными из Гарвардского университета был проведен эксперимент. Они начали его через месяц после того, как спутники стали передавать телевизионный сигнал на Фиджи, регион, где округлые формы считались эталонными. Спустя 3 года был проведен опрос среди девушек. 50 % из них описали себя как «слишком толстые». 15 % признались, что вызывали рвоту, чтобы быть стройными, как героини любимых сериалов «Мелроуз Плейс» и «Беверли-Хиллз 90210». Среди популярных и в то же время необычных методов похудения выделяется использование желудочного баллона (иногда шаров). С помощью гастроскопии его помещают внутрь желудка и оставляют там на полгода. За это время пациент приобретает правильные пищевые привычки. Риск срыва значительно уменьшается, поскольку ощущение сытости приходит быстро. Нет ничего плохого в том, чтобы иметь подтянутую фигуру. Но погоня за установленными СМИ идеальными параметрами может не увенчаться успехом или, того хуже, приведет к непоправимым проблемам со здоровьем. Лучше прислушиваться к себе, своим ощущениям и оставаться в таком весе, который кажется наиболее комфортным и оптимальным именно для вас.

Призывают носить то, что хотят на вас видеть

«Вы думаете, что эта юбка вам не подходит? Присмотритесь внимательнее. Видите, как она отлично сочетается с другими элементами гардероба в образе девушки с фотографии? На вас этот предмет одежды будет выглядеть не менее великолепно!» Нет, не будет. По крайней мере, в большинстве случаев это неоспоримый факт. Ретейлеры всеми силами пытаются усыпить бдительность покупательниц. Грамотно подобранный стайлинг позволяет увеличить продажи в разы. Именно поэтому сейчас редко можно встретить одиночные фото товаров. По сути, предлагается не столько само изделие, сколько образ жизни, который к нему прилагается. Всегда следует смотреть на вещь отдельно, оценивая только ее внешний вид, чтобы понять, подходит ли она в вашем конкретном случае.