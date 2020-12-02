Как магазины косметики превращают в шопоголиков даже тех, кто красится раз в год

Как и в других магазинах, в точках продажи косметики перед праздниками появляются подарочные наборы. И, покупая товар в привлекательной коробке, мы зачастую не осознаем, что переплачиваем за упаковку. Кстати, если берете такой набор, проверьте на всякий случай сроки годности косметики в нем: часто в комплекты кладут товары не первой свежести.

Работники косметических магазинов физически не в состоянии перепробовать на себе все виды товаров, которые к ним поступают, а поставщики не дают дополнительной информации о них кроме той, которая и так указана на упаковке. Поэтому описания продуктов рядом с ценниками или в буклете основаны в большинстве случаев не на личном опыте работников, а на их предположениях и информации из интернета. Так что не стоит слишком сильно доверять описаниям.

Зачастую производители помещают товар в упаковку, которая выглядит более премиально. Соответственно, цена на него становится выше. При этом рядом может стоять аналогичный по составу продукт, но не в такой солидной таре — конечно, более дешевый. В подобных условиях очень легко переплатить за упаковку. Это как с колой в пластиковой и стеклянной бутылках: «стекло» стоит дороже, а кола одна и та же. Если вы видите товары с одинаковыми или похожими названиями, но в разных упаковках, то пробегитесь взглядом по составу, чтобы убедиться, что вы не переплачиваете.