Как магазины косметики превращают в шопоголиков даже тех, кто красится раз в год
В мире насчитывается более 1 млн работников бьюти-индустрии, а женщины некоторых стран ежегодно тратят на косметику в среднем по $ 3 000. И эти цифры наглядно демонстрируют, насколько важна для общества сфера красоты.
Наверняка каждая девушка по меньшей мере несколько раз в год заглядывает в магазины косметики — хотя бы просто посмотреть. Но лишь малое количество посетителей знают об их работе изнутри. AdMe.ru проштудировал рассказы работников и разузнал некоторые хитрости, которые используют магазины косметики.
Работа консультантов
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Вопрос консультанта «Какой косметикой вы пользовались раньше?» не праздный: так работник пытается определить ваш уровень дохода. И, соответственно, чем более дорогие продукты вы назовете, тем более внимательным будет к вам консультант.
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Но если консультанты, как вам кажется, не обращают на вас внимания, это не обязательно означает, что они приняли вас за бедняка. Дело в том, что многие крупные магазины косметики разделены на условные зоны, в каждой из которых представлена определенная марка товаров со своими консультантами. И их задача — продавать только свою марку. Поэтому консультанты могут обходить вас стороной, даже если вы заинтересованы в покупке.
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Зачастую консультант предлагает вам тушь, средства для ухода или кисточки вовсе не потому, что они вам нужны. Чаще всего эти категории продуктов — фокусные товары, за продажу которых консультанту полагается премия.
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Больше всего продаж в магазине косметики у мужчин-консультантов, потому что при виде женщин они улыбаются и делают комплименты. Это помогает им расположить покупательниц к себе и вызвать положительные ассоциации с магазином. А уж если такой консультант еще и похвалит то, как выглядит на женщине пробник косметики, это почти наверняка побудит ее совершить покупку.
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В некоторых брендовых магазинах, например MAC, все продавцы должны быть профессионально накрашены, да и сами они должны являться квалифицированными визажистами. У компании даже есть специальное задание для потенциальных продавцов и консультантов: создать с помощью макияжа образ и рассказать о нем так, будто перед ними стоит покупатель.
Скидки и распродажи
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Мы знаем, что любые промоакции в магазинах нужны для того, чтобы привлечь больше покупателей. Магазины косметики не исключение. Иногда они приглашают посетителей на бесплатные консультации косметолога. И даже если с вашей кожей все в порядке, он все равно убедит вас приобрести пару тональников, кремов и чего-нибудь еще. Это можно назвать давлением авторитета, ведь профессионала сложно не послушаться. Но этому можно противостоять: когда почувствуете, что вам навязывают что-то лишнее, скажите, что вы аллергик.
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Если вы заходили на сайты интернет-магазинов косметики, вам наверняка попадались на глаза лозунги вроде «Не пропустите! Лимитированная распродажа — только сегодня!». Такие анонсы заставляют нас быстрее принимать решения, потому что время ограничено, и в итоге в онлайн-корзине покупок оказывается гораздо больше товаров, чем планировалось. И зря: такие акции никогда не бывают разовыми, и рано или поздно скидки возвращаются. Так что лучше отложить покупку на пару дней и подумать, действительно ли вам так нужна та косметика, которую вы хотели импульсивно купить.
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Товары, которые вы видите в магазинах косметики со скидкой, часто являются продукцией на ликвидацию. Иначе говоря, у них может истекать срок годности или же ожидается партия новых, улучшенных продуктов. То есть, покупая такую косметику, вы помогаете продавцам поскорее от нее избавиться, и это может быть выгодно больше для них, чем для вас.
Расположение товаров неслучайно
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В магазинах косметики традиционно используются белые и черные полки. Черный — цвет стиля и современности, белый же символизируют чистоту. Именно поэтому на белых полках расставлена, как правило, косметика для ухода.
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На видных местах редко выставляются туши и подводка. За этими товарами приходят большинство покупателей, и, конечно, магазину невыгодно, чтобы вы за минуту взяли то, что вам нужно, и ушли. Поэтому на пути от туши до подводки вас будут поджидать тени для век, тональные кремы и прочее, что может соблазнить вас на дополнительную покупку.
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Наверняка вы замечали, что в продуктовых магазинах на первые ряды полок попадают товары с истекающим сроком годности, в то время как свежие находятся подальше. В некоторых магазинах косметики реализуется похожая схема: в ближние ряды уходит не самая свежая косметика или же та, которая плохо продается. Поэтому, возможно, более качественные товары стоит искать в глубине полок. Да и вообще, проверять сроки годности любых, даже не косметических товаров — полезная практика.
Обращайте внимание на упаковки и ценники
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Как и в других магазинах, в точках продажи косметики перед праздниками появляются подарочные наборы. И, покупая товар в привлекательной коробке, мы зачастую не осознаем, что переплачиваем за упаковку. Кстати, если берете такой набор, проверьте на всякий случай сроки годности косметики в нем: часто в комплекты кладут товары не первой свежести.
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Работники косметических магазинов физически не в состоянии перепробовать на себе все виды товаров, которые к ним поступают, а поставщики не дают дополнительной информации о них кроме той, которая и так указана на упаковке. Поэтому описания продуктов рядом с ценниками или в буклете основаны в большинстве случаев не на личном опыте работников, а на их предположениях и информации из интернета. Так что не стоит слишком сильно доверять описаниям.
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Зачастую производители помещают товар в упаковку, которая выглядит более премиально. Соответственно, цена на него становится выше. При этом рядом может стоять аналогичный по составу продукт, но не в такой солидной таре — конечно, более дешевый. В подобных условиях очень легко переплатить за упаковку. Это как с колой в пластиковой и стеклянной бутылках: «стекло» стоит дороже, а кола одна и та же. Если вы видите товары с одинаковыми или похожими названиями, но в разных упаковках, то пробегитесь взглядом по составу, чтобы убедиться, что вы не переплачиваете.
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Часто на этикетках косметики для ухода пишут, что для достижения эффекта использовать ее нужно каждый день или даже 2–3 раза в день. Но это не всегда правда: скорее всего, это способ побудить вас к покупке новой упаковки средства, когда старая заканчивается. А заканчиваться она, если следовать такой инструкции, будет быстро. При использовании кремов, патчей и масок лучше руководствоваться собственными ощущениями, когда и в каких ситуациях лучше всего их применять.
И напоследок — кое-что о пробниках
Не секрет, что пробники в магазинах существуют для того, чтобы покупатель вернулся за «полной версией» товара. Но с ними все не так просто: зачастую качество продукции, например духов, в пробнике выше, чем во флаконе с, казалось бы, таким же парфюмом. Поэтому не стоит сильно удивляться, если товары в пробнике и в большой упаковке покажутся вам разными: велика вероятность, что вам не кажется. А чтобы такого не было, можно открывать купленные товары прямо в магазине и сравнивать их с пробником. Тогда можно будет отказаться от покупки в случае несовпадения или брака.
А вы часто ходите в магазины косметики или же обходите их стороной, предпочитая естественную красоту?