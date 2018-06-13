Как люди со всего мира отвечают на один и тот же вопрос: «О чем вы мечтаете?»

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Если хотите узнать человека поближе, спросите его, о чем он мечтает. Именно этот вопрос команда проекта Dollar Street и задала разным семьям со всего мира. Некоторые ответы оказались очевидными, некоторые — удивили.

Нам в AdMe.ru было очень интересно узнать мечты других людей, поэтому мы решили поделиться с вами самыми любопытными ответами.

Семья Параманик из Бангладеш: корова

50-летний фермер Шавкат и его 45-летняя жена-домохозяйка Сальме живут вместе с сыном в доме с двумя спальнями, а также владеют сельскохозяйственными угодьями. Они никогда не были в отпуске, но мечтают не о путешествиях, а о ремонте крыши и покупке коровы.

Семья Тор из Камбоджи: автомобиль

68-летний фермер Сот живет с женой, детьми и внуками. Сейчас он готовится открыть небольшой магазин и признается, что мечтает об автомобиле.

Семья Барнард из Англии: вилла

46-летний Ник и его 20-летний сын Лиам — мастера по ремонту. Жена Ника и мама Лиама, 44-летняя Денизе, — социальный работник. Двое других детей учатся в школе. Семья любит путешествовать и даже подумывает о покупке семейного фургона для дальних поездок. Хотя спокойный отдых им тоже не чужд, поэтому они мечтают о вилле.

Семья Раджу из Мьянмы: земля

Несколько поколений семьи Раджу вот уже 55 лет живут вместе в доме, построенном своими руками. Им нравится, что их дом находится возле рисовых полей, на которых работают все взрослые члены семьи.

Семья Кумар из Индии: ювелирные украшения

40-летний Ашок занят собственным бизнесом, его жена Сарите не работает, а сыновья еще учатся. Семья Кумар жалуется на небольшой дом, но когда речь заходит о мечтах, выбирает не жилище побольше, а покупку украшений.

Семья Визиламу из Малави: новая одежда

70-летняя фермерша Нампеди и три ее внучки живут в небольшой деревне. В их маленьком доме нет электричества, питьевой воды и туалета. Никто из членов семьи Визиламу никогда не был за пределами Малави. Семья живет бедно, поэтому мечтает о покупке новой одежды.

Семья Мульфура из Франции: дизайнерские стулья

Техник Симо и архитектор Кэролайн — творческая пара, которая интересуется искусством и ценит красивые вещи. Пара поделилась своими планами на будущее — покупкой новой изысканной мебели.

Семья Емтомбени из ЮАР: телевизор

Семья вот уже шесть лет арендует дом без электричества и водопровода. Но главная мечта 36-летней продавщицы Джоаны и ее маленького сына — не собственное жилье, а телевизор.

Семья Кастило из Филиппин: свое кафе

67-летний Флорено продает боевых петухов, а его 64-летняя жена Дивина работает в прачечной. Но мечтой пары остается маленький семейный бизнес и открытие уличного кафе.

Семья Кха из Вьетнама: мотоцикл

Семья фермеров живет в доме, построенном собственными руками. Они сами выращивают всю необходимую для себя еду. Для счастья им не хватает мотоцикла.

Семья Пук из Камбоджи: холодильник

79-летняя пенсионерка Мали живет с детьми и внуками. В их доме всего одна комната. Семья мечтает о том, что когда-нибудь сможет купить высококачественную технику и переехать в жилье побольше.

Семья Кудряшовых из Казахстана: синтезатор

Инженер Анатолий живет вместе с женой, тремя детьми, зятем и двумя внуками. Любимой вещью в доме они называют самодельные игрушки. Семья хочет заниматься творчеством, поэтому мечтает о покупке синтезатора.

Семья Даймонд из США: своя ферма

Американская пара — Эрик, который работает в сфере недвижимости, и официантка Кристина — арендует дом с двумя спальнями. Но им нравится более спокойная и размеренная жизнь, поэтому Эрик и Кристина подумывают о собственной ферме.

Семья Бастакоти из Непала: путешествия

Навендер и Савита заняты в туристическом бизнесе. Навендер владеет туристическим агентством, а Савита работает там менеджером. Страсть пары — путешествия; они хотят, чтобы у них была возможность увидеть весь мир.

Семья Таманг из Непала: чтобы дети смогли пойти в школу

Хорошее образование — единственный путь к лучшей жизни. В этом уверена 45-летняя фермерша Мина, которая мечтает, чтобы ее дети не занимались тяжелой физической работой, как она, а смогли учиться.

А о чем мечтаете вы?