Как люди поддерживали себя в форме до появления модных диет и современных фитнес-центров

Порой кажется, что увлечение фитнесом и здоровым образом жизни — исключительно современное веяние. Но истоки этой тенденции кроются в XIX веке. Именно тогда мужчины и женщины стали тщательно следить за своей физической формой. Правда, занятия спортом были делом непростым и строго регулировались специальным этикетом.

Мы в AdMe.ru задались целью выяснить, с какими же трудностями приходилось сталкиваться поклонникам здорового образа жизни. И сложные упражнения в этом списке были отнюдь не на первом месте.

Фигура говорила о нравственных устоях женщины

Изысканная худоба была не в моде в прошлые века. Излишняя стройность не поощрялась в дамских фигурах. Нашим предкам она казалась неаппетитной. Однако к концу XIX века пышные формы тоже стали вызывать нарекания в обществе. Дам, которые страдали от излишнего веса, обвиняли в лени и неряшливости. Более того, считалось, что подобные физические признаки могли говорить о страстности, невоздержанности и неразборчивости в связях. В Викторианскую эпоху общество вообще активно боролось со всевозможными пороками. И именно в этот период полнота неожиданно стала не просто немодной, а аморальной.

Книги, рассказывающие об упражнениях, писали в основном мужчины

В XIX веке здоровый образ жизни начал приобретать популярность. В печать стали выходить разнообразные пособия и книги, которые рассказывали мужчинам и женщинам, как правильно заниматься тем или иным видом спорта, а также поддерживать физическую форму в домашних условиях. Здоровое и сильное тело демонстрировало высокую духовность человека, так как только сильный может защитить слабого. При этом создателями большинства работ были мужчины. В своих инструкциях они высказывали, какими именно идеальными формами должна обладать женщина. Авторов подобных произведений вполне можно сравнить с фитнес-звездами нашей эпохи. Их труды пользовались бешеной популярностью.

Спорт не был поводом, чтобы снять корсет

Специальная спортивная одежда появилась только в конце XIX века. А до этого дамы и джентльмены тренировались в повседневных костюмах. Физическая нагрузка не была серьезным поводом, чтобы избавиться от сюртука или корсета. Даже волосы на голове следовало уложить в прихотливую прическу. Благо, что часть упражнений и длинные локоны были плохо совместимы. Некоторые женщины активно противились использованию корсетов. Как в спортивных залах, так и вне их. Они предполагали, что ношение этого предмета туалета негативно сказывается на здоровье.

Активные физические упражнения считались опасными для здоровья

В начале XIX века аристократы и представители среднего класса открыли для себя гимнастику. Хотя специалисты призывали женщин к физической активности, задача у подобных занятий была несколько иная. Дамы не должны были тренироваться до седьмого пота. Они вырабатывали живость и выносливость. Ведь именно на их плечах лежал уход за слабыми членами семьи и воспитание детей. Одним из подходящих видов тренировок были домашние дела. Матерям предлагали привлекать девочек к этим обязанностям с 10-летнего возраста. Считалось, что женщины устроены более деликатно от природы, поэтому активные виды спорта, состязания, интенсивные умственные нагрузки были не только вредны, но даже опасны для их здоровья.

Упражнения прошлых веков не слишком-то отличались от современных

Многие приемы и упражнения тех времен используются до сих пор. Занятия гимнастикой включали в себя наклоны, вращения руками, выпады и элементы растяжки. Даже снаряжение в чем-то напоминало современный инвентарь. Обычно услугами инструкторов не пользовались. В распоряжении дам были книги с различными спортивными программами.

Некоторые сопровождались иллюстрациями. В других же содержались только словесные описания упражнений. И разгадать, какие же действия дама должна совершить, — это то еще испытание. Так, Марион Мэйсон в своей книге «Трактат о гимнастических упражнениях» предлагала женщинам такое упражнение. «Девушка встает на коврик. Пятки вместе, руки согнуты, а локти находятся на уровне плеч. Пальцы обеих рук лежат на локтях. Затем следует вытянуть в сторону правую руку, удерживая ее на уровне плеча. При этом правая нога отводится в ту же сторону. Колено выпрямлено, носок вытянут. Далее нога и рука возвращаются в исходное положение, и то же упражнение выполняется для левой руки и ноги. Упражнение выполняется поочередно для правой и левой стороны. А потом его следует выполнить, задействовав обе руки и ноги».

Дамы не тренировали мускулы, а учились сохранять баланс

Девушки и женщины работали не над увеличением мышечной массы, а над развитием гибкости, улучшением осанки и просто укреплением здоровья. Юным барышням рекомендовали упражняться так часто, как они пожелают, без каких-то ограничений. А вот более зрелым женщинам излишняя активность была противопоказана, так как, по мнению экспертов, она приводила к преждевременному старению. Так что гимнастика заключалась не в приседаниях или отжиманиях, а аккуратных шагах и движениях, похожих на танцевальные. Чтобы поддерживать баланс, дамы использовали трости. Ходьба на свежем воздухе и верховая езда тоже считались подходящими занятиями. А вот танцы вызывали оживленные дебаты.

В фитнес-центрах XIX века были тренажеры по массовой гребле

Первый гимнастический зал в Лондоне появился в 20-х годах XIX века. Его открыл профессор Фелкер. В систему тренировок входили бег, прыжки в длину и высоту, упражнения на перекладине, брусьях и канате. Для тех, кто предпочитал заниматься в одиночестве, стояли тренажеры. Можно было купить абонемент. Месячный стоил 1 шиллинг, а годовой — 6 гиней (15 000 фунтов стерлингов по нынешним временам).

В середине XIX века в Эдинбурге построили открытый спортивный центр, который собирал около 15 тысяч посетителей ежедневно. Он скорее напоминал развлекательный парк, а не спортивное сооружение. Например, одним из самых популярных аттракционов был «Великий морской змей». Так назывался гребной тренажер, рассчитанный на 600 человек. Помимо него на территории были батуты, ходули и бассейны для плавания. Зимой в парке работал большой открытый каток. Шотландский медик Джеймс Кантелье разработал целый ряд упражнений. Дамы и джентльмены могли выполнять их в зале и дома. Он всячески вдохновлял людей регулярно возвращаться в спортивный клуб, чтобы разучить новые движения и исправить ошибки под чутким руководством тренеров. Кстати, именно его система упражнений вдохновила Оруэлла на описание обязательной гимнастики в романе «1984».

Домашнее спортивное снаряжение стоило немалых денег

Для тех дам и джентльменов, которые не хотели тратить время на выход из дома или покупать довольно дорогие абонементы в спортивные залы, существовала еще одна альтернатива. В середине XIX века в продаже появились домашние тренажеры. Хотя стоимость их была вполне приличной, но, если устройством пользовалась вся семья, можно было сэкономить. Аппарат придумал Густав Эрнст. Его изобретение изготавливалось в нескольких размерах. И к нему прилагалась инструкция со всевозможными упражнениями разного уровня сложности.

Тренажер состоял из большой деревянной тумбы, к которой на тросах крепилось снаряжение: планки, рукоятки и кольца. Конструкцию нужно было закрепить у стены, дабы она случайно не опрокинулась. Интенсивность тренировок регулировалась с помощью грузов. Эрнст рекомендовал ежедневные занятия на тренажере всем членам семьи.

Велосипеды произвели настоящую революцию в моде

Сегодня для посещения тренировочного зала мы одеваемся в специальную спортивную одежду. А раньше женщины занимались различными видами спорта в повседневных платьях. XIX век подарил миру такое популярное развлечение, как теннис. Бегать по полю, увлеченно размахивая ракеткой, в тяжелом платье с пышным турнюром было непросто. Тем более что к наряду прилагались корсет, нижние юбки и туфли на каблуках. Поэтому особого мастерства от дам никто и не ждал. Они скорее должны были вдохновлять других игроков своей элегантностью и грацией.

Все изменилось с появлением велосипедов. Этим видом транспорта увлекались все поголовно: и мужчины, и женщины. Вот только рассекать на двухколесном друге в длинных платьях было не только неудобно, но и опасно. Поэтому специально для велосипедисток изобрели укороченные наряды, где юбка состояла из двух широких штанин. Модное веяние коснулось и других видов спорта, и в конце XIX века дамы стали надевать специальные костюмы на теннисные матчи, в тренажерные залы, на игры в гольф. Одеяния стали короче, легче, удобнее и не так стесняли движения.

Для поддержания себя в форме пили уксус и ели песок

В Викторианскую эпоху люди пришли к выводу, что не только занятия спортом влияют на физическое состояние человека — рациону питания тоже нужно уделять пристальное внимание. Это породило множество диет, здоровых и не очень. Рекомендации зачастую составляли люди, далекие от медицины. И основной целью было именно снижение веса. Чтобы сбросить лишние килограммы, некоторые поедали личинок ленточных червей. Или пили уксус, чтобы уменьшить аппетит. Были и дельные предложения, такие как уменьшить количество жирной пищи и сладостей в рационе. К концу XIX века в моду вошел такой нетривиальный прием, как поедание песка. Желающим предлагали поглощать только дезинфицированный и мелкий продукт. Создатели этой диеты считали, что песок способствует улучшению пищеварения. Популярностью пользовался и метод бесконечного пережевывания пищи.

Хорас Флетчер.

Его изобретатель, Хорас Флетчер, говорил, что каждый кусочек нужно перемалывать на зубах как минимум 32 раза. Пережевывали и жидкости — это должно было вызвать прилив желудочного сока. Устраивались даже званые обеды для последователей этой диеты. Гости на трапезах загадывали своим соседям, сколько раз они должны пережевать то или иное блюдо.

А как вы думаете, что требует больших усилий: походы в современные тренажерные залы или занятия фитнесом в стиле XIX века?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.