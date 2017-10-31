Как лечат насморк в разных странах мира

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Во время холодов простуда и грипп проявляются с завидной регулярностью. Аптеки переполнены лекарствами. Но старые бабушкины методы оказываются порой не менее эффективными. И до сих пор популярны. AdMe.ru собрал проверенные методы лечения их разных стран. Оцените сами, как другие культуры борются с забитым носом и больным горлом.

Огненный сидр (Америка)

Зверское противопростудное средство, которое содержит в своем рецепте лук, чеснок, имбирь, кайенский перец, хрен, лимон, мед и разные приправы. Смесь настаивается в течение пары недель, а потом все — держитесь микробы! Употребляется в разумных пределах, очень острый.

Десерт из нутовой муки (Пакистан, Индия)

Полусладкий десерт родом из индийского штата Пенджаб. Это натуральное средство от кашля и простуды. Готовится на основе нутовой муки, молока, масла гхи и сахара. Очень удобно: болеющий ест свое лекарство, остальные члены семьи едят свой десерт.

Куриный бульон (Израиль)

К куриному супу при первых признаках простуды приступает половина земного шара. Но только в Израиле густой и наваристый бульон на курице удостоен такого громкого и почетного звания — «еврейский пенициллин».

Чесночный чай (Испания)

Чтобы было не совсем грустно, в чесночный чай все-таки добавляют мед и лимон. Комбинация называется «испанское лекарство» и работает безотказно. Ее, кстати, еще применяют и с целью похудения.

Суп из ящериц (Гонконг)

Можно назвать это аналогом куриного супа, но в азиатском стиле. По крайней мере эффект схож — компенсируется потеря жидкости, нос начинает дышать, кашель становится мягче. Сушеных ящериц не найти в местных супермаркетах, но в магазинах традиционной китайской медицины — пожалуйста.

Горячий ром (Западная Европа)

Рецептов с горячими и крепкими алкогольными напитками в Западной Европе масса. При промозглой погоде и первых признаках простуды горячий ром со специями или добавками по вкусу играет важную профилактическую роль. Главное — не злоупотреблять.

Отвар из эфедры (Китай)

Китайская травяная медицина насчитывает тысячелетия, а эфедра, или ма-хуанг, — древнейшее лекарственное растение. При этом запрещенное во многих странах мира. Эффект при передозировке равен наркотическому. Но простуду и головные боли в Китае этой травой тоже лечат.

Копайский бальзам (Перу)

Масло копайского дерева известно с давних пор и употреблялось в разных формах еще аборигенами Перу. Хорошо помогает при респираторных заболеваниях, чаще всего используется в ингаляциях и растираниях. Копайский бальзам — это смесь нескольких масел, которую сейчас часто подделывают.

Маринованные сливы умэбоси (Япония)

Традиционные маринованные сливы умэбоси перед употреблением замачиваются на некоторое время в зеленом чае. В них много аскорбиновой и лимонной кислоты, поэтому японцы едят их при простуде и больном горле. А еще когда похмелье.

Лакричные конфеты (Голландия)

Лакричные конфетки весьма специфичны на вкус, но очень нравятся жителям Нидерландов. Это не только лекарство, но и лакомство. Солодка, из которой их производят, хорошо помогает при кашле и болях в горле. Чтобы примерно представить их вкус, достаточно вспомнить знаменитый сироп из корня солодки.

Алкогольные носки (Финляндия)

Казалось бы, мы знаем все о лечение алкоголем: принять внутрь, сделать компресс, растереть тело. В копилку — алкогольные носочки из Финляндии. Смочить носки водкой, надеть их, сверху теплые шерстяные — и можно спать. С утра будешь как новенький.

Куркума в разных вариациях (Индия)

В индийской культуре куркума используются в самых разных вариациях. Все благодаря ее противовоспалительным и антибактериальным свойствам. Куркуму смешивают с чаем или кофе, добавляют в блюда, делают ингаляции или просто дышат над жженым порошком.

Шот из имбиря, лимона и кайенского перца (Южная Америка)

В имбире содержится множество полезных веществ. А если добавить к нему сок лимона и щедрую щепотку кайенского перца — согревающий эффект будет вообще на 100 %.

Суп «Том Ям» (Таиланд)

В тайском супе «Том Ям» намешано много полезных трав и специй. Там и лемонграсс, и острый перец чили, и имбирь. Первая помощь при респираторных заболеваниях для тайцев.

Холодотерапия (Финляндия)

Народный финский способ лечения простудных заболеваний на начальной стадии — добротная порция мороженого или погружение в прорубь. В суровом климате — суровые меры. Потом нужно сильно растереться и тепло одеться.

Лечение сырыми яйцами (Латинская Америка)

Этот способ уходит своими корнями куда-то в шаманизм. Но при этом все еще активно практикуется латиноамериканскими бабушками. Если ребенок болеет, значит, его сглазили. Чтобы снять сглаз, нужно провести специальный ритуал с сырым яйцом, которое потом разбить в стакан с водой. Для разоблачения зла.

Промывание с помощью нети-пота (Индия)