Как китайские «мамы-тигрицы» воспитывают своих детей и почему они вырастают такими успешными

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«Тигриное» воспитание — это, пожалуй, самый суровый тип взаимоотношений между родителями и детьми. На детей в таких семьях активно давят и принуждают их добиваться высоких результатов в учебе. Как правило, такие методы свойственны людям из азиатских стран, в частности Китая. Несмотря на резкую критику такого подхода, дети, выросшие в этих семьях, часто добиваются высочайших успехов как в учебе, так и в дальнейшей карьере.

Мы в AdMe.ru внимательно прочли книгу «Боевой клич матери-тигрицы» и несколько социологических статей, чтобы разобраться в деталях знаменитого китайского воспитания.

Что делают китайские родители, чтобы вырастить гениальных специалистов

На фотографии слева – Эми Чуа. На снимке справа – София и Лулу, дочери самой знаменитой в мире "мамы-тигрицы". У обеих девочек, к сожалению, не было свободного и беззаботного детства, однако они преуспели в учебе и карьере. София окончила Гарвард и работает в суде, Лулу учится на юридическом факультете того же университета.

Матери-тигрицы обычно имеют список того, что их детям никогда не разрешается делать. Например, Эми Чуа (автор книги «Боевой клич матери-тигрицы») запретила своим дочерям: ночевать у друзей;

встречаться с мальчиками;

получать оценки ниже 5;

решать, чем они хотят заниматься;

участвовать в школьных постановках;

смотреть телевизор;

играть на чем-то, кроме скрипки и пианино. Противоречить матери нельзя. Эми Чуа приводит в пример такой случай из жизни: «Моя дочь Лулу испортила фортепиано. Я оставила ее без обеда и ужина, а также без подарков и без дней рождения на 4 года. Я запретила ей пить и ходить в туалет, пока она не выучит ту мелодию, которую она не хотела заучивать и из-за которой пинала фортепиано. Лулу выучила». В разных семьях список, конечно, варьируется, хотя некоторые вещи остаются неизменными. Например, оценки. Предположим, ваш ребенок написал контрольную на 5 с минусом. Наверняка вы его похвалите? Китаянка придет в ужас и примется выяснять, как появился минус. Если ребенок принес четверку, вы все равно, скорее всего, будете его хвалить. Мать-тигрица устроит настоящий скандал и посадит его заниматься в течение нескольких часов. Скорее всего, она и сама сядет вместе с ним. В случае с систематическими тройками или двойками западный родитель, вероятно, пойдет в школу и начнет разбираться в ситуации. Возможно, он обвинит учителей или саму систему образования. Китайские мамы ни за что не сделают этого — они решат, что это их личный промах. Плохие оценки ребенка означают, что мать не справилась со своей родительской задачей.

Китайские родители считают, что их дети находятся в неоплатном долгу перед ними

Чтобы понять глубину родительского желания дать своему ребенку лучшее из возможных образований, достаточно знать 1 факт. Китайцы, не задумываясь, переезжают в другие города и даже покидают страну, если считают, что на новом месте есть лучшая школа или университет. Вся жизнь китайского родителя сводится к тому, чтобы обеспечить отпрыска знаниями. Поэтому «родители-тигры» считают, что их дети обязаны им. Из этой истины следует другая: ребенок должен потратить свою жизнь на то, чтобы достичь тех целей, которые поставили перед ним родители. Он должен подчиняться им во всем и вызывать у них гордость своими достижениями. Западные родители склонны считать, что ребенок может самостоятельно строить свою судьбу, и поэтому они обычно стараются дать ему больше свободы. Для «матери-тигрицы» это неприемлемо: она и только она точно знает, что нужно ее ребенку, и никогда не примет во внимание его собственные желания.

Ребенка нужно заставлять учиться — со временем ему это понравится

Китайские родители могут манипулировать детьми, чтобы заставить их добиваться лучших результатов. Часто они говорят им что-то вроде: «Соседский мальчик сдал тест на 99 из 100 баллов. Ты должен сделать так же!» или «А ты в курсе, что твоя кузина выиграла конкурс по игре на пианино?» Каждая мать-тигрица верит, что у любого ребенка на этой планете есть таланты. Если они не проявляются сами собой, значит, их можно воспитать умственным трудом. Чтобы ребенок учился лучше, в школах часто устраивают своеобразные соревнования. Детей ставят в пары и дают им один тест. Если один ребенок сдал тест на 90 %, а второй — на 95 %, накажут обоих, потому что цель победителя — не просто обыграть соперника, но получить максимально возможный результат. Например, одна из героинь передачи о «тигрином» воспитании заработала на тестах по двум сложным для нее предметам 760 баллов из 800 возможных. Это почти высочайшая оценка, поэтому девушка была очень воодушевлена. Когда она сообщила о результатах отцу, тот не особенно обрадовался и сказал, что она могла сдать и на 800 баллов.

Родители используют методы воспитания, которые в ряде стран могли бы оказаться не вполне легальными

Для китайских матерей совершенно нормально сказать полной дочери: «Ты жирная! Быстро худей!» Большинство же западных родителей не станет обзывать собственного ребенка, рискуя уничтожить его самооценку. Эми Чуа рассказывает о двух случаях из собственной жизни: «В юности я сделала какой-то неуважительный жест по отношению к маме. Тогда отец обозвал меня дрянью. Мне стало стыдно за свой поступок — его ход сработал».

«Когда моя дочь повела себя неуважительно по отношению ко мне, я также назвала ее дрянью. Сработало. Но стоило мне рассказать об этом инциденте моим американским подругам, как меня сразу же раскритиковали. Кое-кто из-за этого даже покинул нашу компанию». По всей вероятности, западные родители больше внимания уделяют внутреннему состоянию своих детей и заботятся об их самооценке. «Мамы-тигрицы» изначально считают ребенка сильным и предполагают, что оскорбления не могут навредить его психике.

Что происходит с детьми, которые выросли в таких семьях

Эти дети действительно добиваются академических успехов практически по всем направлениям. Однако некоторые психологи утверждают, что такого рода насилие может навредить психике ребенка. Тенденция в Китае такова, что дети в возрасте от 5 до 12 лет все чаще обращаются за помощью к психиатру. Они также склонны к самоповреждению. Западный мир по большей части называет «тигриное» воспитание жестоким обращением с детьми, но большинство азиатских родителей с этой точкой зрения не согласно. Вот что говорят сами дети: «Если я получала 100 из 100 баллов за тест, то мама спрашивала: „А никаких дополнительных очков там нельзя было заработать?“»

«Чтобы просто погулять с друзьями, я должна была договориться об этом с мамой примерно за месяц до предполагаемой встречи».

«Думаю, что для своего ребенка я тоже буду „мамой-тигрицей“. Наверное, потому что я не знаю других способов, как можно воспитывать детей».

«Когда я делал тест по математике или любому другому предмету и ошибался хотя бы однажды, мне приходилось начинать сначала. И так каждый раз, пока я не отвечу верно на все вопросы. А теперь представьте, что тест состоит из 100 вопросов!»

«Вся моя жизнь — это школа. Я встаю, иду на занятия, прихожу, делаю домашние задания, ем и ложусь спать. Это все. Но для моих родителей это очень важно: они в свое время не смогли получить образование». Несмотря на то, что все дети, чьи слова приведены выше, выразили благодарность своим родителям за такое воспитание, специалисты уверены, что подобный подход чаще всего приводит к плачевным результатам. В лучшем случае ребенок отделается депрессией, в худшем может попытаться свести счеты с жизнью.