Как Кейт Миддлтон превратила 9 экстравагантных дизайнерских платьев в наряды, достойные королевы

Не секрет, что Кейт Миддлтон часто появляется на публике в нарядах от знаменитых дизайнеров. Но иногда модели платьев и костюмов с подиумных показов не совсем соответствуют королевскому протоколу, поэтому в них приходится вносить некоторые изменения. При этом дизайнерская одежда ничуть не теряет своего очарования, а, наоборот, приобретает свежий изысканный вид.

Мы в AdMe.ru решили разыскать модные наряды герцогини, в которых были изменены элементы, и сравнить их с оригинальными версиями от дизайнеров.

Платье Jenny Packham

Платье в пол, переливающееся золотыми блестками и кристаллами, герцогиня выбрала для выхода на премьеру фильма об агенте 007 «Не время умирать». Для нее была сделана на заказ накидка, а также изменен вырез: его сделали более высоким.

Платье Dolce & Gabbana

Зеленое платье длины миди от итальянского дома моды Кейт предпочла носить без дополняющей его аппликации в виде карманных часов.

Платье Alexander McQueen

Для создания образов на свою юбилейную фотосессию в честь 40-летия герцогиня обратилась к своему любимому модному дому Alexander McQueen. Похоже, что одно из ее платьев — с асимметричным верхом и пышными рукавами — вдохновлено их осенне-зимней коллекцией. И в то время как модели демонстрируют платье с цветочным принтом, Кейт выбрала для съемок однотонный вариант алого цвета.

Платье Alexander McQueen

Для еще одного образа на свою юбилейную фотосессию Кейт выбрала более легкое и воздушное платье с открытыми плечами и бантами на рукавах. В отличие от коллекции с показа у платья герцогини нет корсета с украшениями в виде капель.

Платье Jenny Packham

На еще одну премьеру фильма о Джеймсе Бонде («Спектр») Кейт тоже выходила в платье от Jenny Packham. Она дополнила его топом с бретельками и прикрыла плечи тканью.

Платье Jenny Packham

Для гала-вечеринки в поддержку благотворительных организаций герцогиня выбрала темно-синее платье в пол. Изначально оно было с открытыми плечами, но Кейт его изменила: она либо приподняла верх платья, либо полностью его переделала.

Платье Jenny Packham

Расписанное шелковое платье приглушенных тонов, которое герцогиня выбрала для выхода на спортивный матч, отличалось от платья, представленного на показе, короткими рукавами со сборкой и окантовкой на талии.

Платье Markus Lupfer

Во время визита королевской семьи в Германию на одну из встреч герцогиня выбрала платье немецкого дизайнера. Платье миди в складку без рукавов с принтом в виде птиц Кейт предпочла носить со своим поясом.

Платье-костюм Erdem

Для одной из своих деловых поездок герцогиня выбрала наряд от Erdem. И если дизайнер выпускал коллекцию, в которой с цветочным принтом были юбки, брюки, блузки и платья, то для Кейт с таким же принтом сделали эксклюзивный костюм, добавив к существующей юбке топ.