Как известные мультфильмы адаптируют для разных стран

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Мы привыкли видеть киноленты такими, какими их показывают на большом экране, но что, если из-за адаптации картины для определенной аудитории мы упускаем часть непримечательных, но любопытных деталей?



AdMe.ru подошел к этому вопросу основательно и подготовил для вас ряд изменений, внесенных в известные мультфильмы.

Головоломка Inside Out

Сцена, где Райли отказывается есть эту брокколи, не имела смысла для японской аудитории, поскольку дети ее обожают. Специально для Японии брокколи заменили на зеленый перец.

В другой сцене, когда действие происходит в голове у папы Райли, в американской версии (и в некоторых странах, где спорт более распространен) эмоции смотрят хоккей, в международной версии его заменили на футбол.

Изменения коснулись также и взаимодействия персонажей с миром. В оригинальной версии Бинго-Бонго произносит слово «Danger» («Опасно») по буквам, сопровождая каждую движением хобота слева направо. Однако для стран, в которых пишут и читают справа налево, движение происходит соответствующим образом.

Университет монстров Monsters University

В американской версии мультфильма Рэндалл печет кексы и украшает их надписью «Be my pal», то есть «Будь моим другом».

В эпизоде с погоней за талисманом-свинкой Майк толкает Рэндалла, и кексы на его лице образуют надпись «Lame» с новым значением «Неудачник». При переводе терялся смысл надписи, поэтому было принято решение заменить ее на картинки.

Аналогичная судьба постигла надпись «Scare Games» — «Страшильные игры». В американской версии — надпись, в международной — рисунок.

Вверх Up

Мультфильм «Вверх» взял на вооружение трюк с заменой надписи на картинку. Американский вариант «Paradise Falls» («Райский водопад») для международной аудитории заменили на картинку водопада.

История игрушек Toy Story

Во второй части франшизы Базз Лайтер произносит речь для других игрушек Энди, чтобы вдохновить их на поиски Вуди. В оригинальной версии в это время за его спиной развевается американский флаг, и на фоне играет гимн Америки. Для международного релиза было принято решение заменить флаг на земной шар, гимн — на мелодию под названием «One World Anthem».

Самолеты Planes

Оригинальная героиня мультфильма «Самолеты» — канадка по имени Рошель — имеет целых 11 вариаций в зависимости от страны. В Бразилии она Каролина, в России — Таня, в Германии — Хайди, и каждая из них имеет свои собственные цвета.

Ральф Wreck-It Ralph

Гонщица Минти Заки (Minty Zaki) получила свое имя в честь аниматора Хаяо Миядзаки и для японской аудитории была переименована в Минти Сакуру (Minty Sakura), получив при этом новый имидж.

Зверополис Zootopia

Персонаж ведущего новостей получил несколько интерпретаций в зависимости от страны. Северная Америка, Франция и Канада получили лося, Япония — енотовидную собаку тануки, Австралия и Новая Зеландия — коалу, Китай — панду, Великобритания — корги, а Бразилия — пятнистого ягуара.