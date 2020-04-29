Как изменились звезды 2000-х, по которым когда-то сходила с ума практически вся молодежь

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Нулевые — это целая эпоха со своими субкультурами, своими трендами и звездами. Мы все были разными: девчонки разучивали движения из клипов The Pussycat Dolls, мальчишки катались на доске, подражая Бэму Марджере. И сейчас те, кто был подростком на рубеже нулевых и десятых, ностальгически вспоминают эти яркие времена.

А вот AdMe.ru решил вспомнить, чья музыка тогда звучала в каждом плеере, чьи клипы крутили по MTV и кто играл в популярных сериалах. Звезды 2000-х и 2010-х стали старше, остепенились и выглядят совсем не так, как мы их помним.

1. Таркан

После 2010 года Таркан практически пропал с радаров, однако в 2017 году он неожиданно выпустил новый альбом под названием «10». Сейчас певец продолжает давать концерты, а 2 года назад он стал отцом.

2. Morandi

Румынская группа по-прежнему периодически выпускает синглы, но еще ни один из них не стал таким же хитом, как Angels, получивший в России 7 платиновых статусов. Музыканты продолжают выступать, в основном на крупных фестивалях.

3. Джессика Симпсон

Джессика Симпсон, больше всего запомнившаяся нам как девчонка в кожаном костюме из клипа Irresistible, сейчас посвятила себя семье. В начале 2020 года она презентовала автобиографию, где поделилась очень личными подробностями из жизни.

4. The Pussycat Dolls

В 2019 году, спустя 9 лет после распада, The Pussycat Dolls объявили о воссоединении оригинального состава группы, а в феврале 2020 года выпустили новый сингл React. И если о судьбе Николь Шерзингер всем поклонникам известно, то две самые яркие участницы — Кармит Бачар и Эшли Робертс — незаслуженно остались в тени. Девушки по-прежнему занимаются хореографией и музыкой, а у Кармит есть дочь, которая тоже учится танцам.

5. Николь Ричи

Главной бунтарке 2000-х сейчас не до провокаций. Безбашенные тусовки с Пэрис Хилтон остались позади, а у Николь счастливая семья и собственный бренд.

6. Taboo (The Black Eyed Peas)

В 2015 году Black Eyed Peas воссоединились, но уже без Ферги, которая решила заниматься сольным проектом. Год назад мир увидел их новый сингл и клип. Сам рэпер Taboo работает над собственной линией обуви и выпустил автобиографию.

7. Роуз Макгоуэн

Роуз, которую мы помним как Пейдж в сериале «Зачарованные» и как ту роковую красотку в «Планете страха», с тех пор пробовала себя в разных амплуа, но громких ролей уже не случалось. В 2018 году Макгоуэн представила автобиографию под названием Brave, где подробно рассказала о скандале с Харви Вайнштейном.

8. Эминем

Эминем покоряет новые высоты. Он умудрился побить предыдущий мировой рекорд по скорости чтения рэпа, который сам же и установил: в новом треке 2020 года Godzilla рэпер произносит аж 11,3 слога в секунду.

9. Аманда Байнс

Озорная девчонка из фильма «Она — мужчина» в реальной жизни пережила множество серьезных проблем. Последние несколько лет Аманда борется с депрессией и зависимостью, в 2014 году она лечилась в калифорнийской клинике реабилитации. Но есть и светлые моменты: Аманда и ее возлюбленный ожидают рождения первенца.

10. Хейден Кристенсен

Хейден продолжает сниматься в фильмах. Среди его последних актерских работ такие фильмы, как «Ограбление по-американски» и «Первое убийство». Хотя, похоже, роль Энакина Скайуокера по-прежнему остается самой яркой и запоминающейся среди сыгранных Хейденом.

11. Бэм Марджера (Чудаки)

Несколько последних лет выдались для звезды шоу Jackass нелегкими. Он боролся с алкогольной зависимостью, а в своем инстаграме писал, что скучает по старой жизни. Но сейчас, кажется, в его семье мир и гармония: Бэм празднует Пасху с женой и ребенком и учит сына кататься на скейтборде.

12. Хейли Уильямс (Paramore)

Paramore по-прежнему дают концерты, а в 2017 записали новый альбом After Laughter. Вот только Хейли, к сожалению, избавилась от своей фишки — огненно-рыжих волос — и стала блондинкой.

13. Билли Джо Армстронг (Green Day)

Да, Билли Джо и остальные участники группы повзрослели, но нисколько не постарели душой и не собираются уходить со сцены. Совсем недавно у группы вышел уже 13-й студийный альбом Father of All...

14. Джек Страйфи (Cinema Bizarre)

Cinema Bizarre просуществовали недолго, но запомнились поклонникам на всю жизнь. Коллектив распался еще в 2010-м, и сейчас его участники заняты каждый своим проектом. Вокалист Страйфи, к примеру, даже ездил в тур по России в 2014 году.