Как изменились во время беременности лица 18 звездных мам, которым ожидание малыша придало особый шарм

Многие замечают, что лица будущих мам как будто светятся. Ученые объясняют это тем, что во время беременности приток крови к коже и в особенности к лицу увеличивается и делает ее сияющей. Хотя это можно растолковать еще проще: когда женщину переполняет счастье, она выглядит очаровательно вне зависимости от того, планирует ли она стать мамой или уже ожидает малыша или малышку.