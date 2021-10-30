Как изменились во время беременности лица 18 звездных мам, которым ожидание малыша придало особый шарм
Многие замечают, что лица будущих мам как будто светятся. Ученые объясняют это тем, что во время беременности приток крови к коже и в особенности к лицу увеличивается и делает ее сияющей. Хотя это можно растолковать еще проще: когда женщину переполняет счастье, она выглядит очаровательно вне зависимости от того, планирует ли она стать мамой или уже ожидает малыша или малышку.
Мы в AdMe.ru сравнили, как выглядели наши любимые знаменитости до беременности и во время нее.
Софи Тернер
Миранда Керр
Николь Кидман
Меган Маркл
Милла Йовович
Энн Хэтэуэй
Дженнифер Лопес
Кейт Уинслет
Джиджи Хадид
Кэти Перри
Марион Котийяр
Роузи Хантингтон-Уайтли
Ева Лонгория
Кейт Миддлтон
Эшли Грэм
Джессика Симпсон
Кира Найтли
Натали Портман
Согласны ли вы с тем, что женщина во время беременности выглядит по-особенному красивой?
Фото на превью DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP / East News, East News
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