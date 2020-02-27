Как изменились представления о мужской красоте за последние 120 лет (Посмотрите, какие красавчики были в 1950-х)
Ошибочно полагать, что внешняя привлекательность для мужчины — это далеко не главное. Во все времена представители сильного пола старались следить за собой. Они полнели, худели, набирали мышечную массу, отращивали усы и щедро поливали голову лаком. Но неизменным оставалось одно — следование некоему призрачному идеалу красоты.
Мы в AdMe.ru изучили архивные фотографии, чтобы выяснить, как изменились представления об идеальном мужчине за последние 120 лет.
1900-е: Усы и культ сильного тела
Мужчина в начале ХХ века должен был быть сильным и могучим. Высокий рост, широкие плечи, развитая мускулатура и обтягивающее трико — вот что нужно, чтобы вскружить женщине голову. Мир сходит с ума от атлетов Ивана Поддубного и Евгения Сандова.
Главным мужским аксессуаром становятся усы. За ними ухаживали так же тщательно, как и за волосами: завивали горячими щипцами, подстригали и укладывали воском. Мужчины облачились в двубортные пиджаки, носили галстуки-бабочки и так сильно крахмалили воротнички, что те царапали шею.
1910-е: Декаденство и бледность
На смену пышущим здоровьем силачам пришли бледные драматичные юноши-декаденты (от французского décadent — упадочный). Теперь в почете худоба, тонкие пальцы, томный взгляд и небрежность в одежде. Мужчины все еще носят усы и укладывают волосы на прямой пробор.
В моде мешковатые костюмы и пальто. Мужской гардероб дополняют перчатки, трость и шляпа-котелок. На брюках выводят аккуратную острую стрелку.
1920-е: Джаз и светские манеры
20-е — это период джаза и расцвета кинематографа. Мужским идеалом становятся звезды немого кино — Рудольф Валентино, Рональд Колман и Айвор Новелло. Мужчина должен быть не только красивым, но и образованным. Он может легко поддержать любую беседу, грациозно танцует и обладает хорошими манерами.
В моду входят безупречный овал лица, зализанные волосы, гладко выбритое лицо и темные брови. Самым модным аксессуаром становятся яркие цветные носки с узорами. Их носят с бриджами и укороченными брюками-гольф.
1930-е: Авантюризм и широкие плечи
Напыщенная рафинированная элегантность сходит на нет. Человек 30-х — это авантюрист, искатель приключений. Эталоном красоты стали Гэри Купер и Кларк Гейбл. Усы в стиле Кларка Гейбла носил чуть ли не каждый второй мужчина.
В моде небрежность и мужественность — выправка, широкие плечи, узкие бедра и развитая мускулатура. Если человек такими параметрами не обладал, то на помощь приходила одежда. Широкие накладные плечи и узкие рукава создавали иллюзию «правильной» фигуры. Образ дополняли шляпа-трилби и туфли-оксфорды.
1940-е: Сильный мужчина и военная форма
Вторая мировая война внесла свои коррективы в мир мужской красоты. На смену костюмам пришла военная форма, одежда стала демократичной и практичной. Из-за дефицита ткани исчезли карманы на пиджаках и пуговицы, отвороты и складки на брюках. Шинель превратилась из солдатской униформы в ежедневную верхнюю одежду.
Мужчина 40-х — храбрый и многогранный человек. Он гладко выбрит, коротко стрижен, силен и занимается спортом.
1950-е: Бунт и рокабилли
Герой 50-х — это красавчик-бунтарь. Он носит длинный твидовый пиджак, кожаную куртку, зауженные брюки-дудочки, шнурок вместо галстука и яркие рубашки. Мужчины массово скупают бриолин — средство для фиксации волос и придания им блеска. Им щедро сдабривают прическу и закручивают волосы в кок, как у Элвиса Пресли, или гладко зачесывают.
В моде накачанные плечи, волевой подбородок и томный взгляд, как у Марлона Брандо или Джеймса Дина. Футболка обтягивает мускулы и подчеркивает все прелести фигуры.
1960-е: Молодость и The Beatles
Этот период прошел под знаком The Beatles. В моде пиджаки без воротников, узкие брюки, приталенные сорочки и остроносые ботинки. Душные офисные костюмы сменились на яркие рубашки, черные водолазки, джинсы и вельветовые штаны.
Из-за массовых студенческих протестов сформировался новый мужской идеал — стройный подтянутый студент со светлыми глазами и юношескими чертами лица. Женщины сходят с ума от Алена Делона, а мужчины копируют его фирменный взгляд и сведенные к переносице брови.
1970-е: Рок и хиппи
Период хиппи, отрицания материального и психоделического рока. Мужчины отрастили длинные волосы, перестали их укладывать и брить растительность на лице. Иконой стиля стал Джим Моррисон — солист группы The Doors.
Строгие костюмы носят лишь офисные работники. В моде брюки клеш, яркие рубашки с воланами, цветные футболки-поло и ботинки на каблуке.
1980-е: Мускулы и здоровье
На смену патлатым рокерам приходят сильные атлетичные красавцы. Австриец Арнольд Шварценеггер выигрывает конкурс «Мистер Олимпия» и задает тренд на культуризм. Мужчины бросают курение и алкоголь и массово записываются в качалку.
С длинными волосами пришлось распрощаться. В тренде гладко выбритое лицо и аккуратная стрижка. Человек 80-х — это яппи: молодой уверенный в себе интеллектуал, ведущий светский образ жизни и зацикленный на своей карьере. Он ухаживает за собой, следит за модными тенденциями и предпочитает деловой стиль в одежде.
1990-е: Гранж и небрежность
Гранж (grunge) в переводе с английского означает «грязь». Этот стиль пришел в повседневную жизнь из рок-музыки. Неряшливая небрежная одежда, легкая небритость и растрепанные волосы. Модой правят барахолки и секонд-хенды. Мужчины носят растянутые свитеры, рваные джинсы и костюмы на голое тело. Секс-символы 90-х — это «плохие мальчики» и рок-бунтари Курт Кобейн и Джонни Депп.
2000-е: Метросексуальность и стирание границ
Герой-любовник нулевых — это накачанный метросексуал с идеальными кубиками пресса, множеством татуировок и миловидным лицом. Мужчины начали ухаживать за собой не меньше, чем женщины. В их распорядке дня появилось посещение косметолога, парикмахерской и фитнес-клуба. Все чаще они покупают обтягивающую одежду, но главным модным хитом становится майка-алкоголичка, подчеркивающая накачанные руки.
2010-е: Хипстеры и интеллектуальность
Небрежность в одежде, легкая небритость, клетчатые рубашки, татуировки и очки в роговой оправе — вот основная составляющая хипстера 2010-х. В моду снова входят усы и борода. Стройный юноша-интеллектуал любит читать, он в курсе последних новостей культуры, посещает выставки, смотрит артхаусное кино и активно ведет аккаунты в соцсетях.
У мужчин из каждого периода есть свой шарм и изюминка. А какой типаж ближе всего вам?