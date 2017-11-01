Как изменились идеалы женской красоты за последние 100 лет

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Стандарты красоты существовали во все времена. А с развитием кинематографа появились первые иконы стиля, которым поклоняются и подражают даже в наши дни. AdMe.ru решил кратко рассказать (и показать) вам, как менялись образы «идеальной женщины» на протяжении последних 100 лет.

1910-е: Время перемен

В начале 1910-х «идеальной женщиной» считалась скромная красавица с локонами, как у Мэри Пикфорд. Но после окончания Первой мировой войны многие мужчины были шокированы тем, что, вернувшись домой, увидели своих жен с короткими стрижками. Девушки стали раскрепощеннее, не стеснялись пользоваться косметикой, а популярными героинями немых кинофильмов стали женщины-вамп.

1920-е: Флэпперы

К началу 1920-х длинные волосы окончательно выходят из моды. В это же время зарождается культ «вечной молодости» и появляются новые косметические средства, помогающие скрыть недостатки внешности. Ярко накрашенные «взрослые малышки» в коротких прямых платьях с заниженной талией — так выглядели девушки эпохи джаза, или флэпперы.

1930-е: Гламур

«Идеальными» в это десятилетие считались высокие и стройные женщины с правильными чертами лица, кудрявыми волосами, длинными ресницами и тонкими бровями безупречной формы. Именно в 1930-е впервые появляется то, что позднее назовут гламуром — во многом благодаря таким кинодивам, как Джин Харлоу, Марлен Дитрих и Грета Гарбо.

1940-е: Сильные женщины

Многим женщинам 1940-х было не до красоты по вполне понятным причинам: эти годы пришлись на страшную войну. Даже те, кого эти события затронули в меньшей степени — например голливудские актрисы, — выглядели в то время довольно сдержанно.

1950-е: Подчеркнутая женственность

1950-е навсегда останутся в истории как эпоха new look и pin-up, подарившая нам Мэрилин Монро, Софи Лорен, Джейн Мэнсфилд, Одри Хепберн, Элизабет Тейлор и других красавиц. Худоба не приветствовалась, ведь она напоминала о прошлых лишениях. Канонический образ того времени — это пышные бедра и высокая грудь вместе с осиной талией, узкими плечами и стройными ногами.

1960-е: Миниатюрные красавицы

Идеалы женской красоты 1960-х — худая до прозрачности Твигги и хрупкая Нэнси Синатра. Надо признать, они великолепно смотрелись в мини-юбках и платьях. Неудивительно, что некоторые девушки специально садились на диету, чтобы походить на своих кумиров.

1970-е: Диско-дивы

Болезненная худоба и бледность остались в прошлом — на какое-то время. В 1970-е стали популярны стройные, но сильные девушки, которые занимаются спортом и много танцуют, — такие как актриса Фэрра Фосетт и певица Донна Саммер.

1980-е: Королевы аэробики

Атлетичность приветствовалась и в 1980-е: в это время началось повальное увлечение аэробикой. В числе признанных икон стиля были эпатажные дивы Мадонна и Грейс Джонс, и многие старательно копировали их имидж. Ну и, конечно, не обходилось без сумасшедших причесок, которые мы все помним.

1990-е: Супермодели

Идеалом красоты в это десятилетие можно считать супермоделей — таких как Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Клаудия Шиффер и Кейт Мосс. Кстати, из-за огромной популярности Кейт появился довольно циничный тренд под названием «героиновый шик», который требовал от девушек чрезмерной худобы и бледности.

2000-е: Стройные и загорелые

На смену «героиновому шику» 1990-х пришла мода на подтянутое и здоровое тело, покрытое загаром. Излишняя худоба больше не приветствовалась, как, впрочем, и полнота. У многих девушек появилось желание обзавестись идеальным прессом, ведь в то время в моде были вещи с заниженной талией.

2010-е: Аппетитные формы