Как изменились идеалы женской красоты за последние 100 лет
Стандарты красоты существовали во все времена. А с развитием кинематографа появились первые иконы стиля, которым поклоняются и подражают даже в наши дни.
AdMe.ru решил кратко рассказать (и показать) вам, как менялись образы «идеальной женщины» на протяжении последних 100 лет.
1910-е: Время перемен
В начале 1910-х «идеальной женщиной» считалась скромная красавица с локонами, как у Мэри Пикфорд. Но после окончания Первой мировой войны многие мужчины были шокированы тем, что, вернувшись домой, увидели своих жен с короткими стрижками. Девушки стали раскрепощеннее, не стеснялись пользоваться косметикой, а популярными героинями немых кинофильмов стали женщины-вамп.
1920-е: Флэпперы
К началу 1920-х длинные волосы окончательно выходят из моды. В это же время зарождается культ «вечной молодости» и появляются новые косметические средства, помогающие скрыть недостатки внешности. Ярко накрашенные «взрослые малышки» в коротких прямых платьях с заниженной талией — так выглядели девушки эпохи джаза, или флэпперы.
1930-е: Гламур
«Идеальными» в это десятилетие считались высокие и стройные женщины с правильными чертами лица, кудрявыми волосами, длинными ресницами и тонкими бровями безупречной формы. Именно в 1930-е впервые появляется то, что позднее назовут гламуром — во многом благодаря таким кинодивам, как Джин Харлоу, Марлен Дитрих и Грета Гарбо.
1940-е: Сильные женщины
Многим женщинам 1940-х было не до красоты по вполне понятным причинам: эти годы пришлись на страшную войну. Даже те, кого эти события затронули в меньшей степени — например голливудские актрисы, — выглядели в то время довольно сдержанно.
1950-е: Подчеркнутая женственность
1950-е навсегда останутся в истории как эпоха new look и pin-up, подарившая нам Мэрилин Монро, Софи Лорен, Джейн Мэнсфилд, Одри Хепберн, Элизабет Тейлор и других красавиц. Худоба не приветствовалась, ведь она напоминала о прошлых лишениях. Канонический образ того времени — это пышные бедра и высокая грудь вместе с осиной талией, узкими плечами и стройными ногами.
1960-е: Миниатюрные красавицы
Идеалы женской красоты 1960-х — худая до прозрачности Твигги и хрупкая Нэнси Синатра. Надо признать, они великолепно смотрелись в мини-юбках и платьях. Неудивительно, что некоторые девушки специально садились на диету, чтобы походить на своих кумиров.
1970-е: Диско-дивы
Болезненная худоба и бледность остались в прошлом — на какое-то время. В 1970-е стали популярны стройные, но сильные девушки, которые занимаются спортом и много танцуют, — такие как актриса Фэрра Фосетт и певица Донна Саммер.
1980-е: Королевы аэробики
Атлетичность приветствовалась и в 1980-е: в это время началось повальное увлечение аэробикой. В числе признанных икон стиля были эпатажные дивы Мадонна и Грейс Джонс, и многие старательно копировали их имидж. Ну и, конечно, не обходилось без сумасшедших причесок, которые мы все помним.
1990-е: Супермодели
Идеалом красоты в это десятилетие можно считать супермоделей — таких как Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Клаудия Шиффер и Кейт Мосс. Кстати, из-за огромной популярности Кейт появился довольно циничный тренд под названием «героиновый шик», который требовал от девушек чрезмерной худобы и бледности.
2000-е: Стройные и загорелые
На смену «героиновому шику» 1990-х пришла мода на подтянутое и здоровое тело, покрытое загаром. Излишняя худоба больше не приветствовалась, как, впрочем, и полнота. У многих девушек появилось желание обзавестись идеальным прессом, ведь в то время в моде были вещи с заниженной талией.
2010-е: Аппетитные формы
Впервые за много десятилетий пышные формы снова в моде. И, что бы там ни говорили недоброжелатели, у девушек с соблазнительными округлостями набираются армии поклонников в соцсетях, а модели «нестандартных» размеров регулярно появляются на подиумах и обложках журналов.
Фото на превью Everett Collection/ East News, Idols/Photoshot/REPORTER/East News