Как изменились идеалы женской фигуры за 60 лет

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Всегда интересно наблюдать за тем, как меняются со временем понятия о женской красоте. А вместе с ними и сама прекрасная половина человечества. Мы в AdMe.ru были удивлены результатами любопытнейшего исследования, проведенного одним из британских брендов нижнего белья.

Итак, за 60 лет среднестатистическая женщина прибавила в весе 13 килограммов. Оно и понятно, ведь подросла она на 9 сантиметров и приобрела более соблазнительные, пышные формы. Женская грудь увеличилась в среднем на 2 размера. В 50-х годах прошлого столетия дамы были более миниатюрными и имели талию на 15 сантиметров тоньше, чем сейчас, и размер ноги, как у Дюймовочки, — на 3 размера меньше. Женщина образца 1957 года носила 40-й (европейский) размер одежды, а в 2017 он сменился на 44-й (европейский).

Специалисты, проводившие исследования, считают, что причины кроются в изменении качества жизни женщин. Они стали больше зарабатывать, вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и лучше питаться. Например, если в 1957 году женщина потребляла в среднем всего 1800 калорий в день, то в 2017 — порядка 2300 калорий. Так что современные красавицы могут только порадоваться таким изменениям.