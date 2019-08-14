Как изменились и чем занимаются российские спортсмены, покорившие наши сердца своими победами

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Звезды спорта порой становятся такими же узнаваемыми личностями, как музыканты и актеры, и за каждым их шагом следят миллионы людей. Но рано или поздно каждый спортсмен завершает свою карьеру и находит себя в чем-то новом, и далеко не всегда публика продолжает уделять своим кумирам пристальное внимание.

AdMe.ru решил выяснить, как живут и чем занимаются звезды российского спорта, наиболее запомнившиеся нам за последние 20 лет.

Марат Сафин

Бывшая первая ракетка мира, победитель двух турниров Большого шлема и просто красавчик Марат Сафин — если вы не слышали этого имени, то благополучно проспали начало 2000-х. После завершения спортивной карьеры в 2009 году Сафин пробовал свои силы в политике, но несколько лет назад отказался от этой затеи и полностью исчез со всех радаров. Сейчас Сафин много путешествует по миру, увлекается китайской философией и саморазвитием.

Анна Курникова

Карьера Анны Курниковой была не очень долгой (девушка оставила спорт в 2003 году), но именно она когда-то привлекла внимание российских зрителей к теннису. В 2001 году Анна познакомилась с музыкантом Энрике Иглесиасом на съемках его клипа на песню «Escape», и с тех пор они не расстаются, а в 2017 году Анна родила двойню. Пара ведет уединенный образ жизни в своем доме в Майами и редко выходит в свет.

Ирина Слуцкая

Когда-то в женском фигурном катании было не так уж много звезд, но зато какие это были звезды: Ирина Слуцкая собрала награды всех значимых турниров, а ее рекорд 7-кратной чемпионки Европы и вовсе пока что так никто и не повторил. После завершения спортивной карьеры Слуцкая пробовала себя в роли телеведущей, занималась политикой и открыла собственную школу фигурного катания. Ирина замужем и растит 2 детей: ее 8-летняя дочь Варвара тоже занимается фигурным катанием.

Алина Кабаева

Говорим «Алина Кабаева» — подразумеваем «художественная гимнастика». В ее копилке бронза и золото Олимпийских игр и множество побед на чемпионатах мира и Европы. После завершения спортивной карьеры Кабаева занималась политикой и открыла благотворительный фонд, который ежегодно проводит фестиваль художественной гимнастики «Алина». Кабаева ведет закрытый образ жизни, практически не дает интервью и не комментирует свою личную жизнь.

Ольга Зайцева

Биатлон — один из самых захватывающих видов спорта, который по накалу страстей может легко соперничать с футболом или хоккеем. Интерес российских зрителей к биатлону во многом вызван успехами Ольги Зайцевой, принесшей множество медалей в копилку сборной, среди которых есть и 2 олимпийских золота. После ухода из спорта Ольга получила высшее образование по направлению «Менеджмент в спорте» и занимается воспитанием 2 сыновей.

Павел Буре

«Русская ракета» — такое прозвище получил в НХЛ один из самых известных и титулованных российских хоккеистов Павел Буре. Его игровой номер был выведен из обращения командой НХЛ после завершения хоккеистом спортивной карьеры: до него такой чести не удостаивался ни один игрок из России. После ухода из спорта Буре занимался развитием хоккея в Краснодарском крае, развивал любительский хоккей, играл в матчах Лиги Легенд мирового хоккея. Женат, воспитывает 3 детей.

Евгений Плющенко

Имя Евгения Плющенко знают даже те, кто не смотрел ни одного соревнования по фигурному катанию. За свою долгую карьеру он успел принять участие в 4 Олимпиадах и выиграл там 4 медали, 2 из которых золотые. После завершения карьеры Плющенко открыл свою академию фигурного катания «Ангелы Плющенко», где сам же работает в качестве тренера, а также выступает в ледовых шоу по всему миру. Женат на музыкальном продюсере Яне Рудковской, их сын Саша тоже занимается фигурным катанием.

Алексей Немов

Алексея Немова можно без преувеличения назвать одним из самых титулованных спортсменов: за свою карьеру в спортивной гимнастике он взял 12 олимпийских медалей, 4 из которых были золотыми. Завершив карьеру, Немов создает гимнастическое шоу, в котором выступают звезды гимнастики, занимается продвижением спорта. Немов счастливо женат с 2000 года, воспитывает 2 сыновей.

Светлана Хоркина

За выполнение сложнейших комбинаций на брусьях эта легендарная гимнастка получила неофициальный титул «Королева брусьев», и недаром: оба олимпийских золота Хоркина завоевала, выступая на своем любимом снаряде. Вместе со своим тренером Светлана реализовала в спортивной гимнастике несколько уникальных элементов, которых до нее не делал никто. Кстати, на родине спортсменки в Белгороде даже установлен памятник прославленной гимнастке. Сейчас Хоркина занимается популяризацией спорта, проводит мастер-классы по гимнастике для детей, участвует в шоу.

Юлия Липницкая

Настоящим символом Олимпийских игр в Сочи стала 15-летняя фигуристка Юлия Липницкая: ее выступление под музыку из кинофильма «Список Шиндлера» впечатлило миллионы людей по всему миру, и даже режиссер картины Стивен Спилберг написал спортсменке письмо с благодарностью. К сожалению, распространенная среди фигуристок проблема с переходным возрастом и трудности со здоровьем не позволили девушке продолжить карьеру: в 2017 году Юлия окончательно ушла из спорта. После завершения спортивной карьеры Липницкая успела попробовать себя в разных ролях: она работала комментатором на соревнованиях, в том числе и на Олимпиаде в Пхёнчхане, совместно с другими спортсменами открыла «Академию чемпионов Ильиных — Липницкой», где стала тренером по фигурному катанию, а также продолжает радовать своими выступлениями многочисленных поклонников и принимает участие в ледовых шоу.