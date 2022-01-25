Как изменились бы лица 17 знаменитостей, решись они однажды сделать точеный нос

Идеальных людей не существует: у кого-то асимметричной лицо, кому-то от природы достались тонкие губы, а кого-то наградили нестандартным носом. В погоне за эталонной внешностью люди готовы прибегнуть к пластической хирургии и изменить «надуманные» врожденные дефекты.

Нам в AdMe.ru кажется, что каждый человек уникален и от этого прекрасен, поэтому любые хирургические вмешательства во внешность стирают границы индивидуальности. На примере звездных лиц мы доказали, как меняется внешность человека, стоит только лишь перекроить нос.

Жерар Дапардье

Энн Хэтэуэй

Бонни Ааронс

Мария Вальверде

Гвинет Пэлтроу

София Коппола

Анна Кендрик

Софи Лорен

Дженнифер Лопес

Принцесса Диана

Роберт Паттинсон

Вайнона Райдер

Донателла Версаче

Лиа Мишель

Кристин Дэвис

Элизабет Мосс

Тильда Суинтон

Кто из нашей подборки потерял бы свою изюминку, решившись однажды изменить нос?

Внимание: в январе 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.