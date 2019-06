Как изменились 16 всемирно известных музыкантов с момента выхода их первого клипа

Эти люди не нуждаются в представлении, у них есть преданные фанаты по всему миру, а их песни напевают про себя даже те, кто к их творчеству равнодушен. Чтобы прийти к этому, каждому из них пришлось проделать долгий путь. Это сегодня они снимают дорогостоящие клипы на свои песни, но в начале карьеры дела обстояли иначе.

AdMe.ru считает, что всем нам иногда полезно поностальгировать. Поэтому мы решили вспомнить, как известные музыканты выглядели в своих первых музыкальных видео.

Мадонна, «Everybody»

Свой восход к музыкальному олимпу Мадонна Чикконе начала в 1982 году с выпуска заводного сингла «Evreybody». Видео на эту композицию получилось скромным даже по тем меркам. В нем королева поп-музыки активно призывает всех встать и потанцевать.

Гвен Стефани (No Doubt), «Trapped in a Box»

Бессменная фронтвумен No Doubt Гвен Стефани с 1992 года становилась украшением всех музыкальных клипов группы. Дебютная видеоработа коллектива на сингл «Trapped in a Box» не имела большого успеха, но это, к счастью, не помешало им добиться мировой славы.

Джаред Лето (30 Seconds to Mars), «Capricorn»

«Capricorn» — единственная композиция с 1-го альбома 30 Seconds to Mars, для которой сняли клип. При этом сама по себе дебютная пластинка группы получилась настолько взрывной, что там практически все песни были достойны получить свое собственное видео. Благо сегодня мы можем наблюдать вокалиста Джареда Лето не только в клипах.

Эминем, «Just Don’t Give A F***»

Песня американского рэпера Эминема с кричащим названием «Just Don’t Give A F***» стала его первым синглом. Для этой композиции в 1998 году был снят черно-белый клип, в котором нет какого-то определенного сюжета, зато есть очень много крупных планов.

Мэрайя Кэри, «Vision of Love»

Песня Мэрайи Кэри «Vision of Love» была выпущена в 1990 году в качестве первого сингла с ее одноименного дебютного альбома. В музыкальном видеоклипе на эту композицию молодая кудрявая певица поет и размышляет, сидя на подоконнике большого окна. В наше время клипов с таким незамысловатым сюжетом уже и не встретишь.

Аврил Лавин, «Complicated»

Канадской поп-рок-исполнительнице Аврил Лавин удалось взорвать мировые чарты с первой же попытки. Ее дебютный сингл «Complicated», выпущенный в 2002 году, в 1-ю неделю занял 2-е место чарта Billboard Hot 100. В те годы было тяжело найти человека, который не видел бы клипа с панк-девочкой, катающейся на скейте и устраивающей дебоши в магазинах.

Рики Мартин, «Livin’ la Vida Loca»

Эту мелодию вы точно угадаете с трех нот, а может, и меньше. Зажигательная композиция «Livin’ la Vida Loca» латиноамериканца Рики Мартина стала его самым большим хитом. Клип на эту песню, в которой главная роль досталась модели Нине Морич, вышел в 1999 году. Стоит отметить, что перед этим певец выпустил несколько альбомов на испанском языке, но они не имели такого успеха.

Бритни Спирс, «...Baby One More Time»

В прошлом году дебютный сингл американской певицы Бритни Спирс «...Baby One More Time» отпраздновал свой 20-летний юбилей. Это один из самых продаваемых синглов всех времен и совершенно точно самый яркий клип, снятый в стенах какого-либо учебного заведения.

Кристина Агилера, «Reflection»

До того как взорвать мировые чарты своим дебютным синглом «Genie in a Bottle», Кристина Агилера записала в 1998 году саундтрек для мультфильма «Мулан». Песня «Reflection» принесла артистке контракт на 1-й сольный альбом и была номинирована на «Золотой глобус» как лучший саундтрек.

Мэрилин Мэнсон, «Get Your Gunn»

Сингл «Get Your Gunn» с дебютного альбома группы Мэрилина Мэнсона вышел в свет в 1994 году. На песню был снят клип, и в нем Мэрилин предстает ровно таким, каким мы его привыкли видеть. В видео банда исполняет композицию в заброшенном доме. По подсчетам фанатов, это один из 4 видеоклипов, где у Мэнсона не сбриты брови.

Рианна, «Pon de Replay»

«Pon de Replay» — первый сингл барбадосской певицы Рианны, в котором певица просит диджея включить пластинку еще раз и сделать музыку громче. Видеоряд полностью соответствует словам песни: диджей ставит пластику, музыка становится громче, Рианна танцует, все остальные посетители клуба тоже. Все счастливы.

Кеша, «Tik Tok»

Американская певица Кеша явно не знает, что первый блин обычно бывает комом. Ей удалось с дебютным синглом «Tik Tok» забраться на 1-ю строчку в хит-парадах многих стран. Клип на эту песню напичкан кучей шаблонов, но это, что удивительно, не делает данную композицию хуже.

Джастин Бибер, «One Time»

Бибер стал одним из первых молодых артистов, кто прославился не с помощью подростковых шоу и сериалов Disney, а с помощью соцсетей. Записал видео, выложил на YouTube, привлек внимание влиятельных продюсеров и уже в 14 лет выпустил свой первый сингл на песню «One Time».

Дженнифер Лопес, «If You Had My Love»

На музыкальной сцене Лопес дебютировала в 1999 году с альбомом «On the 6», которому предшествовал сингл «If You Had My Love», занявший 1-е место в 6 странах. Клип получился настолько качественным, что его и сейчас можно спокойно пускать в эфир музыкальных каналов.

Пинк, «There You Go»

Она одна из самых высокооплачиваемых певиц мира, что совсем не удивительно: Pink, кажется, любят все. Ее клипы всегда находят отклик у аудитории, вспомнить хотя бы "Stupid Girls", "So What" и "Family Portrait". А начиналось все с r'n'b-сингла "There You Go".

Ники Минаж, «Massive Attack»

До выхода своего дебютного альбома рэперша Ники Минаж выпустила несколько микстейпов. Они не принесли ей большой популярности, зато принесли контракт, а вместе с ним и запись первого сингла «Massive Attack». Теперь ее стиль — разноцветные парики, безумные наряды и пятая точка, способная вогнать в депрессию саму Дженнифер Лопес, — узнаваем по всему миру.

Бонус: Филипп Киркоров, «Кармен»