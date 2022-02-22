Как изменились 16 российских актеров, которые с возрастом сменили амплуа. Но не растеряли обаяния

Многие актеры, которых режиссеры замечают еще в юном или молодом возрасте, с годами утрачивают обаяние, и на привычные роли их уже не берут. Другие же покоряют зрителей изменившейся, брутальной внешностью, и доказывают, что талант обретает новые грани.