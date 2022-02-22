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Как изменились 16 российских актеров, которые с возрастом сменили амплуа. Но не растеряли обаяния

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Многие актеры, которых режиссеры замечают еще в юном или молодом возрасте, с годами утрачивают обаяние, и на привычные роли их уже не берут. Другие же покоряют зрителей изменившейся, брутальной внешностью, и доказывают, что талант обретает новые грани.

Мы в AdMe.ru вспомнили актеров, которых взросление сделало еще привлекательнее. И мы с удовольствием смотрим фильмы с их участием, наблюдаем за развитием таланта.

Филипп Бледный: 2010 (22 года) / 2019 (31 год)

Александр Якин: 2011 (21 год) / 2017 (27 лет)

Роман Курцын: 2011 (26 лет) / 2021 (36 лет)

Тихон Жизневский: 2013 (25 лет) / 2020 (32 года)

Константин Крюков: 2007 (22 года) / 2019 (34 года)

Иван Янковский: 2008 (18 лет) / 2022 (32 года)

Виктор Хориняк: 2013 (23 года) / 2021 (31 год)

Филипп Авдеев: 2012 (21 год) / 2020 (29 лет)

Юрий Борисов: 2012 (20 лет) / 2019 (27 лет)

Павел Табаков: 2015 (20 лет) / 2022 (26 лет)

Алексей Чадов: 2002 (21 год) / 2020 (39 лет)

Артем Ткаченко: 2005 (23 года) / 2019 (37 лет)

Антон Васильев: 2011 (27 лет) / 2021 (37 лет)

Егор Корешков: 2009 (23 года) / 2021 (35 лет)

Иван Стебунов: 2006 (25 лет) / 2020 (39 лет)

Александр Паль: 2013 (25 лет) / 2021 (33 года)

А какие амплуа и роли этих актеров нравятся вам?

Фото на превью Папины дочки / Телеканал СТС, Фитнес-2 / Yellow, Black and White, Восьмидесятые / ГудСториМедиа, Три в одном – 2 / Swell Film Production Company
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