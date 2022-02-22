Как изменились 16 российских актеров, которые с возрастом сменили амплуа. Но не растеряли обаяния
Многие актеры, которых режиссеры замечают еще в юном или молодом возрасте, с годами утрачивают обаяние, и на привычные роли их уже не берут. Другие же покоряют зрителей изменившейся, брутальной внешностью, и доказывают, что талант обретает новые грани.
Мы в AdMe.ru вспомнили актеров, которых взросление сделало еще привлекательнее. И мы с удовольствием смотрим фильмы с их участием, наблюдаем за развитием таланта.
Филипп Бледный: 2010 (22 года) / 2019 (31 год)
Александр Якин: 2011 (21 год) / 2017 (27 лет)
Роман Курцын: 2011 (26 лет) / 2021 (36 лет)
Тихон Жизневский: 2013 (25 лет) / 2020 (32 года)
Константин Крюков: 2007 (22 года) / 2019 (34 года)
Иван Янковский: 2008 (18 лет) / 2022 (32 года)
Виктор Хориняк: 2013 (23 года) / 2021 (31 год)
Филипп Авдеев: 2012 (21 год) / 2020 (29 лет)
Юрий Борисов: 2012 (20 лет) / 2019 (27 лет)
Павел Табаков: 2015 (20 лет) / 2022 (26 лет)
Алексей Чадов: 2002 (21 год) / 2020 (39 лет)
Артем Ткаченко: 2005 (23 года) / 2019 (37 лет)
Антон Васильев: 2011 (27 лет) / 2021 (37 лет)
Егор Корешков: 2009 (23 года) / 2021 (35 лет)
Иван Стебунов: 2006 (25 лет) / 2020 (39 лет)
Александр Паль: 2013 (25 лет) / 2021 (33 года)
А какие амплуа и роли этих актеров нравятся вам?
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