Как изменились 15 знаменитостей, когда наконец нашли подходящий макияж

Даже признанные красавицы: голливудские актрисы, талантливые певицы, модели мирового класса — не могут избежать казусов при создании образа. Казалось бы, такую красоту ничто не способно испортить. Но неподходящий макияж может и им накинуть несколько лет или выявить даже несуществующие недостатки.

Мы в AdMe.ru решили сравнить фото звезд разных лет, чтобы выяснить, какие ошибки в макияже они допускали и как им удалось все исправить. А в бонусе Хэлли Берри подтвердит, что неудачный образ вовсе не повод расстраиваться.

Дженнифер Лоуренс

Актриса не стесняется рассказывать о своих фейлах в макияже. На фото слева глаза явно перегружены: здесь и черная подводка, и золотистые тени. Из-за этого лицо в целом выглядит бледным, а губы совсем потерялись. Сейчас Дженнифер редко повторяет этот опыт, а чаще элегантно подчеркивает губы классической красной помадой.

Ким Кардашьян

Сейчас фотомодель достигла совершенства в нанесении мейкапа и служит эталоном для многих. Но в начале своего пути она нередко злоупотребляла косметикой, подчеркивая сразу все. Сочетание не совсем удачного оттенка теней и слегка нерастушеванного контуринга ее явно не красило.

Гвен Стефани

Певица всегда предпочитала краситься ярко и броско, следуя модным тенденциям. Но тренды 90-х однажды сыграли с ней злую шутку. Брови-ниточки, кристалл во лбу и стразы под глазами, создающие иллюзию слез, да еще и контур губ, явно не сочетающийся с помадой, — все это перегрузило образ и накинуло молодой девушке пару лишних лет.

Кейт Уинслет

Сейчас актриса — само воплощение элегантности, и поучиться краситься у нее стоит многим. Часто Кейт и вовсе не использует макияж, ведь и без него она чудо как хороша. А в молодости Уинслет много экспериментировала: пробовала и синие тени, и красные губы, и румянец. В общем, следуя моде того времени, она была довольно бесшабашной.

Тайра Бэнкс

Возможно, макияж, показанный на первом фото, был бы уместен на вечеринке по случаю Хэллоуина. Для других мероприятий чересчур яркие глаза и не совсем подходящий оттенок губ не лучшее сочетание. А вот легкий образ, который мы видим на втором фото, подойдет и в пир, и в мир.

Линдси Лохан

Сделав неудачный макияж, актриса умудрилась выявить несуществующие недостатки и придать своему очаровательному лицу слегка опухший и нездоровый вид. На втором фото она выглядит гораздо моложе, хотя на самом деле здесь она старше больше чем на 7 лет.

Рианна

Неудачным оказался выбор слишком светлого оттенка тональной основы. Он совсем не подчеркнул естественную красоту певицы, а напротив, сделал образ немного размытым. А настоящий бронзовый цвет кожи на втором фото выглядит просто шикарно.

Лейтон Мистер

Сочетание голубых теней, нанесенных на все веки, и ярко-красных губ не украсит даже признанную красотку. Впоследствии актриса учла свои ошибки и стала выбирать, где поставить акцент: на глазах или на губах.

Памела Андерсон

Типаж внешности модели прямо-таки кричит: «Мне не нужен тяжелый макияж, я хороша своей натуральностью!» Действительно, с легкой косметикой на лице актриса выглядит куда более свежей и отдохнувшей, чем с обширными смоки-айс и контуром, выходящим далеко за пределы губ.

Шэрон Стоун

Актриса давно выработала свой фирменный стиль и всегда выглядит элегантно и респектабельно. Но даже признанная дива не застрахована от неудач в выборе макияжа. Зеленоватый оттенок губ, который мы видим на первом фото, явно ее не украсил.

Кристина Агилера

В юности певица частенько перебарщивала с макияжем, используя одновременно и блестящую помаду, и глиттер, и бронзер. В сочетании с ярким мейкапом глаз и бровями-ниточками это явно перегружало образ. Сейчас Агилера по-прежнему красится ярко, но при этом подчеркивает свои явные достоинства.

Майли Сайрус

С макияжем на первом фото все было бы в порядке, если бы не одно но. Слишком большое количество пудры в нижней части как будто разделило лицо пополам и создало совершенно ненужный треугольник вокруг губ. Больше подобные казусы с актрисой не случаются.

Эмма Уотсон

Казалось бы, Эмму Уотсон ничто не способно испортить. Но такой тяжелый макияж с черно-золотыми смоки-айс все же не пришелся по душе поклонникам. Гораздо выигрышнее актриса выглядит, когда использует легкие тона, подчеркивающие ее естественную красоту.

Дрю Бэрримор

Актриса явно переборщила со светлой пудрой, которая вышла за пределы лица и попала на волосы, сразу накинув девушке пару лишних лет. Сейчас Дрю лишь подчеркивает свой естественный тон кожи, которая смотрится просто идеально.

Ева Лонгория

Лонгорию предала пудра под глазами: на фото она засветилась яркой белизной, из-за чего образ сделался неряшливым. В дальнейшем Ева не повторяла таких ошибок.

Бонус: Хэлли Берри

А Хэлли Берри столкнулась с критикой новой прически. Журналисты отметили, что она напоминает стрижку под горшок с короткой челочкой. Но актрису это ни капли не смутило, она посмеялась над собой вместе с поклонниками. Однако волосы все же решила отрастить.