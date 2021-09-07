Как сейчас выглядят 14 супермоделей, которых в конце XX века весь мир знал в лицо

Моделей, которые достигли мировой известности, называют супермоделями. Эти девушки получают огромные гонорары, а их лица знакомы каждому человеку, который интересуется fashion-индустрией.

Редакция AdMe.ru полюбопытствовала, как изменились женщины, покорившие мир моды в конце XX века. Впрочем, некоторые из них продолжают блистать столь же ярко и сейчас.

1. Стефани Сеймур

Пик популярности Стефани пришелся на 1980–1990-е годы. Она заняла 91-е место в рейтинге 100 самых притягательных женщин 2000 года. А пару лет назад модель запустила собственную линию нижнего белья.

2. Надя Ауэрман

Надю Ауэрман снимали великие фотографы того времени. Она успела поработать практически со всеми известными брендами: Prada, Giorgio Armani, Christian Dior, Versace. Девушка даже попала в Книгу рекордов Гиннесса как модель с самыми длинными ногами. Надя выпустила собственный парфюм и попробовала себя в качестве актрисы, снявшись в нескольких немецких фильмах.

3. Анджела Линдвалл

В 14 лет Анджеле предложили заключить контракт. Причем заметили юное дарование в IMG Models — одном из крупнейших модельных агентств мира. Девушка была лицом популярнейших модных журналов в конце 1990-х и начале 2000-х. А XXI век для нее ознаменовался контрактом с Victoria’s Secret: она участвовала в модных показах вплоть до 2008 года.

В 2019 году.

4. Татьяна Патитц

Редактор Vogue Анна Винтур называла Татьяну одной из любимых своих моделей. В 1980-е и 1990-е годы Патитц была крайне востребована как на подиуме, так и в качестве фотомодели. Часто ее снимки появлялись на обложках Harper’s Bazaar, Elle, Vogue.

Сейчас модель активно выступает за защиту животных и окружающей среды.

5. Келли Леброк

Келли начала модельную карьеру в 16 лет. Девушке было всего 19, когда ее фото появилось на развороте Vogue. Многим модель известна по рекламе шампуня 1980-х годов, где она произносит фразу, ставшую девизом целого поколения: «Не нужно ненавидеть меня за то, что я красивая», а также по фильму «Женщина в красном», который вышел на экраны в 1984 году. В 2017 году Леброк вместе с дочерью приняла участие в проекте Growing Up Supermodel. Смысл его в том, что дети известных родителей пытаются построить модельную карьеру, но из-за популярности своих мам и пап сталкиваются с различными трудностями.

6. Кэти Айрленд

Кэти каждый год на протяжении 13 лет появлялась на обложке специального выпуска журнала Sports Illustrated. В 1993 году она основала собственную компанию. Дело оказалось настолько успешным, что Кэти из девушки в крошечном бикини превратилась в самую богатую в мире бывшую супермодель.

7. Шерил Тигс

Шерил называют первой американской супермоделью. Расцвет ее славы пришелся на 1970-е годы, а один из постеров, где Шерил была запечатлена в бикини, стал настоящим символом поп-культуры той эпохи. Модель 4 раза выходила замуж, и каждый из браков окончился разводом. Также Шерил занималась разработкой собственной линии одежды, и весьма успешно: всего за 1 год она заработала примерно $ 1 млрд.

8. Полина Поризкова

Девушка стала моделью в 13 лет, а в 1988 году подписала самый крупный в истории модельного бизнеса (на тот момент) контракт с Estée Lauder на сумму $ 6 млн. Она также снималась в кино, сериалах и различных телешоу — к примеру, была судьей в шоу «Топ-модель по-американски» с 10-го по 12-й сезоны.

9. Кэрол Альт

Кэрол выросла в многодетной семье, была третьим по счету ребенком. И пошла по стопам матери, которая до рождения детей работала моделью. В 1980-е годы девушка появилась на обложках более 500 журналов и стала одной из самых узнаваемых и востребованных моделей. С 2013 по 2015 год у Кэрол было собственное шоу на телевидении, посвященное вопросам здоровья.

Фото сделано в июле 2020 года.

10. Кристен Макменами

Одна из самых ярких моделей конца XX века, которую выделяло среди других девушек неповторимое чувство стиля. В начале 1990-х девушка сбрила брови и сделала короткий боб в стиле 1920-х годов. Новый образ дал сильный толчок ее карьере. И в зрелом возрасте Кристен периодически участвует в модных показах.

На выставке работ известного фотографа Тима Уолкера в 2019 году.

11. Кимора Ли

Кимора заключила свой первый контракт в 13 лет — и сразу с модным домом Chanel. Она стала музой Карла Лагерфельда, получив особую известность в 1989 году, когда на показе Chanel вышла на подиум в образе невесты. Лагерфельд назвал ее «лицом XXI века».

Сейчас модель владеет собственным брендом одежды и активно занимается благотворительностью. Фото выше сделано в 2020 году.

12. Шалом Харлоу

В 1990-е годы девушка 6 раз была на обложке Vogue. Несмотря на известность, ее принято называть «антисупермоделью», поскольку стиль Харлоу был прямо противоположен гламурному эпатажу 1990-х.

В 2018 году на модном показе Versace.

13. Молли Симс

В 1991 году Молли Симс поступила в университет и принялась изучать политологию, однако 2 года спустя бросила учебу и отправила свои фотографии в модельное агентство. Девушке было 19 лет. Она стала не только успешной моделью, но и актрисой. Первый фильм с ее участием вышел в 2002 году («Фрэнк Маккласки, страховой детектив»), а последний — в 2021-м («День „да“»).

Молли Симс в 2020 году.

14. Даниэла Пештова

Как и Молли Симс, Даниэла планировала получить университетское образование, однако выиграла один конкурс красоты и получила предложение о работе. Из Чехии девушка переехала сначала во Францию, а после — в США, где ее карьера пошла в гору. Пештова появлялась на обложках самых известных журналов, включая GQ, Elle, Glamour.

Даниэла Пештова в 2021 году.