Как изменилась жизнь участников шоу «Голос» после проекта

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На российских экранах этот проект впервые появился в 2012 году. С тех пор в свет вышли 7 сезонов основной ветки шоу (7-й идет прямо сейчас), а также спецпроекты «Голос. Дети» и «Голос. 60+». Для многих малоизвестных исполнителей попасть даже на «слепые прослушивания» этого проекта оказывалось счастливым билетом. А уж пройти дальше и выиграть шоу — залогом популярности на ближайшие годы точно.

AdMe.ru стало интересно, чем сейчас занимаются самые яркие участники музыкального шоу. Делимся с вами.

Наргиз Закирова

Уже на стадии «слепых прослушиваний» хрипловатый голос Наргиз покорил миллионы зрителей, всех участников жюри проекта, а также набрал свыше 15 млн просмотров на YouTube. Яркий дебют на большой сцене стал отправной точкой в успешной карьере певицы. Сначала она заняла 2-е место на проекте, а после встретила Макса Фадеева, с которым не только сдружилась, но и стала сотрудничать: продюсер пишет ей песни. В 2016 году вышел дебютный сольный альбом Наргиз «Шум сердца», с которым она гастролирует по России. А еще певица принимала участие в озвучке мультфильма «Три богатыря: Ход конем», где ей досталась роль цыганки.

Варвара Визбор

Вот тот самый случай, когда одних «слепых прослушиваний» было достаточно, чтобы стать популярным исполнителем. К внучке известного советского поэта-песенника Юрия Визбора никто из судей не повернулся, однако ее выступление заинтересовало представителей радиостанций и музыкальных фестивалей. За эти 3 года Варвара выпустила 2 студийных альбома, спела в дуэте с рэпером L’One для нового сезона сериала «Чернобыль: Зона отчуждения», сотрудничала с группой Uma2rmaH. Сейчас Визбор выступает с концертами и участвует в различных проектах на телевидении и радио, а также озвучивает книги.

Анастасия Спиридонова

На проект «Голос» Анастасия Спиридонова пришла уже с телевизионным опытом: за плечами было шоу «СТС зажигает суперзвезду». Впрочем, участие в проектах певице настолько пришлось по вкусу, что по окончании «Голоса» она снова соревновалась под прицелом телекамер, на этот раз в шоу «Три аккорда» на Первом канале. Спиридонова продолжает выпускать песни, последняя из них — «Цунами» — нынешним летом занимала первые позиции в топ-чарте российского iTunes. Помимо этого, Анастасия занимается благотворительностью, в частности участвовала в международном детском фестивале художественной гимнастики Алины Кабаевой.

Регина Тодоренко

Популярная телевизионная путешественница Регина Тодоренко пришла на шоу уже известной, правда не как вокалистка. Не пройдя этап дуэлей, девушка не расстроилась: впереди у нее было кругосветное путешествие длиной в 10 месяцев. К сегодняшнему дню певица ушла и из проекта «Орел и решка». Она создала свое шоу «Пятница с Региной», где берет интервью у знаменитостей, а также продолжает петь. К слову, последней композицией стала «Ад и рай», которую Регина исполнила со своим коллегой по тревел-шоу Антоном Лаврентьевым. На личном фронте у нее тоже все хорошо. Регина собирается замуж за Влада Топалова, а также ждет от него ребенка.

Нана Хатл

Вокруг этой девушки после проекта кипели страсти. Яркая участница, которая исполняла песни собственного сочинения, по ее словам, не согласилась пойти работать в театр «Градский Холл», после чего наставник не дал ей пройти в «Голосе» дальше состязания «нокауты». Выбыв из шоу, Нана опубликовала на своей страничке в фейсбуке статью «10 пунктов правды о „Голосе“». Правда, кроме конфликта с Александром Борисовичем, других компрометирующих фактов о проекте не нашлось. В 2017 году Нана Хатл выступила на «Новой волне», но одержать победу ей не удалось.

Дина Гарипова

Победительница первого сезона «Голос» Дина Гарипова по окончании проекта получила двухлетний контракт со студией Universal и звание заслуженной артистки Татарстана. На волне популярности девушку тут же оправили на «Евровидение» от России в шведский Мальме, где она вошла в пятерку лучших исполнителей конкурса 2013 года. После Дина выпустила альбом «Два шага до любви», а также стала артисткой театра «Градский Холл». Певица увлеклась дубляжом, ее голосом говорят персонажи мультфильмов «Риф 3D» и «Бременские разбойники». Также Гарипова дебютировала как актриса и исполнитель всех песен в фильме Александра Стефановича «Кураж» — биографической картине об Алле Пугачевой.

Эльмира Калимуллина

Сразу после проекта певице присудили звание заслуженной артистки Татарстана и подарили квартиру в Казани. Эльмира некоторое время играла вместе с Константином Хабенским в спектакле «Поколение Маугли», который был организован благотворительным фондом Хабенского для помощи детям с онкологическими заболеваниями. Девушка выпустила 2 сольных альбома: первый — русскоязычный, а второй, совместно с композитором Эльмиром Низамовым, — с песнями на татарском языке. Также финалистка первого сезона сыграла роль в кино: ее можно увидеть в сериале Тимура Алпатова «Золотая Орда».

Интарс Бусулис

Латвийский певец Интарс Бусулис пришел на проект, уже будучи популярным у себя на родине. Однако после «Голоса» его карьера вышла на новый уровень. В 2015 году он выпустил альбом «Гравитация», ставший основой для большого концертного тура певца. Также Бусулис сыграл в мюзикле «Онегин» в одном из рижских театров. На сцену он выходил в образе самого Александра Сергеевича Пушкина. Латвиец давно дружит с певицей Еленой Ваенгой, они часто дают совместные концерты. А еще Интарс Бусулис — счастливый отец 4 детей.

Иеромонах Фотий

За победу на проекте «Голос» иеромонаху Фотию подарили автомобиль и сертификат на запись студийного альбома, который впоследствии и был выпущен в 2016 году. Помимо гастролей, победитель четвертого сезона «Голос» продолжает петь в церковном хоре, занимается версткой детского журнала, снимает документальные фильмы о жизни монастыря. Свободное время отец Фотий уделяет изучению языков. Он владеет немецким и английским языками, а поет еще и на итальянском, японском, сербском и грузинском.

Антон Беляев

После того как Антон Беляев дошел до полуфинала второго сезона проекта «Голос», дела у его коллектива Therr Maitz пошли в гору. Группа была признана самым востребованным российским коллективом 2014 года, лучшим исполнителем 2015 года в российском iTunes и Apple Music и лучшим российским артистом по версии премии MTV Europe Music Awards. Сам же Антон был номинирован на премию журнала GQ «Человек года» в 2015 году, а также несколько раз входил в сотню самых стильных мужчин России. Сегодня Беляев продолжает музыкальную карьеру, а еще пробует себя в других сферах: так, он озвучил одного из персонажей популярной видеоигры Destiny 2.