10 правил отдыха из прошлого, которые у современного человека вызовут реакцию «Да вы серьезно?»

Это сейчас все хотят поехать в отпуск на море, а вот раньше это было в диковинку. В 1736 году некий священник Уильям Кларк отправился на побережье. Там он снял задешево комнату у местных, плескался в море, гулял и наслаждался видами. «Приезжай и посмотри», — увещевал преподобный своего друга в письме. В общем, мистер Кларк делал что-то необычное для своего времени, хотя сегодня такой отдых почти дикарем никого не удивит.

Мы в AdMe.ru задумались, но как же тогда появилась мода отдыхать у моря? Заглянем в прошлое, лет на 200–300 назад.

Не было отпусков

Если говорить о сравнительно недавней истории, то нам всем дружно нужно сказать спасибо Ричарду Расселу. Этот замечательный человек, врач из Англии, рассказал миру о том, что отдых на море полезен для здоровья. Он даже написал трактат и начал принимать первых пациентов на побережье. К нему стали приезжать высокопоставленные лорды и леди. Деревушка на побережье выросла и стала курортом Брайтоном. Так и зародилась мода на отдых у моря, которая распространилась на Европу и другие страны. Но раньше путешествовать могла себе позволить лишь небольшая прослойка населения, в основном аристократы и люди искусства. К счастью для всех остальных, промышленная революция подарила миру паровоз и ежегодный оплачиваемый отпуск — с 1871 года. Так что счастливые англичане прыгали в поезд и отправлялись к морю.

Бархатный сезон — это не сентябрь

Сейчас под бархатным сезоном мы подразумеваем время в конце лета — начале осени, когда днем уже не так жарко, а вода теплая даже ночью. Сам термин появился в начале XX века, и тогда речь шла о конце апреля — начале мая. Просто теплую меховую одежду заменяли бархатной — отсюда и «бархатный сезон».

Охота за полезными знакомствами

Нет, поправить здоровье у моря тоже приезжали. Но путешествия подразумевали балы и светские выходы, то есть возможность отточить навыки этикета, завести связи и присмотреть мужа/жену. Вот как писатель Александр Куприн описывает цели отдыхающих.

«...Приезжают... потому, что это модно, что в это время собирается в Ялте все знатное и богатое, что можно блеснуть туалетами и красотой, завязать выгодные знакомства». Александр Куприн «Винная бочка»

Пловчихи и веревки

Из сказанного ранее можно решить, что на курортах вообще не плавали, но это не так. Люди знали, что морская вода полезна для здоровья. Те женщины, кто не умел плавать, привязывали к талии веревку. Другой ее конец крепился к купальной машине. Это такая карета-раздевалка, которую с помощью лошадей или нанятого человека завозили в воду. Вот как выглядит отреставрированная купальная машина королевы Виктории.

В воду — с помощницей

Сейчас все заходят в море сами, но в прошлом, если человек неуверенно чувствовал себя на воде, он мог нанять диппера — англ. to dip — «окунать». В случае с дамами это была крепкая женщина, которая помогала им спуститься в воду и подняться в купальную машину.

Загар — это не модно

В 1900-х в моде царит аристократическая бледность. Это одна из причин, почему на людях на пляже было столько одежды. Но через полвека все поменялось: 60-е так и вообще называют расцветом культуры загара. В 70-х девушки из «Ангелов Чарли» популяризировали загар с экрана. 2000-е известны «копченым» загаром. В наши же дни в тренде «бронзовый» загар, который модницы получают, не жарясь на солнышке, а делая себе особый макияж.

На пляж в перчатках

Сейчас мы сидим на пляже в купальниках. Но раньше, если люди не окунались, они были, что называется, при параде. На этом фото начала 1900-х женщины у воды в длинных юбках, под которыми еще и слой нижних юбок. Воротник застегнут под горло. Костюм дополняют кожаная обувь и перчатки. А еще большие шляпы, завязанные под подбородком лентами.

Без шляпки никуда

На этой открытке 1907–1908 года купающаяся девушка изображена в шляпке и обуви. Тогда как в наши дни большинство людей плавают без обуви (если хорошее дно) и без головного убора: ну а как нырять-то?

Никаких очков

Сегодня солнцезащитные очки — это почти маст-хэв на лето. В «Багровом пике» (время действия — 1887 год) нам показывают их на Люсиль Шарп. Могло ли быть такое в реальности? Только в 1929 году аксессуар появился в массмаркете — их как раз продавали на пляжах. Это говорит о том, что люди стали носить темные очки где-то в 30-х. Поэтому, вздумай вы появиться в общественном месте в черных очках 100 лет назад, внимание к вам было бы гарантировано.

Купаться — это неприлично

Хотим напомнить, что в Средние века в Европе купание считалось делом неприличным, так что и купальник был не нужен. Мужчины и женщины плавали вообще без ничего, но раздельно, естественно. Лишь в XVIII веке стал появляться прообраз купальника. Для купаний знатные дамы надевали специальную рубашку. Ее шили из плотных материалов, а в подол обязательно вшивали несколько камешков или других утяжелителей, чтобы юбка не поднималась в воде.

В кино очаровательная Мишель Мерсье, сыгравшая Анжелику, носит короткую тунику до середины бедра, показывая кожу. Такого, конечно, не могло произойти в реальности в XVII веке. Ведь даже 100 лет спустя дамы надевали панталоны, да и плечи были закрыты.

При этом в XX веке требования к нормам приличия тоже были суровы. Первое появление женщины в слитном купальнике, по слухам, вызвало аж разбирательства в полиции.