Как выглядели бы 16 отечественных кареглазых красоток, если бы сменили цвет глаз на голубой
Нам не дано выбирать цвет глаз при рождении, зато мы можем менять его в зависимости от настроения, стиля или образа с помощью контактных линз, лазерной коррекции или фотошопа. Это особенно актуально для знаменитостей, которые не дают скучать поклонникам, то и дело примеряя на себя разные сценические амплуа.
Мы в AdMe.ru решили поэкспериментировать и посмотреть, как могли бы выглядеть российские актрисы и певицы, реши они сменить карий цвет глаз на голубой. Результат получился весьма неожиданным.
Екатерина Варнава
Мария Горбань
Паулина Андреева
Оксана Акиньшина
Равшана Куркова
Ангелина Стречина
Любовь Аксенова
Мария Шумакова
Чулпан Хаматова
Ирина Горбачева
Ольга Сутулова
Сабина Ахмедова
Нюша
Елена Подкаминская
Сати Казанова
Как вам кажется, кому из российских знаменитостей к лицу такая перемена?
Фото на превью Фролов Михаил / Komsomolskaya Pravda / East News
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