Как выглядели бы 16 отечественных кареглазых красоток, если бы сменили цвет глаз на голубой

Нам не дано выбирать цвет глаз при рождении, зато мы можем менять его в зависимости от настроения, стиля или образа с помощью контактных линз, лазерной коррекции или фотошопа. Это особенно актуально для знаменитостей, которые не дают скучать поклонникам, то и дело примеряя на себя разные сценические амплуа.