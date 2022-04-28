Как из года в год менялись образы 20 звезд на балах Института костюма Met Gala
Met Gala — это настоящий «Оскар» в мире моды. Туда не попасть без приглашения ни за какие деньги, а на самом мероприятии даже запрещено делать селфи. Каждый год его с нетерпением ждут все, кто интересуется fashion-индустрией, а участники готовят наряды за несколько месяцев до самого бала.
2 мая 2022 года состоится очередной бал Met Gala. В его преддверии мы в AdMe.ru решили разузнать, как же менялись образы знаменитостей на этом мероприятии из года в год.
Мадонна (2011, 2013 и 2015)
Мадонне в то время было 52 года, 54 года и 56 лет соответственно.
Блейк Лайвли (2010, 2014 и 2018)
Блейк тогда было 22 года, 26 лет и 30 лет.
Дженнифер Лопес (2007, 2011 и 2021)
Дженнифер в то время было 37 лет, 41 год и 51 год соответственно.
Рианна (2014, 2017 и 2021)
Рианне тогда было 26 лет, 29 лет и 33 года.
Сара Джессика Паркер (2010, 2014 и 2018)
Саре в то время было 45 лет, 49 лет и 53 года соответственно.
Ирина Шейк (2015, 2018 и 2019)
Ирине тогда было 29 лет, 32 года и 33 года.
Ким Кардашьян (2014, 2018 и 2021)
Ким в то время было 33 года, 37 лет и 40 лет соответственно.
Лупита Нионго (2014, 2016 и 2021)
Лупите тогда был 31 год, 33 года и 38 лет.
Кэри Маллиган (2010, 2015 и 2021)
Кэри в то время было 24 года, 29 лет и 35 лет соответственно.
Эмили Блант (2015, 2016 и 2019)
Эмили тогда было 32 года, 33 года и 36 лет.
Кристен Стюарт (2012, 2013 и 2021)
Кристен в то время было 22 года, 23 года и 31 год соответственно.
Скарлетт Йоханссон (2004, 2012 и 2018)
Скарлетт тогда было 19 лет, 27 лет и 33 года.
Бейонсе (2008, 2011 и 2014)
Бейонсе в то время было 26 лет, 29 лет и 32 года соответственно.
Лили Коллинз (2015, 2018 и 2019)
Лили тогда было 26 лет, 29 лет и 30 лет.
Эмма Робертс (2012, 2017 и 2019)
Эмме в то время был 21 год, 26 лет и 28 лет соответственно.
Нина Добрев (2012, 2016 и 2019)
Нине тогда было 23 года, 27 лет и 30 лет.
Хлоя Грейс Морец (2015, 2016 и 2019)
Хлое в то время было 18 лет, 19 лет и 22 года соответственно.
Зендея (2015, 2018 и 2019)
Зендее тогда было 18 лет, 21 год и 22 года.
Джиджи Хадид (2015, 2019 и 2021)
Джиджи в то время было 20 лет, 24 года и 26 лет соответственно.
Эмма Стоун (2012, 2016 и 2019)
Эмме тогда было 23 года, 27 лет и 30 лет.
Какой наряд особенно приглянулся вам? Какие больше зацепили — более классические или максимально фантазийные?