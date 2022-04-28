Как из года в год менялись образы 20 звезд на балах Института костюма Met Gala

Met Gala — это настоящий «Оскар» в мире моды. Туда не попасть без приглашения ни за какие деньги, а на самом мероприятии даже запрещено делать селфи. Каждый год его с нетерпением ждут все, кто интересуется fashion-индустрией, а участники готовят наряды за несколько месяцев до самого бала.

2 мая 2022 года состоится очередной бал Met Gala. В его преддверии мы в AdMe.ru решили разузнать, как же менялись образы знаменитостей на этом мероприятии из года в год.

Мадонна (2011, 2013 и 2015)

Мадонне в то время было 52 года, 54 года и 56 лет соответственно.

Блейк Лайвли (2010, 2014 и 2018)

Блейк тогда было 22 года, 26 лет и 30 лет.

Дженнифер Лопес (2007, 2011 и 2021)

Дженнифер в то время было 37 лет, 41 год и 51 год соответственно.

Рианна (2014, 2017 и 2021)

Рианне тогда было 26 лет, 29 лет и 33 года.

Сара Джессика Паркер (2010, 2014 и 2018)

Саре в то время было 45 лет, 49 лет и 53 года соответственно.

Ирина Шейк (2015, 2018 и 2019)

Ирине тогда было 29 лет, 32 года и 33 года.

Ким Кардашьян (2014, 2018 и 2021)

Ким в то время было 33 года, 37 лет и 40 лет соответственно.

Лупита Нионго (2014, 2016 и 2021)

Лупите тогда был 31 год, 33 года и 38 лет.

Кэри Маллиган (2010, 2015 и 2021)

Кэри в то время было 24 года, 29 лет и 35 лет соответственно.

Эмили Блант (2015, 2016 и 2019)

Эмили тогда было 32 года, 33 года и 36 лет.

Кристен Стюарт (2012, 2013 и 2021)

Кристен в то время было 22 года, 23 года и 31 год соответственно.

Скарлетт Йоханссон (2004, 2012 и 2018)

Скарлетт тогда было 19 лет, 27 лет и 33 года.

Бейонсе (2008, 2011 и 2014)

Бейонсе в то время было 26 лет, 29 лет и 32 года соответственно.

Лили Коллинз (2015, 2018 и 2019)

Лили тогда было 26 лет, 29 лет и 30 лет.

Эмма Робертс (2012, 2017 и 2019)

Эмме в то время был 21 год, 26 лет и 28 лет соответственно.

Нина Добрев (2012, 2016 и 2019)

Нине тогда было 23 года, 27 лет и 30 лет.

Хлоя Грейс Морец (2015, 2016 и 2019)

Хлое в то время было 18 лет, 19 лет и 22 года соответственно.

Зендея (2015, 2018 и 2019)

Зендее тогда было 18 лет, 21 год и 22 года.

Джиджи Хадид (2015, 2019 и 2021)

Джиджи в то время было 20 лет, 24 года и 26 лет соответственно.

Эмма Стоун (2012, 2016 и 2019)

Эмме тогда было 23 года, 27 лет и 30 лет.