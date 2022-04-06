Как Иоланда Хадид превратила своих неприметных дочерей из неуклюжих подростков в звезд подиума

Наверное, мало кто не слышал про семью Хадид: сестры-супермодели, брат, мелькающий на страницах глянца, и их мать — бывшая модель, чьему твердому характеру некоторые и приписывают достижения детей. За первые 30 лет своей жизни Иоланда Хадид прошла путь от работницы голландской фермы и посудомойки до модели, сделавшей карьеру на мировых подиумах, которую она, как эстафетную палочку, передала двум дочерям — Джиджи и Белле.

Мы в AdMe.ru решили разузнать побольше о том, как Иоланда Хадид сделала из своих неприметных дочерей успешных супермоделей и икон стиля.

Иоланда Хадид рано потеряла отца, поэтому ее и брата мать воспитывала в одиночку. Девушка больше всего на свете мечтала заниматься конным спортом. Сейчас Иоланда не стесняется того, что в юности ей приходилось работать бесконечное количество часов на ферме, убирая стойла и кормя животных. Зато у нее была возможность кататься на лошадях. Но денег всегда не хватало, и по выходным она подрабатывала в местном китайском ресторане — мыла посуду. «К концу дня я становилась такой грязной и пропахшей кухней, что мама заставляла меня раздеваться перед тем, как войти в дом, и отправляла прямиком в душ». Поворотным моментом в судьбе Иоланды стал модный показ в Амстердаме, куда она попала случайно. Дизайнер увидел высокую блондинку и попросил заменить одну из его моделей на подиуме. «Я никогда не пользовалась косметикой, не носила высокие каблуки, но помню, как я смотрела на других девушек и копировала их походку». В тот день Иоланду увидел скаут модельного агентства, так она и начала свою карьеру.

Иоланда работала моделью в течение 15 лет, прежде чем встретила богатого застройщика Мохамеда Хадида. Их брак продлился всего 6 лет, но за это время родились Белла, Джиджи и Анвар. Оставив подиум, бывшая модель сосредоточилась на своих детях. Иоланда любит рассказывать о том, как она воспитывала дочерей. Например, когда сестрам было 4 и 5 лет, мать отвезла их в центр Лос-Анджелеса и показала бездомных. Так, по ее мнению, девочки должны были усвоить урок смирения и благодарности за то, что имеют. У них никогда не было дизайнерской одежды. Джиджи получила свою первую сумку Chanel, когда ей исполнилось 18, как и Белла.

Каждый день девочки занимались верховой ездой, а выходные проводили на конных выставках. Вставали в 4 или 5 утра. Иоланда считала, что спорт дисциплинирует ее детей.

Для Иоланды было важно оставаться финансово независимой. К этому она хотела приучить и своих детей. «Я заключила пари с Мохамедом и сказала ему: „К 21 году все трое наших детей будут финансово независимыми и будут жить своей жизнью“. Если я сделала это, то и мои дети смогут сделать то же самое». У девочек были свои мечты: Белла готовилась стать профессиональной наездницей и поучаствовать в Олимпийских играх, но болезнь Лайма помешала ее планам. Еще Белла занималась фотографией. Джиджи до начала модельной карьеры 2 года изучала криминальную психологию, но оставила занятия, окунувшись в модельный бизнес.

Иоланда не позволяла дочерям всерьез заниматься модельным бизнесом, пока каждой из них не исполнилось 18 лет. Это вызывало ссоры с Джиджи, которая хотела заниматься этим уже в 16 и не понимала, почему ей не разрешают. «Я сказала ей довериться мне и подождать, а 4 года спустя она поблагодарила меня за то, что я подарила ей эти 2 дополнительных года детства». Дебют Джиджи состоялся на Неделе моды в Нью-Йорке в феврале 2014 года. Девушка участвовала в показе испанского бренда Desigual.

Через полгода к старшей сестре присоединилась Белла. Она повторила путь Джиджи, дебютировав на показе Desigual в сентябре 2014-го.

Джиджи признает, что ее внешний вид изменился с тех пор, как она начала работать на подиумах, но, по ее словам, все благодаря силе макияжа. «Когда я выходила на свои первые красные дорожки, у меня не было визажистов, я делала себе макияж сама». За годы работы с одними из лучших специалистов Джиджи научилась секретам контуринга, что придало ее чертам лица более выразительный вид.

По словам Беллы, их отец не хотел, чтобы его дочери красились, поэтому они этого не делали. «О красоте я узнала от мамы, правда, в основном в плане ухода за кожей. Она всегда говорила, что хорошая кожа намного важнее, чем то, что ты на нее наносишь», — рассказывает модель. С началом модельной карьеры Иоланда внесла коррективы в некоторые аспекты жизни Джиджи. Так, она была недовольна тем, что ее дочь играет в волейбол, и попросила сделать выбор между спортом и модельным бизнесом. В реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз», где Иоланда тогда снималась, попали моменты, как она читает Джиджи лекцию о диете и не дает съесть кусочек торта на выпускном.

Есть мнение, что девушки исправили недостатки внешности, которые помешали бы им сделать успешную модельную карьеру, прибегнув к помощи косметологов и хирургов. Но Иоланда отрицает, что Джиджи и Белла когда-либо делали уколы красоты или пластические операции. На свое 55-летие она призналась, что наконец избавилась от грудных имплантов, ботокса и филлеров. На вопросы комментаторов о дочерях она ответила так: «Никто из моих детей никогда не использовал филлеры и ничего не делал с телом. Они смотрят на меня и знают, через что мне пришлось пройти». Если посмотреть фотографии из семейных альбомов, которые супермодели и их родители активно публикуют в соцсетях, можно предположить, что Джиджи пошла внешностью в родственников по материнской линии.

А ее сестра Белла — в отца.

Сейчас Джиджи и Белла являются одними из самых высокооплачиваемых моделей в мире. За их плечами сотрудничество с многочисленными брендами одежды, обуви, аксессуаров и косметики.