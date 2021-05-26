Как Ида Рубинштейн, которая не умела танцевать, убедила весь мир в том, что она гениальная балерина

Ида Рубинштейн была символом декаданса. У нее не было классической красоты и актерского таланта, зато была невероятная харизма, вера в себя и огромное состояние. Все это помогло девушке стать настоящей звездой и диктовать всему Парижу, во что одеваться и в какой цвет красить волосы.

У нее не было хореографических данных, она впервые встала на пуанты почти в 40 лет, но все равно сумела затмить на сцене саму Анну Павлову. И нам в AdMe.ru стало интересно, в чем же феномен Иды Рубинштейн. Кто она: человек, доказавший, что уверенность в себе и упорство способны сделать невозможное, или та, кто пробился лишь благодаря деньгам и эпатажу?

Ида Рубинштейн окутала свою жизнь тайной, начиная с рождения. Европейские журналисты так и не смогли выпытать у нее, кто она, когда и где родилась. Уже после смерти танцовщицы стало известно, что она родилась в Харькове в одной из богатейших семей России. Ее родственники владели несколькими банками и заводами.

Рубинштейны тратили большие деньги на культурное развитие Харькова. В их домах регулярно собиралась интеллигенция города. Среди друзей семьи был режиссер Константин Станиславский.

При этом детство Иды вряд ли можно назвать счастливым. Девочка в 3 года лишилась мамы, а когда ей было 12, умер и отец. Ида стала наследницей огромного состояния и переехала в Петербург под опеку старшей двоюродной сестры Софьи Горовиц.

Ребенок ни в чем не знал отказа: лучшие учителя, всевозможные развлечения, разнообразные знакомства. Ида в совершенстве знала 4 языка: английский, французский, немецкий и итальянский. Ее обучали музыке и истории, а когда Иду заинтересовала Древняя Греция, к ней был приглашен ученый-эллинист.

Для нее приглашали и учителя танцев, но девочка оказалась к ним совершенно не способна. Хотя она была очень упрямой и дни напролет проводила перед зеркалом, репетируя разные па.

Изучение античной истории не прошло даром для Иды. Девушка увлеклась древнегреческой трагедией и захотел стать актрисой. Ей было 20 лет, когда она решила самостоятельно поставить спектакль и сыграть в нем главную роль. Разумеется, все это за свой счет. Выбор пал на пьесу «Антигона». Спектакль показали лишь раз. Критики отметили «ученическую» игру Рубинштейн, ее «плохую дикцию, невыразительный резкий голос».

Внешность Иды не соответствовала тогдашним канонам красоты. Она была слишком худая и угловатая для того времени, с чересчур крупным ртом и вытянутыми к вискам глазами. А еще современников поражал ее очень высокий рост. Одна из миланских газет в конце 20-х годов назвала Рубинштейн «длинной, как день без хлеба».

Ида была далека от стандартов красоты, но в нее был влюблен весь бомонд. Дело в том, что она искренне считала себя красавицей, и ей верили. Одна из ее современниц вспоминала, что лицо Рубинштейн «было такой безусловной изумляющей красоты, что кругом все лица вмиг становились кривыми, мясными, расплывшимися». Актриса Вера Пашенная вспоминала, как однажды встретила Иду в театре: «Меня поразила прическа с пышным напуском на лоб. Онемев, я вдруг подумала про себя, что я совершенно неприлично одета и очень нехороша собой...»

Станиславский предлагал Рубинштейн стать его ученицей, но своенравная девушка отказалась, заявив, что его система устарела.

Ида мечтала о современном театре. Она решила сыграть роль Саломеи в одноименной и очень эпатажной драме Оскара Уайльда. Для этого девушке надо было исполнить танец, но у нее не было совсем никакой подготовки. Кроме того, ей стукнуло уже 25 лет — не лучший возраст, чтобы начинать хореографическую карьеру. Но Ида наняла одного из лучших балетмейстеров страны Михаила Фокина, чтобы он занимался с ней. Тот отнесся к затее скептически, но все же решился попробовать поработать с ученицей, у которой не было особых данных.

Спектакль оказался слишком эпатажным для того времени, и его запретили. Но Ида мечтала предстать Саломеей и решила показать постановку хотя бы частично. В Петербургской консерватории Рубинштейн исполнила «танец семи покрывал». Во время выступления девушка одно за другим сбрасывала с себя тяжелые парчовые покрывала и в конце танца оставалась лишь в платье, состоящем только из цветных бус. Публика рукоплескала. Ида стала звездой. Обиженный Станиславский прокомментировал успех несостоявшейся ученицы так: «Более голой и бездарной я ее не видел».

Танцовщица Мод Аллан в образе Саломеи в одной из ранних постановок пьесы.

Увлечение Иды сценой очень не нравилось ее консервативной семье. Известный парижский врач профессор Левинсон, дальний родственник Рубинштейнов, объявил Иду невменяемой и поместил в клинику для душевнобольных. Правда, петербургская родня сочла, что это уже чересчур, и бунтарку освободили.

Ида была одной из богатейших наследниц империи, но не могла распоряжаться деньгами. Чтобы получить доступ к своему состоянию, она решила выйти замуж. А чтобы избавиться от мужа, девушка откупилась от него. Ее избранником стал сын Софьи Горовиц Владимир. Брак распался сразу после свадебного путешествия. Вероятнее всего, он был договорным, благодаря чему Ида получила то, к чему стремилась, — свободу распоряжаться собственной жизнью и огромным состоянием.

Спустя год импресарио Сергей Дягилев готовил свой очередной русский сезон в Париже, куда впервые должны были войти балетные спектакли. Среди этих постановок был балет «Клеопатра», но не было никого на главную роль. Тогда Фокин посоветовал взять свою ученицу Иду Рубинштейн. Она была единственной непрофессиональной и неопытной танцовщицей в труппе.

Нескладная Ида не умела танцевать, но не побоялась исполнить роль Клеопатры на одной сцене со звездами мирового балета. Ее партнерами по сцене были такие звезды балета, как Анна Павлова, Вацлав Нижинский и Тамара Карсавина. Девушка затмила их всех. Ее секрет был в том, что на сцене она очень мало двигалась: ее выносили на сцену в закрытом саркофаге и доставали, завернутую в покрывала. Затем постепенно разворачивали, пока не появлялась Клеопатра.

В постановке «Шахерезада» Рубинштейн снова играла главную роль. Она просто проходила через всю сцену, ложилась на подушки и царственно наблюдала за другими артистами. В финале, когда разгневанный султан расправлялся со своим гаремом, Ида вставала со своего ложа и покоренный султан заключал ее в объятия.

Несмотря на то что Рубинштейн практически ничего не делала на сцене, она была безумно популярной. Парижанки стали носить синие волосы, как Клеопатра в исполнении Иды, или тюрбаны в духе Зобеиды из «Шахерезады».

На волне успеха Ида купила себе роскошный особняк в Париже, в котором жили павлины и пантера.

Артистка решила уйти от Дягилева и отправиться в самостоятельное плавание. Она создала собственную труппу, а сценарии для нее писал скандально известный писатель и поэт Габриеле д’Аннунцио, который одновременно был возлюбленным Иды.

Через некоторое время в союз Рубинштейн и Габриеле вошла художница Ромейн Брукс. Они жили уже втроем, правда, недолго, ведь эпатажная танцовщица привыкла к одиночеству. Своим фанатам Ида говорила: «Я не могу идти рядом... Я могу идти только одна».

Первой постановкой труппы Рубинштейн была драма «Мученичество святого Себастьяна». Главную роль играла, разумеется, Ида. Более того, эта роль была написана именно для нее. Архиепископ Парижа был возмущен, что католического святого играла женщина, к тому же ортодоксальная еврейка. Спектакль провалился. Во многом из-за игры Рубинштейн. Представление длилось около 5 часов, и к финалу в зале осталось меньше половины зрителей. Декламировала Ида по-прежнему плохо: к резкому голосу и монотонному чтению текста добавилось ужасное французское произношение. Критика отмечала, что актриса, в отличие от Дягилева и других успешных антрепренеров, «тратит деньги не на искусство, но лишь на саму себя».

Спустя 2 года Рубинштейн сыграла главную роль в поставленном для нее спектакле «Пизанелла, или Душистая смерть». Постановка стоила 450 тыс. франков — огромные по тем временам деньги. Создатели «Пизанеллы» учли ошибки Себастьяна и постарались выстроить роль Иды так, чтобы она поменьше говорила и почаще застывала в скорбных позах. Зато другие персонажи постоянно говорили о красоте главной героини. Постановщик спектакля Всеволод Мейерхольд спустя много лет сказал о Рубинштейн: «Она не была совершенно бездарна, и все зависело от того, какой режиссер с ней работает. Она была очень восприимчива, понятлива, любопытна».

Впервые на пуанты Рубинштейн встала в 39 лет — это был спектакль «Смущенная Артемида», в котором у нее, конечно же, была главная роль. Обычно в это время балерины уже заканчивают карьеру. Критики заметили, что классический танец не самая сильная сторона Иды, однако постановка вышла впечатляющей именно благодаря исполнительнице главной роли.

В последний раз танцовщица вышла на сцену в оратории «Жанна д’Арк на костре». Ей было 55 лет. Все 70 минут спектакля главная героиня стоит привязанной к столбу. Ингрид Бергман вспоминала, что автор либретто Жанны Поль Клодель назвал такой режиссерский ход местью: «Сперва он не хотел писать текст, но после решил: если Рубинштейн знаменита как мастер пантомимы и танцовщица, в совершенстве владеющая искусством поз, устроим испытание: привяжем ее к столбу на целых 70 минут и выясним, так ли она хорошо говорит, как танцует».

Из-за Второй мировой Иде пришлось уехать из Парижа. Она отправилась в Лондон, где резко изменила богемный образ жизни. Звезда практически исчезла из медиапространства. Весте со своим возлюбленным Уолтером Гиннессом (сыном Артура Гиннесса) она открыла госпиталь для раненых солдат. Бывшая звезда сама ухаживала за пациентами и делала это так, что они были уверены в том, что Ида — профессиональный медик.

Уолтер погиб во время войны, а после ее окончания Рубинштейн вернулась во Францию. Ее роскошный дом был полностью разрушен, и Ида поселилась на Французской Ривьере. Остаток жизни она провела, общаясь только со своими слугами. Актриса завещала никому не сообщать о своей смерти и месте ее захоронения. А на надгробии попросила оставить лишь ее инициалы I.R.