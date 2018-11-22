Как флиртуют люди в 7 разных странах

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Сколько народов — столько и видов флирта. У одних в ходу пикап-фразочки, а у других они считаются серьезным оскорблением. А что делать, если вы поехали в другую страну и вам там кто-то очень сильно понравился? Как найти правильный подход и выразить свои чувства?

AdMe.ru рассказывает, как знакомятся и ухаживают в разных странах. Вдруг мы сможем у них чему-то научиться?

Во Франции: быть открытым и смешным

Французы любят флиртовать, но заготовленные фразы они используют только ради шутки. Они могут сказать: «Désolé mais je dois vous arrêter pour excès de beauté sur la voie publique» («Извините, но мне придется вас арестовать за превышение красоты в общественном месте»), — такие фразы звучат смешно, и французы это понимают, поэтому используют их только ради смеха. Чаще всего они болтают о мелочах: погоде, одежде или об этом чудесном кофе. Ведь главное — это общение и открытость к новому. Можно: Пригласить человека на кофе или поесть, но не в паб — они слишком шумные для разговора. При встрече — поцелуй в щеку.

Пригласить человека на кофе или поесть, но не в паб — они слишком шумные для разговора. При встрече — поцелуй в щеку. Нельзя: Говорить о бывших или сколько детей хотите в будущем. Спрашивать, чем человек зарабатывает на жизнь, если он сам не скажет.

В Испании: быть элегантным

В Испании принято делать более тонкий и элегантный комплимент: «¿Me das tu Instagram?» («Могу я попросить ваш инстаграм?») Спросить имя в социальной сети — это хороший способ оставаться на связи и не быть слишком настырным, и это ценится. Другой вариант: «Me suena tu cara, ¿vienes mucho por aquí?» («Твое лицо мне знакомо, ты часто тут бываешь?»). Можно: Показывать неподдельный интерес к человеку, его жизни и работе.

Показывать неподдельный интерес к человеку, его жизни и работе. Нельзя: Обнимать или жать руку. Говорить о бывшем (бывшей) или политике.

В Германии: индивидуальный подход

В Германии на заготовленные фразочки женщины часто обижаются, так как это говорит о неловкости, отсутствии креатива. А если мужчина делает комплимент внешнему виду женщины, она посмеется и не будет воспринимать его всерьез. Поэтому в Германии в почете индивидуальный подход: «Ich habe gesehen, dass du ein Buch von ... liest, Ich bin ein großer Bewunderer von ihm» («Я видел, как вы читали книгу..., я большой его поклонник»), — это показывает заинтересованность человеком и его увлечениями. Можно: Быть честным и откровенным. Интересоваться увлечениями человека и искать индивидуальный подход.

Быть честным и откровенным. Интересоваться увлечениями человека и искать индивидуальный подход. Нельзя: Говорить о политике, религии, бывших. Притворяться кем-то другим и ярко демонстрировать какие-то качества.

В Японии: давай притормозим

Любые отношения в Японии развиваются очень медленно. Флирт тут тонкий, уважительный и медленный. Знакомятся в компании друзей, затем добавляют в соцсетях и там уже общаются. При знакомстве японцы могут начать с вопросов, самый смелый из которых: きれいですね。もしかして もでるさん？("Вы выглядите прекрасно. Вы модель?") Можно: Использовать язык тела, чтобы сообщить о своих намерениях. Проявлять уважение и быть пунктуальным во время встреч. Долгое и дистанционное общение.

Использовать язык тела, чтобы сообщить о своих намерениях. Проявлять уважение и быть пунктуальным во время встреч. Долгое и дистанционное общение. Нельзя: Дотрагиваться до первого свидания (да и во время него без позволения тоже не стоит). Быть слишком прямолинейным, говорить на интимные темы.

В Швеции: быть практичным

Смелый флирт в Швеции считается недопустимым. Шведы более практичны и подмечают детали. Например, скажут: «Ваши глаза такие синие» или отметят мелкое украшение на вашей одежде. А после сдержанного общения приглашают не на свидание, а на фику (fika), то есть на кофе. Можно: Быть внимательным, аутентичным, проявлять неподдельный интерес, не задавать слишком личных вопросов.

Быть внимательным, аутентичным, проявлять неподдельный интерес, не задавать слишком личных вопросов. Нельзя: Настаивать на оплате всего счета — это может обидеть человека. Усыпать комплиментами — это неестественно, такой подход напрягает.

В Италии: будем физически ближе

Для итальянцев физическая близость подобна дыханию, они часто дотрагиваются друг до друга и обнимаются. Они также более смелые во флирте и ярко демонстрируют свои чувства. Могут подойти и сказать: «Sei la cosa più bella che mi sia capitata fino ad ora» («Ты самое красивое, что я видел в своей жизни»). Можно: Проявлять интерес к личной жизни и карьере, говорить «Вы сегодня выглядите прекрасно» — это показывает, что человек заметил и оценил внешний вид.

Проявлять интерес к личной жизни и карьере, говорить «Вы сегодня выглядите прекрасно» — это показывает, что человек заметил и оценил внешний вид. Нельзя: Говорить о предыдущих отношениях и о том, что живете с родителями. Избегать прямых отказов — если итальянцы не согласны, то они прямолинейно говорят «нет».

В России: разговор по душам

Русские любят романтику. Разговор часто начинается со слова «привет», а дальше задается какой-то подходящий вопрос: «Как вам музыка?», «Вы тут часто бываете?», «Я вас где-то видел». Русские пытаются изучить душу, задают вопросы об интересах, друзьях и отношении к искусству. Можно: Делать комплименты внешнему виду. Случайные легкие прикосновения. Дарить мелкие подарки и помогать надеть верхнюю одежду.

Делать комплименты внешнему виду. Случайные легкие прикосновения. Дарить мелкие подарки и помогать надеть верхнюю одежду. Нельзя: Использовать заученные фразы. Быть слишком напористым и шутить на интимные темы. Быть небрежным во внешнем виде и в общении.