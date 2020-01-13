Как действовать, если вы стали жертвой домашнего насилия

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2 года назад ВОЗ опубликовала статистику, согласно которой каждая 3-я женщина в мире на протяжении жизни подвергалась насилию. Женщины, проживающие с тиранами, не всегда могут признаться в этом. Они отвергают всякую помощь со стороны или воспринимают ее в штыки. Но точка невозврата так или иначе достигается, поэтому так важно понимать, что делать и куда можно обратиться за помощью, пока еще не поздно.

Редакция AdMe.ru приготовила памятку, которая поможет сориентироваться, если вы или кто-то из ваших знакомых стал жертвой домашнего насилия. Главное — знать, что есть люди, готовые помочь.

Что делать, если вы подверглись домашнему насилию

Заставить женщину уйти от абьюзера практически невозможно. Кроме тех случаев, когда она сама понимает, что в ее отношениях с мужчиной есть серьезные проблемы, угрожающие ее жизни. После признания этого факта она сможет продумать, как прекратить взаимоотношения с опасным человеком и уйти от него, максимально обезопасив себя и своих детей. Если вы опасаетесь за свою жизнь, вызовите скорую помощь и полицию, позвонив по номеру: 112 .

Если вам нужно выговориться и получить психологическую помощь, позвоните по всероссийскому телефону доверия для женщин, пострадавших от домашнего насилия: 8-800-700-06-00 .

Если вы вызвали скорую и полицию, медработники должны осмотреть вас, а полицейские - зафиксировать факт побоев. Если вы решили подать заявление на обидчика, то полицейские обязаны его принять. При отказе это делать запишите их звания, имена и фамилии, а затем потребуйте встречи с их руководством.

Попросите направление на судебно-медицинскую экспертизу.

Если вы не хотите вызывать службы домой, фиксируйте травмы самостоятельно , например на камеру телефона.

А после обратитесь в травмпункт, где врачи зафиксируют побои. Если нет возможности обратиться туда, идите в поликлинику к травматологу. Также нужно получить справку, что вы обращались в медучреждение по поводу телесных увечий. Именно этот документ станет основанием для того, чтобы полиция занялась вашим делом.

Безопасный и спланированный уход

Если вы выполнили все предыдущие пункты, это значит, что вы настроены решительно и сдаваться не собираетесь. Но важно обезопасить себя, особенно если финансово вы зависите от домашнего тирана. Тут потребуется план, продуманный до мелочей. Найдите место, где вы сможете пожить некоторое время . Идеальным будет то место, где вас не найдет абьюзер. Это могут быть знакомые, которых он не знает, или кризисные центры, предоставляющие временное пристанище.

Подготовьте все необходимые вещи на случай, если придется быстро покинуть жилье. Пусть в сумке всегда лежат документы. Если у вас есть собственный автомобиль, ключи от него следует держать на видном месте.

В вашем общем доме с абьюзером нельзя оставлять вещи, которые могли бы дать ему подсказку, как найти вас. На время следует прекратить любую деятельность в социальных сетях, чтобы обидчик не смог отследить вас.

Также стоит заранее позаботиться о деньгах, если вы не имеете собственного заработка. Это могут быть ценные вещи, например ювелирные украшения, которые в случае необходимости вы сможете отдать под залог.

Не забирайте заявление

После того как было принято заявление, по нему в течение 30 дней должно быть вынесено решение. Если его нет, то вы можете обжаловать действия сотрудника полиции в РУВД или прокуратуре. Главное — не делать шаг назад и не забирать заявление, иначе дело будет закрыто. А это значит, что домашний тиран останется без какого-либо наказания.

Куда обратиться за помощью

Любой абьюзер боится огласки , поэтому вы можете рассказать о своей истории, чтобы она стала публичной. Да, это тяжело, но это может спасти вам жизнь. Чтобы вашу историю узнали тысячи неравнодушных людей, напишите, например, общественному деятелю Алене Поповой, которая на протяжении нескольких лет пытается пролоббировать закон о домашнем насилии. Регулярно на своей странице в соцсети она выкладывает истории девушек, пострадавших от домашнего насилия.

Понять, что вы не один на один со своей проблемой и есть другие женщины, которые столкнулись с такой же бедой, можно, пройдя по хештегам в соцсетях: #тынеодна, #янебоюсьсказать, #саманевиновата.

Реальную помощь предоставляют в кризисных центрах, где вам окажут психологическую поддержку, юридическую помощь. В некоторых центрах предоставят ночлег, вещи первой необходимости и подскажут, как действовать дальше.

Адреса и учреждения, которые стоит взять на вооружение: Насилию.net, кризисный центр «Анна», кризисные центры по России, организация «ООН-женщины», консорциум женских неправительственных организаций, группа в социальной сети против насилия над женщинами, контакты кризисных центров по Российской Федерации.

Как помочь женщине, страдающей от домашнего насилия

Если вы подозреваете, что кто-то из ваших близких или знакомых подвергается домашнему насилию, то постарайтесь не давить на человека, не осуждать и не выпытывать подтверждающую это информацию. Просто дайте ему выговориться и поддержите. Главное - ни в коем случае не высказывайте свое мнение тирану, это может сильно его озлобить и только навредить человеку. Если женщина сильно напугана, то вы можете ей предложить несколько вариантов помощи: Расскажите о кризисных центрах и дайте их контакты.

Предложите пожить у себя. Тем самым вы обеспечите человека временным укрытием.

Одолжите некоторую сумму денег без лишних слов. Эти пункты — ключи жертвы на пути к свободе.

Что делать с тиранами: мнение девушки, пострадавшей от домашнего насилия

Маргарита Грачева в 2017 году подверглась жесточайшему насилию со стороны мужа. После этого она потеряла часть правой руки. Девушка долгое время восстанавливалась, сегодня Маргарита активно высказывает свою позицию касательно агрессоров. По ее мнению, на домашних тиранов, нарушающих запрет (защитный ордер), нужно надевать электронные браслеты, чтобы можно было их отследить по геолокации. Такая мера практикуется во многих европейских странах.

Чек-лист для проверки нынешнего или будущего партнера

Важно распознать агрессора еще на стадии знакомства, когда не завязались серьезные отношения. Российское феминистское объединение «ОНА» составило чек-лист под названием «Этап обольщения». Он написан на основе книги Тани Танк «Бойся, я с тобой!», в которой ярко описаны деструктивные взаимоотношения и дан подробный психологический портрет тирана. С помощью этой памятки вы сможете проверить, насколько агрессивным в отношениях может оказаться предполагаемый или нынешний партнер.

А как вы считаете, должен ли быть принят закон о домашнем насилии?