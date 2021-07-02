Как бывший рабочий из Италии стал самым популярным парнем в TikTok
Мало кто из нас знает этого человека по имени. Но почти каждый, кто проводит хоть немного времени в интернете, знает его в лицо. Хаби Лейм — тот темнокожий парень, который снимает свою реакцию на нелепые лайфхаки и, не произнося ни слова, разрушает их. Всего за несколько месяцев Хаби стал одним из самых популярных людей в сети. Такого стремительного взлета, пожалуй, еще никто не переживал.
Мы в AdMe.ru решили узнать, как простой рабочий из Италии смог завоевать TikTok и влюбить в себя миллионы людей.
- Хаби Лейм родился 9 марта 2000 года в Сенегале. Когда ему был один год, его семья переехала в Италию, в городок Кивассо, где им было предоставлено социальное жилье.
- В школе Хаби увлекался футболом и баскетболом. После учебы он стал работать оператором станков с ЧПУ в компании по производству цифрового оборудования. В целом парень жил самой обычной жизнью. До тех пор, пока в марте 2020 года его не сократили.
- Вместо того чтобы искать другую работу, как того требовал отец Хаби, он вернулся в квартиру своих родителей и решил снимать видео для TikTok.
- В начале своего творческого пути его контент мало отличался от того, что делают большинство блогеров. Причем на видео он говорил на итальянском языке с итальянскими субтитрами.
- В первое время Лейм проводил съемки из обычной спальни, которую он до сих пор делит со своим старшим братом. Комната тиктокера украшена сенегальским флагом и шарфом его любимого футбольного клуба «Ювентус».
- Канал в TikTok потихоньку развивался, у него уже было чуть более 2 млн подписчиков. Но все резко изменилось в начале апреля 2021 года, когда Лейм начал снимать свою реакцию на глупые и бесполезные лайфхаки.
- Пользователи интернета стали массово делиться забавными роликами, подписываться на страницу Хаби в TikTok. И уже к концу месяца по количеству подписчиков в TikTok Лейм обогнал знаменитого «танцующего миллионера» итальянца Джанлуку Вакки. А тот, между прочим, до этого являлся наиболее популярной личностью в TikTok в Италии (18,4 млн подписчиков).
- Напомним, что еще в начале апреля у тиктокера из Италии было лишь 2 (два!) млн подписчиков.
- Сегодня Хаби Лейм невероятно популярен в TikTok. Количество его подписчиков растет с немыслимой скоростью. На момент создания этой статьи (30 июня 2021 года) у него было 79,6 млн подписчиков. Это больше, чем у Кайли Дженнер (32,9 млн), у Дуэйна Скалы Джонсона (36,9 млн) и Уилла Смита (56,3 млн).
- По данным на 24 июня 2021 года, Хаби Лейм занимал 3-е место по количеству подписчиков в TikTok, хотя еще пару дней до этого был на 4-м. И судя по всему, совсем скоро он займет 2-е место, обойдя американскую танцовщицу Эддисон Рэй (у нее 81,4 млн фолловеров). А там, можно быть уверенным, не за горами и 1-е место, которое сейчас занимает видеоблогер и танцовщица Чарли Д’Амелио (118,3 млн). Кстати, издание The New York Times назвало ее «правящей королевой TikTok».
- Стоит отметить, что на аккаунт Хаби и в Instagram подписано внушительное количество пользователей сети — 26,5 млн.
- Популярности Хаби добился прямо из дома, не говоря ни слова, используя лишь старый смартфон и подручные вещи. Отсутствие речи и акцент на мимике стали залогом успеха. Людям нравится смотреть, как темнокожий парень «взламывает» лайфхаки, предлагающие сложные и немыслимые решения простых проблем, а в конце видео закатывает глаза и расставляет руки, будто спрашивая авторов лайфхака: «В чем проблема сделать так?»
- На Хаби Лейма уже обратили внимание знаменитости и разные влиятельные лица. Так, гендиректор Facebook Марк Цукерберг лайкнул один из его постов в Instagram. А 19 мая Хаби встретился с Алессандро Дель Пьеро, легендарным футболистом команды «Ювентус».
- Также Хаби Лейм стал востребованным среди различных компаний. Помимо рекламных контрактов (например, с итальянским производителем пасты Barilla) Лейм получает предложения о коллаборациях.
- Забавно, что во всем мире Лейм известен как итальянский тиктокер, хотя официально он не является итальянцем: у парня нет гражданства Италии. Хаби заявляет, что отсутствие итальянского паспорта никогда не доставляло ему никаких проблем. Правда, до тех пор, пока он не стал популярным и не выяснил, что сенегальский паспорт затрудняет получение визы для посещения Соединенных Штатов. Он все еще занимается бумажной волокитой, чтобы получить гражданство. А затем планирует отправиться в США, где его ждут огромные перспективы и возможности.
- Как и многие другие популярные личности, Хаби не любит делиться подробностями своей личной жизни. Однако ясно одно: он встречается с девушкой по имени Заира Нуччи. Хаби в своем профиле в Instagram однажды опубликовал сторис, посвященный своей возлюбленной.
- Хаби Лейм зарабатывает большие деньги, но их пока недостаточно для того, чтобы осуществить мечту — купить дом для своей мамы. «Может быть, в будущем», — говорит тиктокер.
Вот так простой парень без использования какого-либо дорогостоящего оборудования, сложных эффектов и музыки стал одним из самых популярных людей в интернет-мире.
А вам нравятся этот тиктокер и его забавные видео?
Фото на превью khaby00 / Instagram, khaby00 / Instagram
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