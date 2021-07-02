Как бывший рабочий из Италии стал самым популярным парнем в TikTok

Мало кто из нас знает этого человека по имени. Но почти каждый, кто проводит хоть немного времени в интернете, знает его в лицо. Хаби Лейм — тот темнокожий парень, который снимает свою реакцию на нелепые лайфхаки и, не произнося ни слова, разрушает их. Всего за несколько месяцев Хаби стал одним из самых популярных людей в сети. Такого стремительного взлета, пожалуй, еще никто не переживал.