Как бы выглядело ваше меню, если бы вы родились в средневековой Европе

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Пиво вместо воды, бобры вместо рыбы и множество каш — это далеко не все отличительные черты кухни жителей средневековой Европы. Сегодня, когда ингредиенты почти для любого блюда можно купить в ближайшем к дому магазине, а благодаря разнообразию методов готовки и кухонных гаджетов каждый может почувствовать себя поваром, интересно представить, как бы мы вели себя в Средние века, когда не существовало ни современных технологий хранения продуктов, ни разнообразия способов их приготовления.

AdMe.ru постарался узнать самую достоверную информацию о средневековом меню Западной Европы, с которым мы и хотим познакомить вас сегодня. А в конце предложим рецепт вкусного средневекового рагу.

1. Мясо

Когда не было поста, на столе европейца часто оказывалось зажаренное мясо домашних животных. Реже всего можно было видеть говядину, ведь разведение коров в Средние века требовало много сил, к тому же в то время молоко и рабочая сила крупного рогатого скота ценились выше, чем их мясо. Как правило, к столу подавали свинину. Однако помимо привычных нам вырезки или бекона на блюде могли оказаться самые «неожиданные» части свиного тела: рыло, уши, хвост или даже половые органы.

Тем, кто родился в богатой семье или в семье охотников, часто доводилось готовить дичь и обожаемую средневековыми европейцами крольчатину. Она ценилась не только из-за своего вкуса, но и потому что ее разрешалось есть в пост. Чаще всего мясо поджаривали на вертеле на открытом огне. Из остатков могли делать колбасу: ее готовили, набивая рублеными потрохами, салом и мясом свиную кишечную оболочку.

2. Рыба

Рыбное меню тех лет современного человека может ввести в ступор. Средневековые европейцы действительно были уверены, что бобры и водные птицы — это тоже рыба. Впрочем, в этом перечне присутствовали и вполне привычные человеку XXI века виды рыбы: щука, форель, сельдь или треска — в зависимости от того, что водилось в той или иной местности.

Перед тем как попасть на стол, рыба хранилась в сушеном виде: ее потрошили, солили, подвешивали на шесте и оставляли в таком состоянии, пока она не затвердевала. А перед приготовлением рыбу отбивали молотком и отмачивали в воде, чтобы она не была «резиновой» на вкус.

3. Гарниры

В средневековой Европе довольно поздно появился картофель и было очень мало риса, поскольку его долгое время не выращивали на этих территориях. Зато можно было угоститься гречкой или макаронами, существование вторых подтверждается, например, «Декамероном» Джованни Боккаччо. Пасту перед подачей на стол долго отваривали в кипятке, бульоне или молоке, а после посыпали сахаром. Тот, кому подобные виды гарниров были не по вкусу, мог дополнить пищу бобами. Их по всей Европе было предостаточно.

4. Каши

Каши готовились в любом доме вне зависимости от того, к какому сословию принадлежала семья. Именно за счет каши средневековые европейцы получали самую большую часть дневных калорий. Каши варились из любого доступного вида зерна. Кстати, ими не только завтракали: вареную на миндальном молоке кашу с добавлением сахара вполне могли подать в качестве десерта.

5. Хлеб

Едите ли вы хлеб? И если да, то какой именно предпочитаете: белый, серый или черный? Впрочем, в Средние века выбирать бы вам не пришлось, потому что за вас это бы сделало сословие: белый хлеб из пшеничной муки могли себе позволить только богачи. Бедные семьи довольствовались ржаными хлебами. После трапезы в кусок хлеба можно было впитать бульон, подливку и даже вино. Из лепешек, кстати, можно приготовить отдельное блюдо, выварив их в бульоне и посыпав специями.

6. Сладости

Сегодня яблоки в карамели можно встретить и в ресторанном меню, и на домашнем столе. Предок же этого блюда был весьма популярным десертом в средневековой Европе. Только тогда яблоки и другие фрукты чаще поливали не сиропом, а медом. Также в качестве десертов подавались глинтвейны и маленькие конфетки из ягод в сахаре. Вообще в Средневековье европейцам было чем подсластить себе жизнь. Разнообразие сахарных блинов, оладий, сладких паст, торты с заварным кремом и, как мы уже писали выше, подслащенные каши — можно было выбрать что угодно из этого списка. Если семья не могла позволить себе блюда с сахаром, в качестве подсластителей использовались фрукты и ягоды.

7. Молочные продукты

Несмотря на то что молоко было доступно людям практически всех сословий, для взрослых оно не предназначалось. В основном его употребляли старики и дети. Зрелые же люди могли выпить то, что осталось при производстве масла, или молоко, которое стало скисать. Скисало оно, кстати, весьма часто из-за отсутствия возможности хранения. Вместо молока животного происхождения для готовки вполне могло использоваться миндальное молоко. В Средние века было отлично развито сыроварение: пармезан, бри, эдам, рикотта были доступны даже представителям низших сословий.

8. Напитки

Стараетесь выпивать как минимум 8 стаканов воды в день? Тогда в Средневековье вам пришлось бы туго. В это время вода была непопулярна по нескольким причинам: ее было сложно очистить, ее не рекомендовали врачи, да и просто она была непрестижна. Многие заменяли воду алкоголем. Это могло быть вино, которое чаще пили богачи и владельцы виноградников, или пиво, которое было доступно и более бедным людям. Захворавшим давали медовуху и кумыс. Чай и кофе же были распространены далеко не везде. Кстати, ближе к концу Средневековья стало популярным «искусство» самогоноварения. Считалось, что самогон улучшает здоровье и возвращает молодость. Поэтому сытный обед нередко оканчивался «омолаживающими процедурами».

9. Специи

Перечницу можно было увидеть редко на каком столе. Ведь черный перец был роскошью: его не столько добавляли в пищу, сколько использовали в качестве валюты. Перец накапливали, продавали, укладывали в приданое. Прочие приправы, например зиру, мускатный орех, имбирь и другие (не менее дорогие) наряду с перцем импортировали из Азии и Африки. Самой доступной приправой была зелень, которая выращивалась на каждом огороде. К соли тоже относились с особенным трепетом. По солонке можно было определить уровень достатка хозяина: чем богаче был человек, тем более красивая и дорогая солонка стояла на его столе. То же правило относилось к тавернам и прочему общепиту.

Бонус: как обещали, рецепт мумине — сладкого средневекового рагу

По правде говоря, средневековые поваренные книги не пестрят подробностями приготовления блюд, в большинстве своем каждый рецепт основывается только на перечислении ингредиентов. Поэтому вот основные рекомендации поваров того времени, а остальное пусть станет пространством для вашей импровизации. Порубите и потушите вперемешку мясо фазана и кастрированного петуха.

Добавьте корицу, перетертый имбирь и гвоздику.

Порежьте и высыпьте в чан с мясом финики, а за ними — кедровые орешки.

Для цвета можно добавить немного сандала. Если вы где-то отыскали кастрированного петуха, то сандал, пожалуй, найдете без проблем.

Тушите до готовности.

Надеемся, вам было вкусно. Как думаете, смогли бы вы жить с таким меню? Или блюда средневековой кухни так и не смогли пробудить ваш аппетит?