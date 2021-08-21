Как бы выглядели члены королевской семьи, если бы их лица соответствовали золотому сечению

Золотое сечение — это научный способ определить эстетический идеал с помощью точных измерений, формул и пропорций. Мы можем применить эти математические алгоритмы, чтобы сделать лица других людей идеальными с точки зрения науки. Правда, иногда результаты нас поражают: мы не узнаем полученные лица.

Мы в AdMe.ru верим, что каждый прекрасен по-своему, а несовершенства только добавляют нам шарма и уникальности. Однако мы подумали, что будет занятно посмотреть на лица королевских особ, к которым мы применили золотое сечение.

1. Принц Уильям, герцог Кембриджский

2. Принц Гарри, герцог Сассекский

3. Чарльз, принц Уэльский

4. Камилла, герцогиня Корнуолльская

5. Принцесса Беатрис

6. Принцесса Евгения

7. Королева Елизавета II

8. Анна, королевская принцесса

9. Диана, принцесса Уэльская