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Как бы выглядели 18 знаменитых женщин, если бы следовали моде XXI века

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Времена меняются, а вместе с ними и стандарты женской красоты. В эпоху Ренессанса все сходили с ума от белокурых дам с тонкими чертами лица и аппетитной фигурой. XIX век подарил миру хрупких леди в тугих корсетах и шляпках с пестрыми лентами. А в эру джаза роковые девушки щедро наносили подводку на веки и сводили с ума голливудской улыбкой «в обрамлении» алой помады.

Мы в AdMe.ru решили пофантазировать, как бы выглядели известные женщины прошлого, если бы решили следовать современной моде и стандартам красоты нашего времени.

Роми Шнайдер

Джейн Биркин

Твигги

Вирджиния Вулф

Эдит Пиаф

Валентина Терешкова

Натали Вуд

Ингрид Бергман

Джуди Гарленд

Елизавета I

Джейн Мэнсфилд

Мона Лиза

Уоллис Симпсон

Анна Болейн

Айседора Дункан

Грета Гарбо

Мэри Пикфорд

Фрида Кало

Чье преображение показалось вам наиболее удачным? А кто, по вашему мнению, выглядит более привлекательным в естественном облике?

Фото на превью Leonardo da Vinci / wikipedia
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