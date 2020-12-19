Как бы выглядели 18 знаменитых женщин, если бы следовали моде XXI века
Времена меняются, а вместе с ними и стандарты женской красоты. В эпоху Ренессанса все сходили с ума от белокурых дам с тонкими чертами лица и аппетитной фигурой. XIX век подарил миру хрупких леди в тугих корсетах и шляпках с пестрыми лентами. А в эру джаза роковые девушки щедро наносили подводку на веки и сводили с ума голливудской улыбкой «в обрамлении» алой помады.
Мы в AdMe.ru решили пофантазировать, как бы выглядели известные женщины прошлого, если бы решили следовать современной моде и стандартам красоты нашего времени.
Роми Шнайдер
Джейн Биркин
Твигги
Вирджиния Вулф
Эдит Пиаф
Валентина Терешкова
Натали Вуд
Ингрид Бергман
Джуди Гарленд
Елизавета I
Джейн Мэнсфилд
Мона Лиза
Уоллис Симпсон
Анна Болейн
Айседора Дункан
Грета Гарбо
Мэри Пикфорд
Фрида Кало
Чье преображение показалось вам наиболее удачным? А кто, по вашему мнению, выглядит более привлекательным в естественном облике?
Фото на превью Leonardo da Vinci / wikipedia