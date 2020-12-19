Как бы выглядели 18 знаменитых женщин, если бы следовали моде XXI века

Времена меняются, а вместе с ними и стандарты женской красоты. В эпоху Ренессанса все сходили с ума от белокурых дам с тонкими чертами лица и аппетитной фигурой. XIX век подарил миру хрупких леди в тугих корсетах и шляпках с пестрыми лентами. А в эру джаза роковые девушки щедро наносили подводку на веки и сводили с ума голливудской улыбкой «в обрамлении» алой помады.