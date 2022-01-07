Как бы выглядели 17 исторических фигур в современном мире

Каждая эпоха оказывает огромное влияние на внешний облик человека, и представить знаменитых людей прошлого вне исторического контекста очень сложно. Если мы возьмем личностей из школьных учебников и попробуем представить их в качестве своих современников, нас будет ждать большой сюрприз: окажется, что некоторые из них отчетливо напоминают наших близких, соседей или даже нас самих.

AdMe.ru решил сокрушить барьеры времени и реальности. Мы хотим показать вам, как выглядели бы известные люди, жившие много лет назад, в наше время.

1. Мона Лиза

2. Микеланджело

3. Мария-Антуанетта

4. Сократ

5. Людовик XIV

6. Леонардо да Винчи

7. Девушка с жемчужной сережкой

8. Марк Антоний

9. Цицерон

10. Жанна Самари

11. Исаак Ньютон

12. Нефертити

13. Александр Македонский

14. Винсент Ван Гог

15. Королева Елизавета I

16. Октавиан Август

17. Уильям Шекспир