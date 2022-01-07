Как бы выглядели 17 исторических фигур в современном мире
Каждая эпоха оказывает огромное влияние на внешний облик человека, и представить знаменитых людей прошлого вне исторического контекста очень сложно. Если мы возьмем личностей из школьных учебников и попробуем представить их в качестве своих современников, нас будет ждать большой сюрприз: окажется, что некоторые из них отчетливо напоминают наших близких, соседей или даже нас самих.
AdMe.ru решил сокрушить барьеры времени и реальности. Мы хотим показать вам, как выглядели бы известные люди, жившие много лет назад, в наше время.
1. Мона Лиза
2. Микеланджело
3. Мария-Антуанетта
4. Сократ
5. Людовик XIV
6. Леонардо да Винчи
7. Девушка с жемчужной сережкой
8. Марк Антоний
9. Цицерон
10. Жанна Самари
11. Исаак Ньютон
12. Нефертити
13. Александр Македонский
14. Винсент Ван Гог
15. Королева Елизавета I
16. Октавиан Август
17. Уильям Шекспир
Вы бы узнали этих исторических личностей, если бы они прошли мимо вас по улице? Вы сами хотели бы родиться в другую эпоху?
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