Как бы выглядели 14 звезд, если бы изменили всего одну деталь своего образа

Вы когда-нибудь думали о том, чтобы поменять что-либо в своей внешности? Форму носа или цвет волос? Мы решили вооружиться фотошопом и на примере звезд показать, как одна деталь может полностью изменить образ. А заодно напомнить, что очень часто эти метаморфозы ни к чему.

Мы в AdMe.ru любим побаловаться фотошопом, ведь благодаря ему можно увидеть много нового, не вставая со стула, а заодно сделать пару ценных выводов.

Скарлетт Йоханссон

У Скарлетт Йоханссон обе губы одинакового размера и толщины, что считается идеальными пропорциями. С другой формой губ она все так же восхитительна, но все же природа знает, как лучше.

Эмма Уотсон

Цвет глаз очень сильно меняет внешность, и в этом легко убедиться и без фотошопа — достаточно надеть цветные линзы. В случае с Эммой Уотсон мы в очередной раз убедились в том, что карие глаза только подчеркивают ее уникальность.

Эмилия Кларк

Эмилия Кларк — одна из самых эмоциональных современных актрис, а ее брови словно живут отдельной жизнью. Мы попробовали их изменить и решили, что она прекрасна в обоих вариантах.

Джейк Джилленхол

В случае с Джейком Джилленхолом мы поняли, что на таких харизматичных людей даже тотальная смена имиджа никак не повлияет.

Риз Уизерспун

Риз Уизерспун — обладательница треугольной формы лица с сильно выдающимся подбородком. Она никогда его не стеснялась, и мы убедились, что правильно делала.

Дженнифер Гарнер

Актриса Дженнифер Гарнер — обладательница больших оттопыренных ушей. Но она их не стесняется и часто ходит с хвостиком и другими прическами, при которых уши остаются открытыми. Мы попробовали уменьшить их. Вывод: она как была красоткой, так и осталась.

Ева Мендес

Американская актриса и модель Ева Мендес покорила не одну сотню мужских сердец. И одна из ее фишек — это родинка. Мы решили взглянуть на Еву без нее. В общем, с такой эффектной внешностью малюсенькое изменение не особо заметно.

Дуэйн Джонсон

«Скала», у которого свыше 200 млн подписчиков в инстаграме, очаровывает своей естественностью. А помудрив с его внешним видом, мы поняли, что он идеален таким, какой он есть.

Одри Тоту

Зрителям во всем мире Одри Тоту известна как главная героиня фильма «Амели». Ее ямочки на щеках наверняка запали в душу каждому. И без них ей как будто чего-то не хватает, согласны?

Пинк (Алиша Бет Мур)

Певица по призванию и бунтарка по натуре Пинк никогда не строила из себя милашку. Мы попробовали примерить на нее этот образ и убедились в том, что она и так выглядит круто и ничего менять не надо.

Ума Турман

Многие пытаются первым делом изменить свой нос. Мы попробовали уменьшить эту часть лица у Умы Турман, и знаете — природа делает все намного гармоничнее.

Дженнифер Лоуренс

Многие звезды обращались к хирургам для того, чтобы сделать скулы более острыми. Не знаем, кто задал эту моду, но уверены, что округлые щечки не делают образ менее привлекательным. Если природа сделала ваше лицо круглым, значит, вы превосходны, ведь все прекрасное стремится к форме шара.

Марго Робби

Австралийская красотка Марго Робби покоряет наши сердца не только своей внешностью, но и талантливой игрой в самых разных фильмах. Так как мы привыкли видеть ее со светлыми волосами, именно эту деталь мы и изменили. Вывод: красотка есть красотка, хоть блондинка, хоть брюнетка.

Гвинет Пэлтроу

Гвинет Пэлтроу вся светится: светлые волосы и брови, голубые глаза. Мы изменили одну деталь — брови. И снова между природой и фотошопом счет 1:0.