Как бы выглядели 13 исторических личностей, если бы соответствовали современным стандартам красоты

Большинству из нас известные люди прошлого знакомы по документальным фильмам и школьным учебникам. Иногда мы задумываемся, как они могли бы выглядеть, если бы жили в XXI веке и соответствовали нынешним представлениям о привлекательности.

Редакция AdMe.ru покопалась в интернете, чтобы разгадать эту загадку. Давайте посмотрим, как, возможно, выглядели бы некоторые исторические персоны, если бы родились в наше время.

1. Альберт Эйнштейн



2. Элвис Пресли

3. Поль Муне

4. Уильям Шекспир

5. Никола Тесла

6. Мэри Зуш

7. Принцесса Маргарет

8. Джейн Остин

9. Дон Себастьян де Морра с портрета Диего Веласкеса

10. Фрида Кало

11. Нефертити

12. Зигмунд Фрейд

13. Элизабет Виже-Лебрен