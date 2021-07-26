Как бы выглядели 11 членов британской королевской семьи, если бы их лица были идеально симметричны
Симметрия лица или тела влияет на эстетическую составляющую физической привлекательности человека. В большинстве случаев наши лицо и тело далеки от абсолютной симметрии. Следовательно, видеть в жизни такое совершенство нам непривычно. Если вдруг мы встретим полностью симметричного человека, это может сбить нас с толку.
Мы в AdMe.ru сделали подборку из обработанных фотографий членов британской королевской семьи, чтобы узнать, как бы они выглядели, если бы их лица были идеально симметричны.
1. Елизавета II, королева Великобритании
2. Чарльз, принц Уэльский
3. Камилла, герцогиня Корнуолльская
4. Принц Уильям, герцог Кембриджский
5. Кэтрин, герцогиня Кембриджская
6. Принц Гарри, герцог Сассекский
7. Меган, герцогиня Сассекская
8. Анна, королевская принцесса
9. Принцесса Беатриса, миссис Эдоардо Мапелли-Моцци
10. Принцесса Евгения Йоркская, миссис Джек Бруксбэнк
11. Диана, принцесса Уэльская
Какому члену британской королевской семьи больше всего идет симметрия? Какие лица вам кажутся красивее — симметричные или асимметричные?
Фото на превью Jean_Nelson / Depositphotos.com
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