Как бы выглядели 11 членов британской королевской семьи, если бы их лица были идеально симметричны

Симметрия лица или тела влияет на эстетическую составляющую физической привлекательности человека. В большинстве случаев наши лицо и тело далеки от абсолютной симметрии. Следовательно, видеть в жизни такое совершенство нам непривычно. Если вдруг мы встретим полностью симметричного человека, это может сбить нас с толку.