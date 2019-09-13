Как бы сегодня выглядели звезды, если бы никогда не делали пластику (Мы узнали с помощью FaceApp)
История пластической хирургии столь же длительная, как и история самой медицины. Например, в Индии уже в 800 году до н. э. умели делать восстановительные операции на носу, а китайцы примерно в то же время устраняли дефекты вроде заячьей губы. В эпоху Возрождения пластические операции были выделены в отдельную область, названную «хирургией красоты». Правда, в те далекие времена к ней обращались только те, кто имел явные недостатки, а современные люди приходят к врачу, чтобы исправить «неправильную», по их мнению, часть тела или просто выглядеть моложе. Но всегда ли результат оправдывает ожидания?
Мы в AdMe.ru с помощью приложения FaceApp решили предположить, как выглядели бы 14 знаменитостей, если бы не обращались к услугам пластических хирургов. На первой фотографии запечатлена звезда в молодости, вторая фотография сделана недавно, а третья — результат работы приложения.
14. Шер
13. Донателла Версаче
12. Присцилла Пресли
11. Лара Флинн Бойл
10. Микки Рурк
9. Сильвестр Сталлоне
8. Джоан Коллинз
7. Мег Райан
6. Дженнифер Грей
5. Эммануэль Беар
4. Ким Бейсингер
3. Мелани Гриффит
2. Сьюзан Луччи
1. Мелания Трамп
Предполагается, что уже через 10–20 лет сделать пластическую операцию будет так же просто, как сходить к зубному врачу. Если эстетические операции станут финансово доступными и обыденными, будете ли вы прибегать к услугам хирургов?
Фото на превью Album Online/East News, Jim Smeal / BEImages/EAST NEWS