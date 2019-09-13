Как бы сегодня выглядели звезды, если бы никогда не делали пластику (Мы узнали с помощью FaceApp)

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История пластической хирургии столь же длительная, как и история самой медицины. Например, в Индии уже в 800 году до н. э. умели делать восстановительные операции на носу, а китайцы примерно в то же время устраняли дефекты вроде заячьей губы. В эпоху Возрождения пластические операции были выделены в отдельную область, названную «хирургией красоты». Правда, в те далекие времена к ней обращались только те, кто имел явные недостатки, а современные люди приходят к врачу, чтобы исправить «неправильную», по их мнению, часть тела или просто выглядеть моложе. Но всегда ли результат оправдывает ожидания?