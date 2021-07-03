Как будут выглядеть 16 звезд, если прибавят несколько килограммов веса

Неоднократно в течение жизни мы задаемся вопросом «А что было бы, если?..», ведь мы любим фантазировать. И частенько в этом ключе мы думаем о внешности — как нашей собственной, так и чужой. Например, так любопытно бывает представить звезд экрана в новом, незнакомом нам облике.

Вот и сегодня мы в AdMe.ru с помощью приложения FaceApp решили поэкспериментировать и шутки ради представили, как выглядели бы наши любимые актеры, если бы прибавили в весе. И одно можем сказать точно: мы восхищались бы ими ничуть не меньше.

1. Аня Тейлор-Джой

2. Уилл Смит

3. Дженнифер Лоуренс

4. Киану Ривз

5. Белла Хадид

6. Эмма Уотсон

7. Орландо Блум

8. Шарлиз Терон

9. Сирша Ронан

10. Эмили Блант

11. Брэд Питт

12. Роберт Дауни — младший

13. Мартин Фримен

14. Мила Кунис

15. Тильда Суинтон

16. Мерьем Узерли