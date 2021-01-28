Как будут выглядеть 15 звездных пар, если решат жить вместе долго и счастливо

Так уж мы устроены, что нам хочется хоть ненадолго заглянуть в будущее. Технологии не стоят на месте, и пусть машину времени еще не изобрели, зато создали Photoshop и FaceApp. Мы не удержались и решили пофантазировать, как будут выглядеть звездные пары в преклонном возрасте.