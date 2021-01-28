AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

Как будут выглядеть 15 звездных пар, если решат жить вместе долго и счастливо

1153627
4k

Так уж мы устроены, что нам хочется хоть ненадолго заглянуть в будущее. Технологии не стоят на месте, и пусть машину времени еще не изобрели, зато создали Photoshop и FaceApp. Мы не удержались и решили пофантазировать, как будут выглядеть звездные пары в преклонном возрасте.

AdMe.ru любит баловаться в фотошопе. А еще читать ваши комментарии к статьям. Поэтому нам будет любопытно узнать ваше мнение и об этом эксперименте.

1. Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

2. Принц Уильям и Кейт Миддлтон

3. Эльза Патаки и Крис Хемсворт

4. Джордж Клуни и Амаль Аламуддин

5. Дэвид и Виктория Бекхэм

6. Джейсон Стейтем и Рози Хантингтон-Уайтли

7. Джада Пинкетт-Смит и Уилл Смит

8. Тина Кунаки и Венсан Кассель

9. Том Харди и Шарлотта Райли

10. Лусиана Барросо и Мэтт Деймон

11. Адам Шульман и Энн Хэтэуэй

12. Бейонсе и Jay-Z

13. Эштон Кутчер и Мила Кунис

14. Александра Грант и Киану Ривз

15. Меган Маркл и принц Гарри

А вы старили себя в FaceApp? Может, поделитесь с нами фотографией?

Фото на превью MEGA / Mega Agency / East News
1153627
4k