Как будут выглядеть 15 звездных пар, если решат жить вместе долго и счастливо
Так уж мы устроены, что нам хочется хоть ненадолго заглянуть в будущее. Технологии не стоят на месте, и пусть машину времени еще не изобрели, зато создали Photoshop и FaceApp. Мы не удержались и решили пофантазировать, как будут выглядеть звездные пары в преклонном возрасте.
AdMe.ru любит баловаться в фотошопе. А еще читать ваши комментарии к статьям. Поэтому нам будет любопытно узнать ваше мнение и об этом эксперименте.
1. Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
2. Принц Уильям и Кейт Миддлтон
3. Эльза Патаки и Крис Хемсворт
4. Джордж Клуни и Амаль Аламуддин
5. Дэвид и Виктория Бекхэм
6. Джейсон Стейтем и Рози Хантингтон-Уайтли
7. Джада Пинкетт-Смит и Уилл Смит
8. Тина Кунаки и Венсан Кассель
9. Том Харди и Шарлотта Райли
10. Лусиана Барросо и Мэтт Деймон
11. Адам Шульман и Энн Хэтэуэй
12. Бейонсе и Jay-Z
13. Эштон Кутчер и Мила Кунис
14. Александра Грант и Киану Ривз
15. Меган Маркл и принц Гарри
А вы старили себя в FaceApp? Может, поделитесь с нами фотографией?
Фото на превью MEGA / Mega Agency / East News