Как безошибочно подобрать обувь к 14 фасонам платьев
Повседневные, официальные, летние, праздничные — каких только платьев не бывает! И вариантов обуви к ним тоже множество. Поэтому часто возникает вопрос: как правильно их сочетать?
AdMe.ru подготовил идеальный путеводитель, который поможет вам легко в этом сориентироваться.
Как подобрать обувь к платью по цвету и рисунку
- Выбирайте туфли на один оттенок темнее, чем ваш наряд.
- Контраст цветов обуви и платья выглядит хорошо, только если обувь сочетается по цвету с аксессуарами.
- К белому платью подойдут туфли белого и бежевого цвета, а также яркие, многоцветные и с рисунком.
- К коричневому платью — красные туфли.
- К черному платью подходит обувь любого цвета.
- С разноцветным платьем наденьте черные туфли — если цвета на платье темные, или белые — если цвета на платье светлые.
- К блестящим платьям выбирайте обувь телесного цвета.
- С платьями простого кроя и без лишних деталей наденьте обувь с рисунком (например под крокодиловую кожу).
Иллюстратор Ekaterina Gapanovich специально для AdMe.ru