Как безошибочно подобрать обувь к 14 фасонам платьев

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Повседневные, официальные, летние, праздничные — каких только платьев не бывает! И вариантов обуви к ним тоже множество. Поэтому часто возникает вопрос: как правильно их сочетать?

AdMe.ru подготовил идеальный путеводитель, который поможет вам легко в этом сориентироваться.