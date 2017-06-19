Как безошибочно подобрать обувь к 14 фасонам платьев

Повседневные, официальные, летние, праздничные — каких только платьев не бывает! И вариантов обуви к ним тоже множество. Поэтому часто возникает вопрос: как правильно их сочетать?

AdMe.ru подготовил идеальный путеводитель, который поможет вам легко в этом сориентироваться.

Как подобрать обувь к платью по цвету и рисунку

  • Выбирайте туфли на один оттенок темнее, чем ваш наряд.
  • Контраст цветов обуви и платья выглядит хорошо, только если обувь сочетается по цвету с аксессуарами.
  • К белому платью подойдут туфли белого и бежевого цвета, а также яркие, многоцветные и с рисунком.
  • К коричневому платью — красные туфли.
  • К черному платью подходит обувь любого цвета.
  • С разноцветным платьем наденьте черные туфли — если цвета на платье темные, или белые — если цвета на платье светлые.
  • К блестящим платьям выбирайте обувь телесного цвета.
  • С платьями простого кроя и без лишних деталей наденьте обувь с рисунком (например под крокодиловую кожу).

Иллюстратор Ekaterina Gapanovich специально для AdMe.ru

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