Известные женщины, которые рано стали матерями, но это им не помешало сделать головокружительную карьеру

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Многие женщины хотя бы раз в жизни стояли перед выбором: карьера или рождение детей? Сочетать две эти роли удается не всем, особенно если мамами становятся в раннем возрасте. Эти женщины доказали, что можно быть матерью и одновременно добиться высоких результатов в профессиональной деятельности. Чего только стоит Робин Райт, которая родила двух погодок, отказавшись при этом от съемок в фильмах. Но когда дети выросли, она триумфально вернулась в киноиндустрию. Пусть и через много лет.

AdMe.ru восхитился смелостью этих женщин, которые не боялись на какое-то время пожертвовать карьерой ради детей. А впоследствии фортуна отплатила им успехом в профессии. И в конце вас ждет бонус: в этой подборке есть пара, которая своим примером доказывает, что быть хорошими родителями и строить головокружительную карьеру вполне возможно.

1. Робин Райт — 25 лет

В 18 лет Робин Райт начала сниматься в одной из самых популярных мыльных опер 1980-х годов — «Санта-Барбаре». Съемки в теленовелле сделали ее известной во всем мире. В 1989 году у актрисы завязались отношения с Шоном Пенном. Спустя несколько лет у пары родилась дочь, а затем и сын. Из-за первой беременности Райт отклонила предложение сняться в фильме «Робин Гуд: Принц воров», а из-за второй отказалась от роли в фильме «Фирма». Спустя год после рождения второго ребенка актриса соглашается сыграть девушку Дженни в фильме «Форрест Гамп». Эта роль оказалась отчасти судьбоносной, так как после нее на Робин посыпались предложения от различных кинокомпаний. Одна из последних значимых ролей Райт — героиня Клэр Андервуд в нашумевшем политическом сериале «Карточный домик».

2. Кейт Хадсон — 24 года

Кейт Хадсон родилась в творческой семье певца Билла Хадсона и актрисы Голди Хоун. Но судьба распорядилась так, что родители маленькой Кейт развелись. Ответственность за мужской вклад в воспитание ребенка взял друг матери и актер Курт Рассел. С 1983 года Голди Хоун и Курт Рассел состоят в фактическом браке. Союз двух творческих людей предопределил карьеру Кейт. Актриса снялась в нескольких десятках фильмов, в основном комедийного жанра. Но главной ролью считает материнство — она впервые стала мамой в 25 лет. Всего у Хадсон 3 детей. Кроме актерства она пробовала себя в продюсировании, режиссуре и написании сценариев. Одна из самых известных работ Хадсон в качестве продюсера — комедийная мелодрама «Война невест». В 2016 году актриса издала книгу «Просто быть счастливой: Измени себя, не изменяя себе», которая стала бестселлером.

3. Хилари Дафф — 24 года

Хилари Дафф начала карьеру в подростковом возрасте и быстро стала кумиром сверстников. Актриса и певица родила первенца в 24 года, а еще через 6 лет у нее появилась дочь. После рождения детей Хилари Дафф занялась благотворительностью. Сегодня актрисе 31 год, и на ее счету масса достижений: она сыграла главные роли в десятках фильмов, добилась высот в области поп-музыки, а ее музыкальный альбом 2016 года разошелся тиражом в 15 млн экземпляров. Также у Хиллари Дафф есть собственная линия одежды.

4. Адель — 24 года

Адель — одна из самых талантливых и титулованных британских исполнительниц, на счету которой 15 премий «Грэмми», «Золотой глобус» и «Оскар». За музыкальные достижения Адель попала в Книгу рекордов Гиннесса, а также удостоена ордена Британской империи. И, казалось бы, где в таком загруженном графике найти место для семейных отношений. Но в 2011 году у уже популярной и востребованной певицы зародились отношения с бизнесменом Саймоном Конекки, а в 2012-м у пары родился сын. В связи с рождением первенца певица сделала перерыв в творчестве, уйдя в декретный отпуск на 3 года. В 2015-м Адель возобновила карьеру, выпустив альбом «25». Альбомный лид-сингл Hello побил всевозможные музыкальные рекорды: например, клип на эту песню за первые 24 часа после публикации на канале YouTube посмотрели 27 млн человек. Это был новый рекорд просмотров за одни сутки (сейчас первенство принадлежит американской певице Тейлор Свифт). В 2017 году Адель вошла в рейтинг журнала Forbes как самая высокооплачиваемая звезда шоу-бизнеса моложе 30 лет. Сегодня 31-летняя исполнительница старается не афишировать свою личную жизнь, ограждая от нежелательного внимания свою семью.

5. Риз Уизерспун — 23 года

Карьеру киноактрисы Риз Уизерспун начала еще в подростковом возрасте: в 1990 году, будучи 14-летней школьницей, она получила главную роль в фильме «Человек на Луне». Чуть позже — в 1999 году — Риз Уизерспун вышла замуж за начинающего актера Райана Филлиппа, в этом же году у пары родилась дочь Ава. Однако материнство никак не повлияло на творческую деятельность актрисы. Уже в 2001 году Риз Уизерспун получила мировое признание, снявшись в культовом фильме «Блондинка в законе». В 2010 году Риз получила звезду на «Аллее славы» в Голливуде. Также актриса владеет продюсерской компанией Type A Films, работала над такими фильмами, как «Дикая» и «Исчезнувшая». Совместными усилиями с Николь Кидман Риз Уизерспун получила права на экранизацию романа «Большая маленькая ложь», сейчас женщины выступают в роли исполнительных продюсеров одноименного сериала.

6. Бритни Спирс — 23 года

Кумир миллионов молодежи 2000-х Бритни Спирс начала путь к славе еще в детстве — в 8 лет она прошла прослушивание для участия в шоу «Клуб Микки-Мауса» на канале Disney Channel. Когда Бритни было 17 лет, вышел ее первый альбом. Он моментально покорил слушателей и 15 раз стал платиновым и самым успешным за творческую карьеру Бритни Спирс. Девушка быстро оказалась на вершине популярности и стала поп-феноменом. В 2004 году Спирс обручилась с американским танцором Кевином Федерлайном. В 2005 году у пары родился сын, а через год — еще один. Однако личная жизнь певицы сложилась не самым удачным образом. Прожив в браке всего 2 года, Бритни подала на развод. Переборов все жизненные трудности — смерть родной тети от рака, госпитализацию в реабилитационный центр и последствия собственных скандальных выходок, — Бритни Спирс удалось вернуться на арену мирового шоу-бизнеса. Сейчас певица растит 2 сыновей, а также готовится к свадьбе.

7. Кайли Дженнер — 21 год

Кайли Дженнер — младшая из всемирно известного клана Кардашьян, но, кажется, ей уже удалось превзойти своих старших сестер. Ведь Кайли — звезда нового поколения: на ее личный аккаунт в Instagram подписаны 142 млн человек. Кайли Дженнер начала свою «карьеру» в 10 лет. Будучи ребенком, она стала участницей реалити-шоу «Семейство Кардашьян». В отличие от остальных членов семьи, задействованных в шоу, Кайли появлялась в эпизодах меньшее количество раз. Скромность, доброта и спокойный характер девушки покорили телезрителей, что и сделало ее популярной. Сегодня Кайли Дженнер занимается модельным бизнесом, выпустила коллекцию одежды, написала книгу, также у нее есть собственная линия косметики, которая и является основным источником дохода. В 21 год Кайли Дженнер родила дочь, но это нисколько не ослабило ее предпринимательской жилки. Уже после рождения ребенка Кайли получила статус самого молодого миллиардера в мире, обогнав Марка Цукерберга.

8. Наталья Водянова — 19 лет

Глядя на хрупкую и утонченную Наталью, невозможно подумать, что она мама 5 детей. Своего первенца Наталья Водянова родила в 19 лет, когда ее карьера только набирала обороты. Но рождение ребенка не повлияло на ее планы завоевать всемирные подиумы. Сегодня эта женщина входит список самых успешных топ-моделей мира.

9. Ники Тейлор — 19 лет

Карьеру фотомодели Ники Тейлор начала в 13 лет. А уже в 15 лет стала самой молодой моделью, которая появилась на обложке журнала Vogue. До 18 лет она смогла подписать многомиллионные контракты с известными брендами, а также вошла в список самых высокооплачиваемых юных моделей. В 19 лет Ники Тейлор родила 2 близнецов. За период беременности девушка поправилась на 30 кг, от которых избавилась всего за 3 месяца и продолжила работу. Во втором браке с автогонщиком Барни Ламаром у нее родились еще 2 детей. Сегодня Ники старается проводить много времени с детьми. Модель не раз говорила, что работа — это всего лишь работа, а ее больше интересует жизнь.

10. София Вергара — 19 лет

София Вергара родила своего первого и единственного ребенка в 19 лет. Тогда о будущей модели и ныне самой высокооплачиваемой телевизионной актрисе не знал никто. Свою первую роль в мексиканской мелодраме «Акапулько, тело и душа» София Вергара получила в 23 года. Но первые успехи в Голливуде пришли лишь в 2002 году, когда ей было 30 лет. Сегодня колумбийско-американская актриса и модель занимается не только актерской деятельностью, но и производством модной одежды, обеспечив работой полторы тысячи южноамериканцев. За свою общественную деятельность она получила звание «Женщина года». Также Вергара имеет собственную звезду на «Аллее славы».

11. Вупи Голдберг — 18 лет

Одна из немногих голливудских актрис, которая мастерски вживается в комедийные роли. И этот талант оценили не только зрители, но и кинокритики. Вупи Голдберг является первой и единственной темнокожей женщиной в списке клуба EGOT. Она стала обладателем всех главных наград для деятелей искусства — «Эмми», «Грэмми», «Оскара» и «Тони». Вупи Голдберг родила дочь Александру в 18 лет, и только через 8 лет смогла получить первую роль в фильме. До этого молодая мама была разнорабочей. В кино к ней пришло признание после драматической роли в фильме «Цветы лиловые полей». А еще актриса стала бабушкой в 34 года.

Бонус: Виктория и Дэвид Бекхэм — впервые стали родителями в 24 и 23 года соответственно

Виктория Бекхэм ворвалась в шоу-бизнес в 20-летнем возрасте. Первый сингл группы Spice Girls побил рекорды в музыкальных чартах не только Британии, но и мира. Этот женский коллектив был самым популярным в 1990-е годы. Однако это не помешало певице заняться сольной карьерой и запустить собственную линию одежды, духов и солнцезащитных очков. Она также написала две книги: автобиографическую и гид по миру моды, в котором ее заслуженно считают иконой стиля. Для Виктории Бекхэм значимым стал 1999 год: она родила первенца и вышла замуж за молодого футболиста Дэвида Бекхэма, которому на тот момент было также 24 года, — они поженились уже после рождения первого сына. В 2019 году пара отметила 20-летнюю годовщину свадьбы. Своим примером Виктория и Дэвид Бекхэм доказали, что можно достичь невероятных высот в карьере, при этом оставаясь отличными родителями и супругами. Сейчас пара воспитывает 4 детей.