Известные фуд-блогеры поделились секретами мастерства, к которому они шли годами

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Здорово, когда любовь к вкусной еде сочетается с кулинарными способностями. Но не стоит расстраиваться, если рис не получается, а корочка у запеченной курочки совсем не та, о которой вы мечтали. Всему можно научиться, важно только узнать те самые фишки, которые дарят блюдам незабываемый вкус. Наша подборка кулинарных секретов вам в этом поможет.

Мы в AdMe.ru те еще гурманы и поэтому обожаем коллекционировать кулинарные хитрости, которые делают вкус любимых блюд еще лучше. Ну и, конечно же, с удовольствием делимся ими с вами.

1. Почему так важно соблюдать точную температуру в духовке



Температура выпекания имеет большое значение для высоты и текстуры ваших тортов и пирогов. Большинство печей калибруются не точно, в результате вы выпекаете при температуре выше или ниже той, что указана в рецепте. На такой случай стоит приобрести термометр для печи и проверить температуру, при необходимости отрегулировать ее. Еще больше хитростей выпекания тут.

2. Кондитеры используют формулы для запоминания рецептов

Профессиональные кондитеры пользуются формулами соотношения ингредиентов: это помогает им легко придумывать новые лакомства. Например, чтобы приготовить булочки, потребуются 1 яйцо, 1 порция масла и 2 порции жидкости. Если вы хотите с легкостью придумывать новые рецепты и легче запоминать старые, читайте об использовании коэффициентов в таблице, помещенной здесь.

3. Чтобы курица получилась сочной

Наверняка каждая хозяйка мечтает, чтобы приготовленная курочка была сочной. Чтобы эта мечта воплотилась в жизнь, попробуйте замочить ее в теплой соленой воде перед жаркой. Больше подробностей тут.

4. Быстрый способ приготовить яйцо в микроволновке

Это хороший вариант для тех, кто торопится и хочет быстро приготовить завтрак. Все, что вам нужно сделать, — это разбить яйцо или пару яиц в чашку, накрыть ее блюдцем и поставить в микроволновку на 1 минуту. Способ подсмотрели вот здесь.

5. Перед тем как обжарить курицу, высушите ее при помощи фена

Если вы любите курицу с хрустящей корочкой, перед тем как готовить, высушите ее при помощи фена. Это уберет излишек влаги с кожи и поможет ей быстрее поджариться и приобрести золотистый цвет. Этот способ также подходит для индейки и рыбы. Убедитесь сами — вот здесь.

6. Как заморозить суп, фасоль и бульон

Чтобы сэкономить место в холодильнике и облегчить приготовление еды в течение недели, попробуйте замораживать супы, бульоны и фасоль. Это совсем не сложно, но есть небольшие хитрости, больше подробностей тут.

7. Воспользуйтесь кухонными ножницами при разделке курицы

Большинство хозяек привыкли разделывать курицу при помощи ножа. Но, оказывается, есть более быстрый и удобный способ — сделать это при помощи кухонных ножниц. С их помощью вы в два счета сможете отрезать куриные бедра, отделить крылья, удалить лишнюю кожу и жир. Все детали здесь.

8. Простой способ приготовить нежное мясо

Попробуйте обмакнуть кусочки мяса в смесь из кукурузного крахмала и яичных белков — это сделает его текстуру более нежной. Так происходит потому, что, сохраняя влагу на поверхности мяса, данная смесь помогает поддерживать стабильную температуру, а это уменьшает шансы на то, что мясо подгорит. Подробная инструкция вот тут.

9. Как приготовить тесто для пирога с идеальной корочкой

Чтобы сделать масляную выпечку с идеальной корочкой, используйте холодные ингредиенты: холодное масло, холодная мука и холодный сахар помогут маслу не плавиться раньше начала выпекания, а это важно. Также используйте холодную воду, так как это препятствует появлению клейковины. Чудо-рецептом поделились тут.

10. Секрет идеального риса

Хотите, чтобы рис получался вкусным и рассыпчатым каждый раз? Просто используйте кухонное полотенце — это поможет равномерно распределить влагу внутри емкости и ваш рис не превратится в липкие комочки. Все детали тут.

11. Очистите гриль при помощи лука

Чтобы легко и просто очистить гриль от нагара, используйте репчатый лук. Для этого достаточно разрезать его пополам и протереть загрязненную поверхность. Вуаля — и все чисто. Вот здесь попробовали и довольны результатом.

12. Как быстро приготовить домашнюю лапшу

После того как вы сделали лапшу, поместите ее на 1,5 часа в zip-пакет с холодной водой — так паста станет мягче, при этом не будет слипаться даже без добавления масла. После этого вам останется лишь добавить лапшу в кипящую соленую воду — она приготовится всего за 1 минуту. Придумали тут.

13. Как количество яиц влияет на выпечку

Яйца влияют на структуру теста (твердость, легкость), его вкус, цвет и влажность.

Например, тесто без использования яиц чаще получается чрезвычайно густым по консистенции, бледного цвета, в то время как пирог с яйцами более золотистый и тонкий по консистенции. Остальные подробности кулинарного эксперимента тут.

14. Простой трюк, как приготовить сочную куриную грудку

Чтобы куриная грудка получилась более сочной и нежной, разрежьте ее пополам. Так слой мяса станет значительно тоньше и ему будет легче равномерно приготовиться, оно не пережарится и не будет сухим. Как, например, здесь.

Какой из советов вам понравился больше? Возможно, у вас есть собственные кулинарные секреты? Делитесь в комментариях — нам очень интересно!