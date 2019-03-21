Девушка приютила полсотни покалеченных животных и каждый день борется не только со смертью, но и с людским осуждением

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Еще недавно Настя Марципан выпускала статьи о высокой моде и сексе на глянцевых страницах LÓfficiel и Cosmopolitan, знала наизусть все дизайнерские коллекции и мечтала стать Кэрри Брэдшоу. Сегодня она содержит приют «Взгляд», в котором живет 54 кота и 5 собак, и ставит на ноги собственную мастерскую, чтобы обеспечивать нужды питомцев.

AdMe.ru хочет поделиться с вами историей этой смелой девушки, которая ежедневно борется за жизни своих подопечных и часто выигрывает даже тогда, когда в это никто не верит.

Настя Марципан родилась и выросла в Москве и с детства мечтала стать журналистом. Пока ее одноклассники решали домашние задания по алгебре, она бегала на курсы в Останкино, носила высокие шпильки и не расставалась с глянцевыми журналами. После окончания школы ей пришлось переехать с мамой в Николаев, но от мечты она не отказалась. Благодаря огромному желанию писать, таланту и настойчивости в 2012 году Настя держала в руках номер LÓfficiel со своей статьей и пометкой о том, что она — самый молодой автор, когда-либо писавший для издания. Так начался ее роман с журналистикой, столы и полки еле выдерживали вес отпечатанных журналов — мечта воплотилась в реальность.

Но была в жизни Насти еще одна страсть: она всегда помогала уличным животным, переводила деньги на благотворительность, участвовала в жизни местных зоозащитных организаций, брала кошек и собак на передержку, искала им новый дом, а некоторых оставляла себе. Масштабы росли, и 70 % доходов девушки всегда уходили на помощь пострадавшим «хвостикам». Чем больше животных появлялось в доме, тем яснее Настя понимала, что ее гонораров не хватает на то, чтобы в полной мере обеспечивать питание, лечение и содержание своих подопечных. Тогда она устроилась еще на одну работу — в модельное агентство. Увы, этот шаг стал очередным разочарованием в людях, и ей пришлось уволиться из-за козней женского коллектива.

В тот же период начались проблемы с выпуском статей. Денег на содержание животных стало катастрофически не хватать. Настя чувствала себя разбитой, руки опускались, но, как она сама говорит, ей помогли справиться ее хвостатые подопечные: когда в твоих руках десятки жизней, тебе некогда плакать о собственной. Вместе со своим женихом Настя основала Marzipan Staff — мастерскую, в которой ребята своими руками делают деревянные фотофоны, тортовницы, подносы и даже мебель. Сейчас их дело активно развивается, а большая часть дохода по-прежнему уходит на содержание и лечение животных. Дом их семьи превратился в приют «Взгляд», а количество постояльцев растет так быстро, что они не успевают обновлять информацию в профиле.

Сегодня во «Взгляде» живет 54 кота и 5 собак, большая часть из которых — сильно травмированные животные. В их семье есть собака с пробитой головой, три кота-спинальника, один из которых живет с осколками пули в позвоночнике, слепые и одноглазые — в общем, все, кого невозможно пристроить, но так хочется любить.

Каждый день Насте, ее маме и жениху приходится бороться за жизни своих питомцев, ездить по врачам, самим делать уколы, ставить капельницы и сцеживать мочевые пузыри, промывать раны, выхаживать больных. К их дверям подбрасывают котят и беременных кошек, регулярно ребятам поступают сообщения о пострадавших животных, которых надо отловить, чтобы им помочь.

В месяц собакам нужно 28 кг корма и 30 кг рубца, кошкам — больше 100 кг корма. А ведь еще нужно закупать лекарства, витамины и оплачивать приемы ветеринара и операции. Приют ведет сборы, устраивает благотворительные распродажи, договаривается с магазинами и разными компаниями о сотрудничестве.

Многие люди помогают «Взгляду», но ребятам приходится сталкиваться и с огромным количеством негатива в свой адрес. Настя, которая до сих пор обожает писать, много и с чувством рассказывает о жизни приюта: и хорошее, и плохое. И вот самые частые «обвинения» и то, что она о них говорит: «Лучше бы детям помогали, а не животным» — каждый человек имеет право выбирать, кому помогать, а животные имеют право на жизнь и счастье.

— каждый человек имеет право выбирать, кому помогать, а животные имеют право на жизнь и счастье. «Собираете деньги на приют, а тратите их на себя» — сборы до сих пор не покрывают нужд приюта, львиную долю трат покрывают сами ребята.

— сборы до сих пор не покрывают нужд приюта, львиную долю трат покрывают сами ребята. «Лучше бы усыпили и не издевались» — в ответ Настя выкладывает видео счастливых играющихся животных, которых, по мнению многих, было гуманнее усыпить.

— в ответ Настя выкладывает видео счастливых играющихся животных, которых, по мнению многих, было гуманнее усыпить. «Вы специально животное тащите, чтобы побольше денег собрать» — многие почему-то уверены, что собирать деньги — очень приятное занятие, а ведь это одно из неприятных дел, для которого приходится перебарывать себя и свою гордость.

— многие почему-то уверены, что собирать деньги — очень приятное занятие, а ведь это одно из неприятных дел, для которого приходится перебарывать себя и свою гордость. «Как твой жених это терпит? Ты его замучила» — Степа тоже любит животных и делает для приюта не меньше Насти.

Но любой негатив забывается, когда речь заходит о хорошем. У некоторых животных есть свои виртуальные хозяева, других питомцев удается пристроить в новые семьи. Главная задача «Взгляда» — поставить на ноги, выходить и окружить заботой самых тяжелых. Настя привыкла бороться до последнего, если она слышит от врача, что «шансов мало», то для нее это значит одно: шанс есть. Она много раз доказывала, что ее упрямство дает свои плоды: Собака Хиллари с проломленным черепом теперь живет полноценной жизнью.

Кот Конфитюр с осколками пуль в позвоночнике научился двигаться и сам ходит на горшок, идет к людям и играется.

Пес Принц, который не мог ходить, переборол нервную чуму и уверенно бегает.

Кошка Арбуз, которая попала в приют с выбитым глазом и замершей беременностью, здорова и нашла новую семью.

Конечно же, иногда случается и проигрывать. Когда живешь с таким количеством животных, приходится быть готовым к смерти от болезни или от старости. Переживать это раз за разом — настоящая мука, к такому не привыкаешь. И единственное лекарство — искренняя любовь и радость тех животных, которые живы, которые боролись вместе с ребятами и победили.

Борьба за животных меняет не только их жизни, но и Настину. Вот что она сама говорит об этом: «Животные открыли во мне новый мир. Поймите правильно, я не очень себе нравлюсь. Я ленива, мнительна и быстро перегораю. Но когда речь заходит о животных... Все сильное, что во мне растет, появилось благодаря им. Когда смотришь на пострадавшее животное, ощущаешь свою человеческую силу. Ведь ты можешь спасти жизнь».