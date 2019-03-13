Бывшая супермодель жила на улице и просила милостыню. Но, кажется, жизнь готова дать ей второй шанс

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Супермоделям сложно не завидовать. Их лица на обложках журналов, их приглашают на недели моды в самые красивые мировые столицы, они всегда в центре внимания. Ну и многомиллионные состояния — это, конечно, огромный плюс. Только вот супермодели — это все же обычные люди, которые тоже совершают роковые ошибки и тоже могут быть несчастными.

AdMe.ru заинтересовался историей Настасьи Урбано (Nastasia Urbano) — красавицы, пик популярности которой пришелся на 1980-е годы.

Будущая супермодель родилась в Швейцарии, но еще ребенком перебралась с родителями в Испанию. Именно в этой стране юная красавица познакомилась с фотографом Фабрицио Ферри, который и открыл для нее мир моды и помог завоевать Европу.

Однако в те времена по-настоящему успешной моделью могла считаться только та, у которой были контракты с заокеанскими агентствами. Поэтому когда Настасье предложило сотрудничество нью-йоркское агентство Ford Models, она не раздумывая стала паковать чемоданы. Работа с Ford помогла девушке стать знаменитостью.

Как вспоминает сама Настасья, американский период ее жизни был одним из самых счастливых. Она была лицом таких мировых брендов, как Revlon и Yves Saint Laurent, снималась для обложек Vogue, New Woman и Redbook. Ее гонорары были по-настоящему огромными: даже если она работала всего 20 дней из 365, то ей платили около $ 1 млн в год.

Тогда же Настасья завела множество знакомств со знаменитостями. Она ужинала с Энди Уорхолом и Романом Полански, встречалась с Джеком Николсоном, ходила на вечеринки с Мелани Гриффит. А еще она со своим бойфрендом, актером Дэвидом Китом, была приглашена на свадьбу Мадонны и Шона Пенна. Но они пропустили церемонию, потому что в то утро страдали от жуткого похмелья и просто не смогли встать с постели.

Все изменилось, когда Настасья Урбано встретила своего будущего мужа. Он не был знаменитостью, и его имени девушка тогда широкой общественности не раскрывала. Не сделала она этого и до сих пор. Зато сейчас бывшая супермодель рассказала, как на второй день после знакомства этот мужчина заявил ей, что хочет автомобиль лучше BMW. Влюбленная Настасья не раздумывая выписала чек на его имя.

Вскоре молодые люди поженились. У них появилось двое детей. Супруг Настасьи нигде не работал и продолжал тратить ее деньги. Когда на банковских счетах ничего не осталось, он просто ушел. Настасья вынуждена была оставить модельную карьеру, чтобы заботиться о детях. К моменту ухода мужа ее финансовое состояние было плачевным.

Долгое время Настасья зарабатывала на жизнь тем, что заботилась о пожилых людях, но это занятие пришлось оставить, потому что выполнять свои обязанности ей мешал некстати развившийся артрит. Из арендованной квартиры бывшую модель выселили, потому что ей стало нечем платить за жилье. Дети женщины к тому моменту уже жили отдельно.

Иногда Настасья ночевала у знакомых, иногда — в фойе банков, двери которых круглосуточно были открыты для клиентов, желающих воспользоваться банкоматами. Еду Урбано часто приходилось просить у прохожих. У 57-летней женщины, столкнувшейся с серьезными проблемами, развилась депрессия.

У дочери бывшей супермодели, Ребекки, возникло тревожное расстройство, и Настасья считала, что виновата в этом именно она. Она сознательно пошла на то, чтобы свести к минимуму общение со своими детьми. Урбано знала, что они сделают все, чтобы ей помочь, но никогда ни о чем не просила. «Они взрослые, у них своя жизнь, — говорила Настасья. — Я хочу, чтобы они видели меня сильной, способной себя обеспечить».

Люди, которые знали Урбано в те годы, когда она работала моделью, на определенное время пропали из ее жизни. Теперь же некоторые из них, узнав о том, как нелегко приходится их давней знакомой, решили ей помочь. Первым делом для нее сняли квартиру.

Бывшая модель Эpнaндo Эppepa (Hernando Herrera) вызвалась поговорить с фотографами и представителями модельных агентств, которые могли бы предложить Урбано сотрудничество. А актер Даниэль Мирабаль (Daniel Mirabal) организовал сбор средств для Настасьи.

С тех пор как она перестала сниматься, прошло почти 25 лет. И теперь Настасья Урбано опять появляется перед камерами. Более того, одно из известных испанских модельных агентств готово предложить ей контракт.