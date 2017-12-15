10 фотографий о жизни самых опасных преступников в тюрьмах Норвегии и США

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Тюрьма Хальден — самая охраняемая и строгая тюрьма в Норвегии. На другом конце Земли, в США, штат Колорадо, тоже расположена тюрьма супермаксимальной безопасности — ADX Florence. Мы в AdMe.ru поразились контрасту и принципам воспитания в этих двух исправительных учреждениях, посмотрите и вы.

Обе тюрьмы спроектированы для максимальной защиты от побега

Снаружи Хальден выглядит как самая обычная тюрьма с максимальной защитой. Норвежское правосудие основано на принципе воспитания человека, совершившего преступление, а не его наказания. Считается, что забрать у человека свободу — это уже достаточное наказание. Сюда попадают за самые тяжкие преступления. При этом максимальный срок наказания — 21 год. Содержание одного заключенного обходится Норвегии $ 185 тыс. ежегодно.

Тюрьма ADX Florence для наиболее опасных мировых преступников и террористов известна как «Алькатрас Скалистых гор». Но красоты окружающих гор Денвера заключенные никогда не видят. Состоит из 3 исправительных учреждений с 6 уровнями безопасности и с почти нечеловеческими условиями содержания. Многие попали сюда на пожизненное заключение. За высокими стенами по периметру еще заборы с колючей проволокой, которые постоянно патрулируются вооруженными охранниками с собаками. Содержание одного заключенного обходится $ 75 тыс. в год.

Расположение камер

Внутри Хальден больше напоминает санаторий: деревянные двери с ручками, заключенные могут выходить и общаются друг с другом и с охранниками. Охранники не вооружены и почти половина из них — женщины. Принцип тюрьмы — уважение к человеку и его правам. «Мы не видим в этом ничего необычного», — говорит директор тюрьмы Аре Хойдал.

В ADX Florence заключенные 23 часа в сутки находятся в закрытых бетонных камерах с массивной стальной дверью. Звукоизоляция в стенах не дает возможности общаться друг с другом не только голосом, но даже азбукой Морзе. При любых перемещениях за пределами камеры каждого заключенного сопровождают 3 вооруженных сотрудника.

За пределами камеры

Тюрьма Хальден проектировалась так, чтобы заключенные были окружены природой и могли любоваться из окна деревьями и зеленью. Декоратор использовал 18 цветов, чтобы создать ощущение разнообразия и стимулировать различные настроения. Успокаивающий оттенок зеленого создает успокаивающую атмосферу, яркий оранжевый приносит энергию в библиотеку и другие рабочие зоны.

В ADX Florence осужденные на пожизненное заключение никогда больше не увидят травы и деревьев, вокруг только серые и тусклые цвета, железо и бетон.

Тюремный двор

Двор Хальден спроектирован так, чтобы сохранить сосновый лес на 10 га земли, позволить заключенным видеть все 4 времени года и скрыть за деревьями 6-метровую стену. Там есть лавочки, беговые дорожки и каменные шахматные доски.

В ADX Florence сделаны крошечные прогулочные дворики внутри клеток размером 3,6×6 метров с перекладиной для подтягиваний и мячом, куда заключенных приводят по одному на 1 час в день, чтобы подышать воздухом и позаниматься спортом. Отдыхать в такой клетке могут не все, а только те, кто попал в тюрьму по программе «понижающих шагов», которая начинается после 3 лет пребывания. Такие заключенные за хорошее поведение могут постепенно перемещаться в менее охраняемые зоны и проводить до 10 часов в неделю за пределами камеры.

Тюремная камера

Тюремная камера площадью 12 кв. м больше напоминает комнату: окна без решеток из укрепленного стекла, санузел с душем, шкаф для вещей, телевизор, стол, мягкий стул. Философия тюрьмы Хальден заключается в том, что даже опасные преступники должны чувствовать себя людьми.

Комната в ADX Florence размером 2,13×3,66 метра оборудована литыми из бетона койкой, неподвижным стулом, письменным столом. Туалет с блокировкой слива и душ, который работает по таймеру, чтобы предотвратить затопление. На стене — полированное стальное зеркало, выключатель света. Некоторые из осужденных никогда не почувствуют мягкость подушки. Тюрьма спроектирована так, что, находясь внутри, невозможно понять свое местоположение, и планировать побег невозможно. Через узенькое окно можно увидеть только кусочек неба или стены тюрьмы.

Занятия спортом

Заключенные тюрьмы Хальден могут играть в командные игры в большом спортзале с несколькими баскетбольными площадками, учиться с инструкторами на стене для скалолазания.

Спортивный зал ADX Florence — небольшое помещение без окон со сводчатым потолком, похожее на пустой плавательный бассейн. Здесь в зимнее время года заключенные могут подтягиваться на перекладине и заниматься физическими упражнениями с мячом — в одиночестве, конечно.

Увлечения, образование и ремесла

Хальден акцентирует внимание на том, чтобы профессионально подготовить заключенных, дать профильное образование, чтобы они были готовы к нормальной жизни на воле, оказать им помощь с жильем и стабильной работой еще до того, как их выпустят. В мастерских заключенные могут использовать инструменты, даже опасные. Кроме того, есть студия звукозаписи, можно научиться игре на гитаре, фортепиано, бонго, учиться делать глиняную посуду и многое другое.

Из развлечений в ADX Florence только черно-белый телевизор, по которому показывают образовательные и религиозные программы. То есть фильм «Побег из Алькатраса» они посмотреть не смогут. Есть библиотека, заключенные могут читать без ограничений — все книги подбираются очень тщательно. Есть специальная юридическая библиотека. Возможности для получения образования ограниченные и нет рабочих мест после освобождения. По программе «понижающих шагов» заключенный имеет некоторый доступ к искусству, хобби и ремеслам и даже может отдыхать вне камеры с тремя другими заключенными.

Условия для верующих

Верующие в тюрьме Хальден могут молиться в специальной комнате. Для проведения богослужений приходят специально приглашенные духовные лица разных конфессий.

В ADX Florence отсиживают срок немало мусульман, осужденных за терроризм. Для них есть книги на арабском языке и тщательно отобранные фильмы об исламе. В камере лежит молитвенный коврик и головной убор, 4 раза в неделю они могут поговорить с имамом.

Общение и семейные встречи

Уютная комната отдыха в Хальден оборудована для того, чтобы заключенные могли не только свободно общаться, но и играть в видеоигры, пить чай, смотреть фильмы. Там же можно встречаться с близкими.

Заключенные ADX Florence могут раз в месяц 15 минут общаться с близкими по телефону через толстое бронированное стекло, любая другая связь с внешним миром запрещена. Заключенные пожизненно никогда уже не смогут прикоснуться к любимой жене и детям.

Те, кто участвуют в программе «понижающих шагов», за хорошее поведение получают право до 5 часов в месяц телефонного общения с близкими.

Питание

Заключенным в Хальден разрешено пользоваться вилками, в отличие от тюрем других стран. Они могут сами вместе с другими заключенными готовить себе еду, вместе есть, покупать свежие фрукты в магазине при тюрьме.