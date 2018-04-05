Ученые рассказали, из чего состоит лапша быстрого приготовления и насколько она вредна

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Лапша быстрого приготовления была придумана еще в средневековом Китае, во времена правления династии Цин. Шеф-повар Юи Бинджоу (Yi Bingshou) попробовал обжарить лапшу в масле, чтобы можно было быстро сварить ее перед приходом гостей. Спустя несколько веков в Японии этот рецепт снова обрел популярность, и сегодня такая лапша стала одним из самых обсуждаемых «быстрых» продуктов в мире. Вопросом, насколько она вредна, обеспокоены даже ученые-медики.

С 1948 до 1971 года японец Момофуку Андо работал над тем, чтобы сделать лапшу достаточно дешевой, вкусной и удобной для потребителей. Спустя 20 лет ему это удалось. Мы в AdMe.ru решили подробно разобрать состав лапши быстрого приготовления и добавок, которые предлагают ее производители. Рассказываем, насколько вредным оказался продукт.

Состав самой лапши быстрого приготовления

Состав самой лапши абсолютно обычный. Не полезный, очень «пустой» и вместе с тем калорийный. А вся химия сосредоточена в бульонной добавке.

Производство лапши быстрого приготовления

Ключевая технология — это обжаривание лапши в масле. Именно благодаря термообработке лапша за минуту размокает в кипятке. Большая часть производителей выбирает для обжарки пальмовое масло — оно самое дешевое из растительных. Самое распространенное опасение касается именно пальмового масла: при термообработке оно распадается на трансжиры, то есть становится буквально ядовитым для организма. Вокруг него ходит невероятное количество противоречивых суждений: кто-то боится как огня, а кто-то доказывает его безвредность. Единой точки зрения у ученых сегодня нет.

Вкусовые добавки для лапши: состав, польза и вред

Помимо химических веществ добавка-бульон всегда содержит очень много специй, острого перца и соли. Поэтому она сразу попадает под строгий запрет для людей с любыми желудочными заболеваниями. Мы собрали те химические добавки, что встречаются практически у каждого производителя лапши быстрого приготовления. Рассказываем, как они влияют на организм.

Глутамат натрия Е-621 — усилитель вкуса

Глутамат натрия не имеет собственного вкуса, но усиливает вкус продукта, в который добавляется. Человеческий язык имеет специальные рецепторы, ответственные за вкус под названием «умами» — вкус высокобелковых веществ. Когда язык его чувствует, организм воспринимает вкус пищи интенсивнее, потому что слышит сигнал: «в этой еде много белка». Так вот глутамат натрия дает ощущение умами. Сам глутамат натрия не противоестественное вещество, он даже присутствует в некоторых продуктах в натуральном виде. В соевом соусе и сыре рокфор, например. И для человеческого организма он безвреден, если употребляется в разумных количествах.

Гуаровая камедь Е-412 — загуститель

Это экстракт стручков индийской акации — гуаровых бобов. Повышает вязкость продукта, образует структурированный гель. Гуаровая камедь часто фигурирует в составе йогуртов, соусов и мороженого. Считается, что в малых количествах она уменьшает аппетит и всасывается кишечником в мизерных количествах, то есть не может быть слишком вредной. В ХХ веке диетологи экспериментировали со средствами для похудения на основе камеди, но после нескольких летальных исходов при передозировке прекратили это дело. Сейчас производители обращаются с гуаровой камедью очень осторожно.

Сахарный колер Е-150d — краситель

Краситель E-150d — самый опасный вид красителя E-150. Сам по себе сахарный колер — это, грубо говоря, жженый сахар. В небольших количествах он безопасен, но относиться к нему нужно с осторожностью. Есть мнение, что это слабый канцероген, провоцирующий развитие раковых клеток в организме. Точка зрения спорная, но популярная.

Регуляторы кислотности

В больших количествах кислота провоцирует раздражение слизистой желудка, поэтому людям с язвой или гастритом стоит потреблять ее осторожно. Но кислоты есть практически везде, так что здесь это совсем не критичный ингредиент.

Добавки в лапшу: сушеные овощи и мясо

Маленькие сухие штуки во втором пакетике — это просто очень сильно высушенные овощи. А то, что позиционируется как мясо, — это соя, соевое мясо. Исследование, которое проводил Роспотребнадзор, показало, что настоящее мясо в продукт почти никогда не добавляют.

Выводы

В составах лапши быстрого приготовления не оказалось добавок, представляющих серьезную угрозу для здоровья. Как не оказалось и совершенно ничего полезного. Высочайшее содержание жиров и углеводов, очень много крахмала. При высокой калорийности продукт остается абсолютно «пустым», не насыщающим и бесполезным. Очень нерациональный, но не самый вредный вариант.

Бонус: блюда, которые готовятся так же просто, как лапша быстрого приготовления, но принесут гораздо больше пользы

Термически обработанная крупа

Самый распространенный вариант — кускус. Термически обработанная крупа без вкусовых добавок продается в супермаркетах с подписью «Приготовится за 5 минут». Можно залить ее водой и добавить овощи, специи, соевое мясо, а можно заварить горячим молоком и добавить фрукты и сахар. Система заваривания точно та же, что и в случае с лапшой, а продукт естественный и более чистый. Достойная замена «Роллтону» в поезде, например.

Хлопья

Менее полезная вещь, но такая же быстрая в приготовлении. Кроме овсяных и кукурузных есть пшенные, полбовые, гречневые — какие угодно.

Фунчоза

Классическая фунчоза делается на основе бобовых, а близкий к ней продукт — рисовая лапша. В ней тоже много крахмала, но жиров гораздо меньше. Готовится за пару минут в кипящей воде.

А если все-таки лапша быстрого приготовления...

То пакетики со вкусовыми добавками лучше проигнорировать, если под рукой найдутся какие-нибудь «свои» специи. И вместо сушеных овощей желательно добавить свежие.