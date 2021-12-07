Из чего на самом деле изготавливают 11 продуктов, о составе которых мы не привыкли задумываться. А зря

Есть категория продуктов, которые мы принимаем как данность и по какой-то непонятной причине не задумываемся об их составе. Например, знакомый всем с детства гематоген, майонез, кока-кола, крабовые палочки. И этот список можно продолжать. А ведь как полезно было бы раз и навсегда разобраться в том, что, собственно, мы употребляем в пищу.

Мы в AdMe.ru выделили время на эту задачу и теперь знаем, что к чему. Надеемся, и вам эта информация окажется полезной.

Гематоген

Все мы слышали устрашающие слова о том, что тот самый вкусный гематоген имеет в составе не что-то там, а бычью кровь. Что ж, это не совсем так — бычьей крови как таковой в нем нет. В составе плитки гематогена есть черный пищевой альбумин, и его-то как раз и получают из коровьей крови.

Крабовые палочки

Вопреки названию, крабового мяса в них, как правило, совсем нет. Чаще всего палочки делают из перемолотого филе минтая, которое смешивают с пшеницей и яичным белком. В продукт добавляют крабовый ароматизатор, а сверху — красный пищевой краситель.

Манная крупа

Несмотря на то что манка всем хорошо знакома с раннего детства, мы редко задумываемся о том, из чего она состоит. Манная крупа — это не что иное, как пшеница особого помола. Однако, строго говоря, манной крупой может называться не только мелкая крупа из пшеницы, но и из риса и кукурузы тоже. Но наша привычная манка чаще всего пшеничная.

Майонез

Кем-то он любим, а кто-то старается даже не смотреть на витрину с майонезными салатами в супермаркете. Из чего же делают этот соус? Основные ингредиенты — масло (чаще подсолнечное или соевое), яичный желток и кислота: уксус или лимонный сок. В готовый продукт часто добавляют еще и ароматизаторы.

Разрыхлитель теста

Незаменимый в кулинарии порошок бывает 2 видов: биологический (натуральный) и химический. Для того чтобы тесто приобрело воздушную структуру, нужен выделяющийся газ. В натуральном разрыхлителе его выделяют особого рода микроорганизмы (например, пекарские дрожжи или содержащиеся в хлебной закваске бактерии). В химическом это специальные смеси кислот и солей — карбонаты или гидрокарбонаты.

Кока-кола

Так из чего же состоит известнейший в мире напиток? Давайте разберемся. Основные составляющие колы — это газированная вода, сахар, кофеин, фосфорная кислота, карамельный краситель и ароматизаторы. Казалось бы, все просто. Однако воспроизвести можно все, кроме точной формулы натуральных ароматизаторов, которая является коммерческой тайной. Популярный миф гласит, что доступ к формуле имеют только 2 руководителя компании, причем каждый лишь к одной половине.

«Стеклянная» лапша

Лапша имеет такое необычное название из-за своего вида — она тонкая и почти прозрачная, словно сделана из стеклянных нитей. Но, конечно же, к стеклу она никакого фактического отношения не имеет. А состав ее очень простой: крахмал, вода и стабилизаторы. Причем крахмал может быть разнообразный: бобовый, картофельный, из тапиоки, из батата.

Хлебцы

С этим продуктом мы хорошо знакомы, а особенно его любят те, кто хоть раз пробовал сбросить вес. Но на вопрос, из чего именно делают хлебцы, мы все же отвечаем очень неуверенно. Пора с этим покончить и запомнить: традиционно хлебцы делают из ржаной муки, соли и воды, но мука может быть и пшеничной.

Хумус

Эта вкусная закуска изготавливается из нутового пюре, кунжутной пасты, лимонного сока и чеснока. А кунжутная паста — это перемолотые семена кунжута, которые разбавляют до кремообразной консистенции водой.

Масло гхи

Нет, оно не производится из растения гхи (такого просто-напросто не существует). На самом деле масло гхи — это сливочное масло, которое растопили и вскипятили. Этим оно отличается от обычного топленого — топленое масло нагревают до того момента, пока не испарится вода, а масло гхи продолжают кипятить, из-за чего оно приобретает особый вкус и аромат.

Тофу

Грубо говоря, тофу состоит почти на 100 % из соевого молока. А делают тофу так: соевые бобы очищают, замачивают, измельчают в воде, фильтруют и кипятят. Полученное соевое молоко превращают в творог (тут помогают коагулянты вроде обычной соли или сульфата кальция), а потом спрессовывают в пласты — так и получается соевый «сыр» тофу.