12 малоизвестных фактов о Зигмунде Фрейде, который занялся психоанализом из-за любимой женщины

Большинство людей знают Зигмунда Фрейда как основателя психоанализа и человека, который ввел в нашу жизнь понятия «бессознательное» и «сверх-я». Он во многом повлиял на современное восприятие и понимание механизмов, по которым работает человеческий разум. При этом его труды до сих пор вызывают споры. А некоторые представители научного мира не считают Фрейда ни ученым, ни серьезным исследователем.

Мы в AdMe.ru решили повнимательнее изучить биографию известного доктора и понять, почему эта персона вызывает столь неоднозначное отношение.

Мать Зигмунда Фрейда верила в исключительность своего сына еще до его рождения

Будущий отец психоанализа появился на свет 6 мая 1856 года в семье торговца тканями Якоба Фрейда. Он был первенцем у Якоба и Амалии, хотя у его отца было уже 2 сына от первого брака. Мать Зигмунда Фрейда была уверена, что ее сына ждут счастливая жизнь и великие свершения.

А все потому, что, когда Фрейд родился, его лицо было спрятано под «вуалью». То есть голову младенца покрывал кусочек мембраны, который был частью плодной оболочки. Явление редкое, но совершенно безопасное. Согласно народным поверьям, такой знак предвещал ребенку славу и успех. Кроме того, Амалия часто рассказывала, что необыкновенную судьбу сыну ей напророчила старая женщина, которую она встретила в кондитерской. Обе эти истории быстро превратились в семейную легенду, и Фрейд, которого мать называла «золотым мальчиком», рос в атмосфере обожания.

Все внимание родителей было сосредоточено на Зигмунде

Сначала образованием юного Зигмунда занималась мать. Затем это дело перешло в руки отца, Якоба, который подготовил сына к поступлению в гимназию. В этом учебном заведении особое внимание уделялось изучению латыни и греческого. Зигмунд был прилежным юношей и на протяжении всех 7 лет оставался лучшим учеником в классе. Не последнюю роль в этом сыграла и поддержка родителей. Мальчик был единственным членом семьи, которому в доме выделили собственную комнату. Только у Зигмунда была керосиновая лампа, при свете которой он мог учиться. Остальные дети занимались при свечах. Мальчик страстно увлекался чтением и даже умудрился влезть в долги, так как потратил слишком большую сумму на книги.

Супружеское счастье он предпочел научной работе

Зигмунд Фрейд собирался посвятить свою жизнь научной работе. Но судьба внесла коррективы в амбициозные планы: молодой человек повстречал любовь своей жизни. Однажды он застал дома Марту Бернейс, подругу своей сестры. Девушка увлеченно чистила яблоко. Фрейд, равнодушный к женским чарам до сей поры, был поражен в самое сердце. Вскоре он уже слал барышне букеты роз и называл ее Принцессой. Спустя несколько месяцев пара обручилась. Это событие пришлось держать в секрете, так как недавно овдовевшая мать Марты решительно не одобряла брак дочери с бедным ученым. И Фрейд решил сменить сферу деятельности, дабы улучшить свое материальное положение.

Фрейд был на редкость ревнивым женихом

Фрейд влюбился в свою будущую жену Марту с первого взгляда. Она была хрупкой и миловидной девушкой. Увлекалась литературой и искусством, была образованной и начитанной. С одной стороны, это привлекало Фрейда, а с другой — тревожило и пробуждало ревность. Так, он запрещал невесте кататься на коньках в компании других мужчин. И всего через 9 недель после помолвки заявил девушке, что она не слишком-то привлекательна. А все потому, что Фрейд желал отвратить ее от флирта с представителями противоположного пола. Зигмунд ревновал Марту даже к будущим детям, которые, как он считал, когда-нибудь неизбежно отнимут у него все внимание супруги.

В своих любовных письмах к невесте он показывал себя не с лучшей стороны

Свадебных торжеств молодой паре пришлось ждать 4 года. Вскоре семья девушки перебралась в другой город, и влюбленные стали редко видеться. За это время Фрейд отправил Марте около 900 писем. Многие исследователи говорят о нежной привязанности мужчины к своей половинке, которую он щедро изливал на бумагу.

При этом еще в начале помолвки Зигмунд Фрейд старался перевоспитать свою будущую жену Марту. Так, он требовал, чтобы девушка разорвала отношения с беременной подругой, потому что та не состояла в браке. Горько сетовал, что Марта слишком привязана к родным, утверждая, что она лишь «гость в своей семье». И зачастую был весьма снисходителен к барышне, отмечая ее необразованность и неумелость, хотя это и было далеко от истины. Основной идеей во всех посланиях была мысль о том, что «любимая девочка» теперь будет жить только ради него и что она должна отказаться от любых интересов и увлечений, которые не нравятся ему.

В семейные поездки Фрейд отправлялся отдельно от детей

После свадьбы ревность, волнения и терзания по поводу искренности чувств Марты оставили Фрейда. Их брак был на редкость крепким. У пары родилось 6 детей, и Марта полностью посвятила себя ведению домашнего хозяйства. Она делала все возможное, чтобы оградить супруга от быта, и позволила ему спокойно работать. Жена Фрейда была собранной и экономной. Их сын вспоминал, что мать была готова состряпать обед даже из просроченной еды, лишь бы добро не пропадало.

Марта могла организовать все что угодно. Так, она легко управлялась с 6 детьми и слугами во время путешествия на поезде, когда семейство отправлялось в ежегодный отпуск. С помощью подушек и одеял она быстро превращала неудобные купе в уютные помещения, легко занимала детей и размещала многочисленный багаж. Фрейд ехал отдельно от семьи, дабы эта суматоха его не травмировала.

Психоаналитик врачевал собственную дочь

Дети могли по-настоящему пообщаться с отцом только во время ежегодных выездов на семейный отдых. В остальное время Зигмунд все свои силы отдавал работе. Самые близкие отношения у него сложились с младшей дочерью, Анной. Девочка не была близка с остальными членами семьи, особенно с сестрой Софией. Обе соперничали за внимание отца. Обществу матери Анна предпочитала компанию няни. При этом отец ей явно симпатизировал, ему нравилось ее озорство.

Анна Фрейд, дочь Зигмунда Фрейда.

Интерес к психоанализу у девушки проявился в 23 года, когда отец начал проводить с ней сеансы. Некоторые современные исследователи считают подобные действия со стороны Фрейда неэтичными. В эти годы у Зигмунда пошатнулось здоровье и младшая дочь заботилась об отце, выступая в роли его секретаря и сиделки.

Он высказывался против того, чтобы женщины занимались наукой

Будущее светило психоанализа не понимал всей этой суеты вокруг прав женщин. На его взгляд, идеальной судьбой для барышни была сначала роль возлюбленной, а потом — обожаемой жены. Никаких научных изысканий, только лишь дом и семья. Фрейд даже говорил своей будущей супруге, что отрицает возможность какой-либо конкуренции между мужчинами и женщинами в сфере науки, и искренне изумлялся, зачем она нужна. По мнению Зигмунда, дамам была свойственна некоторая инертность, отвращение к переменам и нежелание вносить собственную лепту в происходящие вокруг события. Правда, сам Фрейд признавал, что плохо разбирается в женщинах и их мотивах.

Фрейд умудрился разрушить брак одного из своих учеников

Гораций Фринк был любимым учеником Зигмунда Фрейда в Америке. Благодаря протекции последнего Фринк стал президентом Нью-Йоркского психоаналитического общества. Гораций также проходил лечение у Фрейда. В ходе сеансов Фринк рассказал терапевту об искренних чувствах, которые он питает к своей пациентке Анжелике Бижур. При этом Гораций уже был женат и воспитывал 2 детей. Однако Фрейд настоял на том, что мужчине надо следовать своему чувству и оставить семью. Он не сомневался, что Фринк и Анжелика будут счастливы. Гораций развелся, но радости новые отношения ему не принесли. Брак с Бижур закончился крахом, психологическое состояние мужчины крайне пошатнулось, и он так и не смог в дальнейшем вернуться к профессиональной деятельности. В психоанализе Фринк разуверился.

Всю жизнь он ненавидел музыку

Зигмунд Фрейд был не чужд прекрасному. За свою жизнь он собрал внушительную коллекцию предметов античного искусства. Ему принадлежало около 2 тысяч артефактов из Древнего Египта, Греции, Индии и Китая. При этом Фрейд терпеть не мог музыку. Фактически он вообще не считал ее видом искусства и старался избегать любых музыкальных произведений. Существует поверье, что Зигмунд строжайше запрещал слушать или играть музыку дома, в том числе и своим детям. Некоторые исследователи предполагают, что у Фрейда была мелофобия.

Его первая большая печатная работа была не слишком успешна

В 1900 году Фрейд опубликовал свою первую большую монографию, которую он назвал «Толкование сновидений». В этой работе Зигмунд впервые представил теорию бессознательного и рассмотрел различные толкования сновидений. Первый тираж «Толкования» составил всего 600 экземпляров. Но даже он не был полностью распродан за 8 лет. Правда, работа все-таки снискала популярность в дальнейшем и была переиздана 7 раз еще при жизни Фрейда.

Доктор не любил смотреть своим пациентам в глаза

Образ пациента, который открывает своему психоаналитику душу, лежа на диване, прочно укрепился в наших умах и в современной культуре. И за это стоит поблагодарить Зигмунда Фрейда. Именно он начал предлагать своим клиентам расположиться на кушетке во время сеанса. Предполагалось, что так собеседник будет чувствовать себя спокойно и сможет вести вслух весьма личный монолог. Доктору же следовало настроиться на волну пациента и внимательно слушать его, не перебивая. Фрейд долго думал, где же ему разместиться самому. В результате он выбрал позицию у головы клиента — так, чтобы последний не мог заглянуть ему в глаза. Зигмунд говорил, что непрерывный визуальный контакт на протяжении всего рабочего дня утомляет его.

Знаменитая кушетка, которая теперь стоит в Музее Фрейда, некогда принадлежала пациентке Зигмунда. Мадам Бенвенисти, испытывая к своему доктору искреннюю благодарность, решила подарить ему этот предмет мебели.